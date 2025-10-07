Le principe de mutabilité versus immuabilité est un moteur des approches modernes, tant en développement logiciel qu’en gestion d’infrastructure.

La distinction peut être comparée à l’écriture d’un texte sur un tableau blanc. Si vous pouvez ajouter des mots, effacer des parties ou changer ce qui est écrit, cela s’apparente à une ressource mutable. Mais si le tableau blanc est scellé sous verre au moment où vous terminez et que vous devez utiliser un nouveau tableau blanc pour écrire autre chose, cela s’apparente à une ressource immutable.

Bien que ce concept s’applique de manière générale à l’informatique, il est le plus souvent rencontré en programmation. En programmation, comprendre quels types de données peuvent être modifiés directement versus quand une nouvelle copie doit être créée est essentiel pour les tâches courantes. Ces tâches comprennent l’écriture d’algorithmes, la création d’interfaces de programmation d’applications (API) et la conception de classes dans la programmation orientée objet (OOP).

Le choix d'utiliser des objets mutables ou immuables affecte la manière dont les données sont gérées en mémoire, la sécurité avec laquelle elles peuvent être partagées ou modifiées et la possibilité d'effets secondaires imprévus. C’est la raison pour laquelle mutable versus immuable est un concept fondamental pour les programmeurs débutants et expérimentés.

Par exemple, dans le langage de programmation Python, les listes et les dictionnaires sont des types mutables. Les éléments peuvent être ajoutés, supprimés ou modifiés dans ces objets. En revanche, les objets tels que les booléens (valeurs vraies ou fausses) ou les tuples (collections ordonnées telles que (1,2,3) sont des types immuables. Leur contenu ne peut pas être modifié ou muté sans créer un objet entièrement nouvel.