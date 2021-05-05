Il existe une demande forte pour l’automatisation du traitement des documents. En effet, associer l’intelligence artificielle (IA) et les outils low-code permettra aux organisations d’améliorer la productivité des travailleurs et les performances de l’entreprise.

En travaillant avec nos propres clients IBM, nous avons découvert un certain nombre de cas d’utilisation où le traitement intelligent des documents peut être appliqué. Nous allons vous présenter trois exemples de cas d’utilisation ci-dessous et les avantages potentiels dont une entreprise peut bénéficier.

Assurance : ouverture et gestion des comptes, réclamations des particuliers et des entreprises

ouverture et gestion des comptes, réclamations des particuliers et des entreprises Gouvernement : inscription et éligibilité aux services sociaux, régimes de pension et de retraite, permis et licences

inscription et éligibilité aux services sociaux, régimes de pension et de retraite, permis et licences Banque : ouverture et gestion des comptes, demande de prêt/d’hypothèques

Demande de devis et de validation dans le secteur de l’assurance commerciale

Le processus de devis et d’approbation pour l’assurance commerciale est très compétitif, puisque la première entreprise à proposer un devis remporte souvent le marché. Dans de nombreuses compagnies d’assurance, la difficulté est que ce processus nécessite un avis manuel, la saisie des données de la demande et la lecture de la documentation, ce qui complique la compétitivité ou l’évolutivité. Cela détourne également les agents des services de conseil, nécessaires pour conserver et développer les activités existantes. Le traitement intelligent des documents peut automatiser ce processus en utilisant l’IA avec l’apprentissage en profondeur pour lire et classer chaque type de document et extraire les données appropriées de ces différents formats. Les données extraites peuvent ensuite être connectées à un workflow pour accélérer le traitement des entreprises pour produire le devis et approuver la demande.

Les trois avantages potentiels de l’application d’une gestion intelligente des documents sont les suivants :

Développement des revenus en augmentant le nombre de dossiers traités sans qu’il soit nécessaire

d’embaucher du personnel. Amélioration de l’expérience client grâce à des délais de traitement réduits. Rétention et croissance des comptes clients existants.

Candidature de traitement d’inscription aux services sociaux

L’inscription à des dizaines de programmes locaux du gouvernement, tels que l’aide alimentaire ou les aides au logement, nécessite un traitement manuel et inefficace de feuilles de calcul, car les équipes informatiques n’ont pas les ressources pour créer les solutions requises. Grâce à des outils low-code et au traitement intelligent des documents, les utilisateurs professionnels peuvent créer des demandes de traitement simples, mais adaptées, et entraîner le système à reconnaître les champs clés des formulaires d’inscription. En outre, les valideurs faciles à configurer peuvent garantir une reconnaissance précise des champs de date et des champs de devise, et des valideurs simples et personnalisés peuvent également être créés pour gérer des champs uniques tels qu’un numéro de sécurité sociale.

Les trois avantages potentiels de l’application d’une gestion intelligente des documents sont les suivants :

Augmentation du nombre d’inscriptions aux programmes en raison de délais de traitement plus rapides. Déploiement rentable de solutions d’automatisation personnalisées avec visualisation appropriée des données personnelles, basée sur les rôles. Développement par des utilisateurs professionnels avec peu ou pas de participation du service informatique.

Gestion des comptes pour les services bancaires personnels

Les banques peuvent avoir plus de 20 formulaires de gestion de compte différents disponibles en téléchargement sur leur site Web. Les titulaires de compte utilisent ces formulaires pour modifier leurs comptes ou les clôturer. Aujourd’hui, cela peut mobiliser une équipe importante pour lire ces formulaires, vérifier les données, puis les saisir dans un système de Gestion de comptes. Cependant, grâce aux outils low-code et au traitement intelligent des documents, la banque peut rapidement créer des solutions pour traiter chaque formulaire de gestion de compte et utiliser le traitement intelligent des documents pour entraîner le système sur chaque formulaire afin de reconnaître les champs courants tels que l’adresse du client et le numéro de compte, mais aussi des champs spécifiques à chaque formulaire.

En associant la RPA, la banque peut également prendre les données extraites et automatiser les modifications dans ses systèmes backend. De plus, grâce à la classification intelligente des documents, les formulaires de clôture de compte peuvent rapidement être signalés et les agents alertés par les clients en cas de risque de vol.

Les trois avantages potentiels de l’application d’une gestion intelligente des documents sont les suivants :