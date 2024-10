L’histoire des énergies renouvelables

Les efforts pour exploiter la puissance du soleil remontent à l'Antiquité, lorsque les Grecs et les Romains utilisaient des miroirs brûlants (des miroirs concaves qui concentrent les rayons du soleil) pour allumer des torches. Le premier capteur solaire connu au monde, un dispositif qui recueille le rayonnement solaire, a été inventé en 1767 et utilisé par la suite pour cuire des aliments. Puis, à la fin des années 1800, on assiste à l’avènement du premier chauffe-eau solaire commercial et de la première cellule solaire, un appareil capable de convertir la lumière en électricité.

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations unies, les années 1950 ont marqué l’âge moderne dans le domaine de la recherche sur l’énergie solaire, avec la création de l’International Solar Energy Society et l’intensification de la recherche et développement sur l’énergie solaire dans de multiples secteurs d’activité. Au début des années 1960, l’énergie solaire thermique (la concentration de la lumière du soleil pour créer de la chaleur) était largement utilisée pour fournir de l’eau chaude aux maisons en Israël, au moment même où les cellules solaires, également connues sous le nom de cellules photovoltaïques, gagnaient en efficacité. La crise énergétique et la flambée des prix du pétrole des années 1970 ont encore stimulé le développement de l’énergie solaire. De plus en plus de pays ont investi dans la technologie solaire en tant que source d’énergie alternative aux combustibles fossiles.1

Depuis les années 1990, l’innovation continue au niveau de la production d’énergie et les politiques énergétiques des gouvernements, notamment à travers des incitations fiscales ont stimulé la croissance du secteur de l’énergie solaire et son utilisation. La construction de centrales solaires à grande échelle a commencé, notamment de centrales solaires thermiques, et l’électricité solaire décentralisée (production d’électricité dans les zones résidentielles et commerciales grâce à des panneaux solaires installés sur les toitures) s’est développée. L’énergie solaire est également devenue une source d’énergie pour les véhicules électriques, les conducteurs chargeant les batteries de leurs voitures grâce à des systèmes installés sur leur toit et à des bornes de recharge publiques alimentées grâce à l’énergie solaire. En 2022, la production solaire photovoltaïque a atteint près de 1 300 térawattheures d’électricité, soit une hausse record de 26 % par rapport à l’année précédente.2

La demande en énergie solaire est en partie motivée par les entreprises qui cherchent à passer à des sources d’énergie renouvelables pour atteindre leurs objectifs ESG. Pour certaines d’entre elles, la production d’énergie solaire est devenue une opération interne ; des sociétés comme GPT Group, un groupe immobilier aux activités diverses et coté à l’Australian Securities Exchange (ASX), la bourse australienne, ont installé des panneaux solaires photovoltaïques sur site. Pour suivre les résultats de ces efforts, notamment en termes d’efficacité énergétique et de réduction des émissions, GPT Group déploie un outil SaaS qui regroupe les données ESG de l’entreprise à des fins d’analyse et de production de rapports.