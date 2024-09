Selon les données de la US Energy Information Administration, les énergies renouvelables représentaient environ 20 % de l'électricité produite aux États-Unis en 2020. Elles doivent constituer 70 % à 85 % de l'électricité totale d'ici 2050 pour atténuer les effets de la crise climatique.

Ces statistiques bien en tête, M. Hochstrasser et M. Moroney, respectivement directeur général et directeur des opérations de Raise Green, sont restés une semaine à Londres pour créer des solutions en coopération avec les équipes IBM iX (experte en design et en expérience utilisateur) et IBM Garage (qui offre un framework pour la transformation numérique). Raise Green et IBM ont formé une équipe soudée, au travail et en dehors.En plus de partager leurs repas, de parler du football dans les pubs de South Bank et d'initier Matthew au traditionnel English breakfast, l'équipe a passé des soirées à discuter des obstacles au lancement de solutions climatiques.

« Le développement de projets énergétiques propres est beaucoup plus difficile qu'il ne faudrait », explique Franz Hochstrasser. « En travaillant dans l'administration Obama, j'ai pu constater par moi-même à quel point les projets solaires et les autres initiatives climatiques au niveau local et communautaire sont difficiles à financer, car leur conception, leur autorisation, leur sous-traitance et leur interconnexion nécessitent des connaissances spécialisées. » En moyenne, les chefs de projet doivent créer et soumettre 10 à 15 documents juridiques complexes et coûteux qui nécessitent des heures de négociation avec des avocats et de maîtriser toutes les spécificités locales. Ils doivent trouver le financement, déterminer comment créer une entreprise, obtenir les permis, achever les modèles de projet, assurer toute la conformité réglementaire et préparer les appels d'offres pour la construction. Au bas mot, un projet solaire à l’échelle communautaire coûte pas moins de 100 000 dollars.

Même avec le savoir et l'expérience des cofondateurs, le développement du premier projet pilote de Raise Green, réalisé avant de faire appel à IBM, avait pris 10 mois. Son nom ? Le New Haven Community Solar, un projet communautaire qui vend son électricité solaire 25 % moins cher à une organisation à but non lucratif. Ce projet était le premier du genre et a connu un énorme succès, mais Raise Green souhaitait trouver un moyen pour permettre aux gens ordinaires – sans aucune expérience en affaires ou en changement climatique – de lancer un projet similaire beaucoup plus rapidement. La solution ? Originator Engine, une plateforme numérique qui permet à quiconque, quels que soient son expérience ou ses revenus, de naviguer les méandres complexes du développement d'un projet solaire.