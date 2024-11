Les unités de microcontrôleur (MCU) et les unités de microprocesseur (MPU) sont deux types de circuits intégrés qui, bien que similaires à certains égards, sont très différents à beaucoup d’autres. Remplaçant les unités centrales de traitement (CPU) multicomposants archaïques par des unités logiques distinctes, ces processeurs à puce unique jouent tous deux un rôle extrêmement précieux dans le développement continu de la technologie informatique. Toutefois, les microcontrôleurs et les microprocesseurs diffèrent considérablement en termes de structure des composants, d’architecture de puce, de performances et d’applications.

La principale différence entre ces deux unités est que les microcontrôleurs réunissent tous les éléments nécessaires d’un système micro-informatique en un seul élément matériel. Les microcontrôleurs n’ont pas besoin de périphériques supplémentaires ou de systèmes d’exploitation complexes pour fonctionner, contrairement aux microprocesseurs. Les deux circuits sont dotés de CPU, mais les microcontrôleurs intègrent également de la mémoire, des composants d’entrée/sortie (E/S) et d’autres périphériques.

Économiques et compacts, les microcontrôleurs à faible puissance sont optimisés pour un fonctionnement tout-en-un. Par conséquent, ces unités conviennent mieux à des applications spécifiques telles que les systèmes d’infodivertissement automobiles et les appareils IdO (Internet des objets).

En revanche, les microprocesseurs à usage général sont généralement plus puissants et sont conçus pour être soutenus par du matériel spécialisé afin d’accroître les performances dans des domaines d’application exigeants tels que l’informatique personnelle et le traitement graphique.

Sur le plan matériel, les microprocesseurs sont basés sur l’architecture de von Neumann « classique ». En d’autres termes, le CPU est doté à la fois d’une unité arithmétique et logique (ALU) et de registres de processeur (petites quantités de stockage mémoire rapide pour un accès rapide aux données), d’une unité de contrôle, d’une mémoire pour les données et les instructions, d’une mémoire externe pour le stockage de masse et de mécanismes d’E/S. Cette méthodologie utilise le même ensemble de fils d’interconnexion (bus) pour transmettre les instructions et effectuer les opérations. Les microprocesseurs ne peuvent pas exécuter ces actions simultanément, mais les appareils modernes utilisent diverses techniques d’atténuation pour éviter les goulots d’étranglement.

D’autre part, les microcontrôleurs utilisent l’architecture Harvard, plus complexe, qui dispose d’un ensemble dédié de bus de données et d’adresses pour lire et écrire des données dans la mémoire, et d’un autre ensemble pour récupérer des instructions afin d’effectuer des opérations. Comme le CPU peut à la fois lire une instruction et accéder à la mémoire de données, l’architecture Harvard permet d’effectuer des opérations simples plus rapidement.

L’architecture dite de Harvard excelle dans les tâches de calcul à grande vitesse et en temps réel. Cependant, l’espace mémoire unifié pour les données et des instructions de l’architecture de von Neumann simplifiée améliore la fiabilité et l’évolutivité. C’est pourquoi les microprocesseurs basés sur l’architecture de von Neumann sont privilégiés pour les tâches plus exigeantes telles que les calculs haute performance (HPC) et les jeux vidéo, tandis que les microcontrôleurs sont généralement utilisés pour gérer le traitement rapide du signal.