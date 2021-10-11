Les applications mobiles dans le cloud peuvent être créées ou révisées rapidement en utilisant des services cloud. Elles peuvent être fournies à de nombreux appareils avec des environnements différents (systèmes d’exploitation, tâches de calcul et stockage des données). Les utilisateurs peuvent ainsi accéder à des applications qui ne seraient pas prises en charge sans cette flexibilité.

Pour plus d’informations sur le développement, consultez « Développement des applications mobiles : un guide complet ».