Le mobile cloud computing utilise le cloud computing pour fournir des applications aux appareils mobiles. Ces applications mobiles peuvent être déployées à distance avec rapidité et flexibilité, et les outils de développement peuvent être utilisés selon les besoins.
Les applications mobiles dans le cloud peuvent être créées ou révisées rapidement en utilisant des services cloud. Elles peuvent être fournies à de nombreux appareils avec des environnements différents (systèmes d’exploitation, tâches de calcul et stockage des données). Les utilisateurs peuvent ainsi accéder à des applications qui ne seraient pas prises en charge sans cette flexibilité.
Pour plus d’informations sur le développement, consultez « Développement des applications mobiles : un guide complet ».
Les applications mobiles exécutées dans le cloud ne sont pas limitées par les ressources de stockage et de traitement d’un appareil. Les processus à forte intensité de données peuvent s’exécuter dans le cloud.
Le mobile cloud computing permet aux utilisateurs de collecter et d’intégrer rapidement et en toute sécurité des données provenant de diverses sources, quel que soit l’endroit où elles se trouvent.
Parfois, les professionnels de l’informatique ne disposent pas des ressources nécessaires pour gérer les applications. Les fournisseurs de cloud peuvent leur venir en aide.
Les applications exigeantes mettent les appareils à rude épreuve. Une infrastructure cloud flexible peut vous aider à gérer les workloads difficiles.
Les entreprises doivent intégrer pleinement leurs systèmes et leurs données mobiles dans d’autres processus métier afin de gagner du temps et de réduire les coûts.
La protection des données confidentielles est une préoccupation à tous les niveaux : pour les utilisateurs, les appareils et l’intégration dans d’autres systèmes.
Vice-président du développement des plateformes mobiles chez IBM, ingénieur émérite pour IBM Watson et la plateforme cloud
Le mobile cloud computing offre une grande flexibilité et permet aux développeurs de partager efficacement le traitement et le stockage des données entre l’appareil et le cloud afin d’optimiser les performances et l’évolutivité. L’élasticité des services dans le cloud parachève la portabilité et la commodité des appareils mobiles, une combinaison qui garantit une expérience utilisateur attrayante et qui favorise la fidélisation des clients.
Une stratégie de cloud mobile intégrée est donc essentielle pour tirer le meilleur parti des technologies émergentes, maintenir la productivité des employés, impliquer pleinement les clients et conserver un avantage concurrentiel.
Les solutions mobiles d’IBM peuvent vous aider à créer, à héberger et à exécuter vos applications dans le cloud.
