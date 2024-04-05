Dans l’environnement en constante évolution d’aujourd’hui, il est essentiel de livrer plus rapidement des produits de meilleure qualité sur le marché. De nombreux secteurs s’appuient sur le calcul haute performance (HPC) pour atteindre cet objectif.
Les entreprises se tournent de plus en plus vers l’intelligence artificielle (IA) générative pour améliorer l’efficacité opérationnelle, accélérer les décisions métier et favoriser la croissance. Nous pensons que la convergence du HPC et de l’intelligence artificielle (IA) est essentielle pour que les entreprises restent compétitives.
Ces technologies innovantes se complètent, permettant aux entreprises de tirer profit de leurs atouts uniques. Par exemple, le HPC offre un niveau élevé de puissance de calcul et d’évolutivité, essentiel pour exécuter les workloads à forte intensité de performance. De même, l’IA permet aux entreprises de traiter les workloads de manière plus efficace et plus intelligente.
À l’ère de l’IA générative et du cloud hybride, IBM® Cloud HPC apporte la puissance de calcul dont les entreprises ont besoin pour prospérer. En tant que solution intégrée aux composants critiques de calcul, de réseau, de stockage et de sécurité, la plateforme vise à aider les entreprises à répondre aux exigences réglementaires et d’efficacité.
Au cœur même de cette approche se trouvent les données, qui permettent aux entreprises d'obtenir des informations précieuses pour accélérer leur transformation. Avec des données presque partout, les entreprises possèdent souvent un référentiel acquis en exécutant des workloads traditionnelles de modélisation et de simulation HPC. Ces référentiels peuvent provenir d’une multitude de sources. En utilisant ces sources, les entreprises peuvent appliquer le HPC et l’IA aux mêmes défis, afin de générer des informations plus approfondies et plus utiles, qui accélèrent l’innovation.
Le HPC guidé par l’IA applique l’IA pour rationaliser les simulations, ce que l’on appelle la simulation intelligente. Dans l’industrie automobile, la simulation intelligente accélère la conception de nouveaux modèles innovants. Sachant que la conception des véhicules et des composants évolue souvent par rapport aux itérations précédentes, le processus de modélisation subit des changements significatifs pour optimiser des qualités telles que l’aérodynamisme, l’acoustique et les vibrations.
Face aux millions de changements possibles, l’évaluation de ces qualités dans différentes conditions, telles que les types de routes, peut considérablement prolonger le temps nécessaire pour produire de nouveaux modèles. Cependant, sur le marché actuel, les consommateurs exigent un lancement rapide des nouveaux modèles. Les cycles de développement prolongés peuvent affecter les ventes automobiles et le taux de fidélisation client.
Les constructeurs automobiles, qui disposant d’une multitude de données sur les designs existants, peuvent s’en servir pour entraîner des modèles d’IA. Cela leur permet d’identifier les meilleurs opportunités d’optimisation des véhicules, afin de réduire les problèmes et de concentrer les méthodes HPC traditionnelles sur des aspects plus ciblés de la conception. En fin de compte, cette approche permet de produire une meilleure qualité dans un délai plus court.
Dans la CAO électronique, l’IA et le HPC stimulent l’innovation. Dans l’environnement actuel des semi-conducteurs, en constante évolution, des milliards de tests de vérification doivent valider la conception des puces. Cependant, si une erreur survient pendant la validation, il n’est pas pratique de relancer tous les tests de vérification, car cela demanderait trop de temps et de ressources.
Pour les entreprises de CAO électronique, utiliser des méthodes HPC intégrant l’IA est important pour identifier les tests à refaire. Cela permet d’économiser un nombre important de cycles de calcul et de respecter les délais de fabrication. L’entreprise peut ainsi livrer plus rapidement les semi-conducteurs à ses clients.
IBM conçoit une infrastructure offrant la flexibilité et l’évolutivité nécessaires pour prendre en charge le HPC et les workloads intensifs, notamment ceux liés à l’IA. Par exemple, la gestion des volumes massifs de données générés par les simulations HPC modernes, la modélisation ou encore l’entraînement de modèles d’IA peut être critique et exige donc une solution de stockage haute performance.
IBM Storage Scale est conçu comme un système de stockage de fichiers et d’objets distribués à haute performance et à haute disponibilité capable de répondre aux applications les plus exigeantes qui lisent ou écrivent de grandes quantités de données.
Alors que les entreprises cherchent à dimensionner leurs workloads d’IA, IBM® watsonx sur IBM® Cloud aide les entreprises à entraîner, valider, régler et déployer des modèles d’IA tout en dimensionnant les workloads En outre, IBM propose des options de processeur graphique (GPU) avec les GPU NVIDIA sur IBM® Cloud, offrant ainsi une infrastructure GPU innovante pour les workloads d’IA d’entreprise.
Cependant, il est important de noter que la gestion des GPU reste nécessaire. Les planificateurs de workload tels qu’IBM® Spectrum LSF gèrent efficacement le flux de travail vers les GPU, tandis qu’IBM® Spectrum Symphony, un planificateur à faible latence et à haute performance conçu pour les workloads d’analyse des risques des secteurs des services financiers, prend également en charge les tâches GPU.
S’agissant des GPU, ils sont utilisés dans de nombreux secteurs qui nécessitent une puissance de calcul élevée. Par exemple, les entreprises de services financiers recourent aux méthodes de Monte Carlo pour anticiper les résultats dans des scénarios tels que les fluctuations des marchés ou la tarification d’instruments financiers.
Les simulations de Monte Carlo, divisibles en milliers de tâches indépendantes pouvant être exécutées en parallèle, se prêtent particulièrement bien à l’utilisation de GPU. Cela permet aux entreprises de services financiers d’exécuter des simulations de manière répétée et rapide.
Alors que les entreprises cherchent des solutions pour relever les défis les plus complexes, IBM se mobilise pour les aider à dépasser ces obstacles et à se développer. Avec la sécurité et les contrôles intégrés à la plateforme, IBM® Cloud HPC permet aux clients de tous les secteurs d’utiliser le HPC en tant que service entièrement géré, en abordant les risques des tiers et quatrièmes parties. La convergence de l’IA et du HPC peut générer des renseignements qui ajoutent de la valeur et accélèrent les résultats, aidant ainsi les entreprises à maintenir leur compétitivité.
