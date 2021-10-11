Cloud

Qu’est-ce que le mobile cloud computing ?

Vue aérienne de Shanghai Lujiazui dans des nuages stratosphériques

Qu’est-ce que le mobile cloud computing ?

Le mobile cloud computing utilise le cloud computing pour fournir des applications aux appareils mobiles. Ces applications mobiles peuvent être déployées à distance avec rapidité et flexibilité, et les outils de développement peuvent être utilisés selon les besoins.

Les applications mobiles dans le cloud peuvent être créées ou révisées rapidement en utilisant des services cloud. Elles peuvent être fournies à de nombreux appareils avec des environnements différents (systèmes d’exploitation, tâches de calcul et stockage des données). Les utilisateurs peuvent ainsi accéder à des applications qui ne seraient pas prises en charge sans cette flexibilité.

Pour plus d’informations sur le développement, consultez « Développement des applications mobiles : un guide complet ».

Vue aérienne d’autoroutes

Pourquoi des applications mobiles dans le cloud ?

Rapidité et flexibilité

Les applications mobiles dans le cloud peuvent être créées ou révisées rapidement en utilisant des services cloud. Elles peuvent être fournies à de nombreux appareils qui ont des systèmes d’exploitation différents.

Ressources partagées

Les applications mobiles exécutées dans le cloud ne sont pas limitées par les ressources de stockage et de traitement d’un appareil. Les processus à forte intensité de données peuvent s’exécuter dans le cloud.

Données intégrées


Le mobile cloud computing permet aux utilisateurs de collecter et d’intégrer rapidement et en toute sécurité des données provenant de diverses sources, quel que soit l’endroit où elles se trouvent.

Principales caractéristiques et considérations

Fonctions principales

  • Facilite le développement rapide des applications mobiles et le partage des ressources
  • Prend en charge une variété d’approches de développement et d’appareils
  • Améliore la fiabilité grâce aux informations sauvegardées et stockées dans le cloud
  • Utilise moins les ressources de l’appareil, car les applications sont exécutées dans le cloud
  • Se connecte aux services fournis sur une architecture API

Remarques

Gestion

Parfois, les professionnels de l’informatique ne disposent pas des ressources nécessaires pour gérer les applications. Les fournisseurs de cloud peuvent leur venir en aide.

Infrastructure

Les applications exigeantes mettent les appareils à rude épreuve. Une infrastructure cloud flexible peut vous aider à gérer les workloads difficiles.

Intégration

Les entreprises doivent intégrer pleinement leurs systèmes et leurs données mobiles dans d’autres processus métier afin de gagner du temps et de réduire les coûts.

Sécurité

La protection des données confidentielles est une préoccupation à tous les niveaux : pour les utilisateurs, les appareils et l’intégration dans d’autres systèmes.

Une perspective IBM : le mobile cloud computing

Daniel Yellin

Vice-président du développement des plateformes mobiles chez IBM, ingénieur émérite pour IBM Watson et la plateforme cloud

Le mobile cloud computing offre une grande flexibilité et permet aux développeurs de partager efficacement le traitement et le stockage des données entre l’appareil et le cloud afin d’optimiser les performances et l’évolutivité. L’élasticité des services dans le cloud parachève la portabilité et la commodité des appareils mobiles, une combinaison qui garantit une expérience utilisateur attrayante et qui favorise la fidélisation des clients.

Une stratégie de cloud mobile intégrée est donc essentielle pour tirer le meilleur parti des technologies émergentes, maintenir la productivité des employés, impliquer pleinement les clients et conserver un avantage concurrentiel.

