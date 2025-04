Qu’est-ce qu’un travailleur du savoir ?

Le terme « travailleur du savoir » a été inventé par le consultant en affaires Peter Drucker en 1959 pour désigner une nouvelle version du travailleur de bureau dans son livre The Landmarks of Tomorrow. Dans cet ouvrage, il affirme que l’atout le plus précieux de toute organisation au XXIe siècle sera la productivité de ses travailleurs du savoir. Dans un article de la Harvard Business Review de 1999, Drucker souligne que lorsque les gens effectuent le travail pour lequel ils sont doués et qui correspond à leurs capacités, ils peuvent non seulement mener une carrière plus réussie dans l’économie du savoir, mais aussi apporter plus de valeur à l’organisation.

À l’époque, Drucker observait l’évolution du type de travail, qui passait d’emplois principalement manuels à des emplois intellectuels qui reposent sur les compétences et les connaissances des employés pour créer et exécuter des tâches. Drucker prévoyait le passage imminent aux technologies de l’information et à une nouvelle génération de travailleurs dont la compétence la plus précieuse était leur savoir. Cette attention accrue portée à l’information et aux nouvelles technologies contribuerait à la croissance de l’économie, mais au prix de nombreux emplois manuels, prédisait Drucker.

Si de nombreuses professions considérées aujourd’hui comme des métiers du savoir existaient déjà quand Drucker a inventé le terme (pharmaciens, enseignants, chefs de chantier, etc.), d’innombrables autres ont émergé avec l’ère de l’information, comme les programmeurs et les consultants en informatique.