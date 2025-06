Qu’est-ce que NetFlow ? 

Les données NetFlow offrent une visibilité approfondie de votre réseau, ce qui vous aide à optimiser les performances pour améliorer l'expérience utilisateur.

Comprendre le flux de trafic pour maximiser le débit. L'analyse des données de flux collectées par les collecteurs NetFlow permet d'observer les tendances du trafic IP dans l'ensemble de votre réseau, comme le suivi du trafic entrant dans le réseau d'entreprise et l'identification de vos principaux utilisateurs. Les équipes de sécurité et d'exploitation réseau peuvent utiliser ces informations sur les flux pour surveiller l'utilisation des applications réseau, détecter les goulots d'étranglement et réduire le risque de temps d'arrêt. Les données NetFlow sont également utiles pour la facturation en fonction de l'utilisation. Cette fonctionnalité permet de facturer les frais de réseau à des unités commerciales ou à des utilisateurs finaux spécifiques.

Planifier votre croissance avec précision. Les données NetFlow vous aident à suivre votre trafic réseau pour garantir une capacité de bande passante suffisante et une planification optimale de la croissance du réseau. Ces informations facilitent et optimisent la planification des mises à niveau en termes de nombre de ports, de dispositifs de routage et d'autres besoins.

Renforcer la protection en matière de cybersécurité. La visualisation des changements de comportement du réseau aide votre équipe de sécurité opérationnelle à identifier les anomalies qui peuvent indiquer une violation de la cybersécurité. Ces données peuvent également être utiles après un incident de sécurité pour reconstituer l'historique et mieux comprendre ce qui s'est passé et comment éviter ce scénario à l'avenir.

Améliorer votre expérience utilisateur. La collecte et l'analyse des données de flux sont d'une grande aide pour diagnostiquer et résoudre les ralentissements, les pics de trafic réseau, la surutilisation de la bande passante et autres problèmes de réseau.

Obtenir des informations en quelques minutes. De nombreux périphériques réseau ont déjà le support NetFlow ou IPFIX installé, ce qui facilite l'activation et l'orientation des données vers un collecteur NetFlow. Si vous ne l'avez pas déjà, NetFlow est relativement peu coûteux à installer. En général, aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire. Après avoir téléchargé NetFlow, vous pouvez facilement configurer quelques noeuds réseaux pour ajouter l'analyse des flux IP à votre réseau en quelques minutes seulement, sans temps d'arrêt.