Au cœur même de cette approche se trouvent les données, qui permettent aux entreprises d'obtenir des informations précieuses pour accélérer leur transformation. Avec des données presque partout, les entreprises possèdent souvent un référentiel acquis en exécutant des workloads traditionnelles de modélisation et de simulation HPC. Ces référentiels peuvent provenir d’une multitude de sources. En utilisant ces sources, les entreprises peuvent appliquer le HPC et l’IA aux mêmes défis, afin de générer des informations plus approfondies et plus utiles, qui accélèrent l’innovation.

Le HPC guidé par l’IA applique l’IA pour rationaliser les simulations, ce que l’on appelle la simulation intelligente. Dans l’industrie automobile, la simulation intelligente accélère la conception de nouveaux modèles innovants. Sachant que la conception des véhicules et des composants évolue souvent par rapport aux itérations précédentes, le processus de modélisation subit des changements significatifs pour optimiser des qualités telles que l’aérodynamisme, l’acoustique et les vibrations.

Face aux millions de changements possibles, l’évaluation de ces qualités dans différentes conditions, telles que les types de routes, peut considérablement prolonger le temps nécessaire pour produire de nouveaux modèles. Cependant, sur le marché actuel, les consommateurs exigent un lancement rapide des nouveaux modèles. Les cycles de développement prolongés peuvent affecter les ventes automobiles et le taux de fidélisation client.

Les constructeurs automobiles, qui disposant d’une multitude de données sur les designs existants, peuvent s’en servir pour entraîner des modèles d’IA. Cela leur permet d’identifier les meilleurs opportunités d’optimisation des véhicules, afin de réduire les problèmes et de concentrer les méthodes HPC traditionnelles sur des aspects plus ciblés de la conception. En fin de compte, cette approche permet de produire une meilleure qualité dans un délai plus court.

Dans la CAO électronique, l’IA et le HPC stimulent l’innovation. Dans l’environnement actuel des semi-conducteurs, en constante évolution, des milliards de tests de vérification doivent valider la conception des puces. Cependant, si une erreur survient pendant la validation, il n’est pas pratique de relancer tous les tests de vérification, car cela demanderait trop de temps et de ressources.

Pour les entreprises de CAO électronique, utiliser des méthodes HPC intégrant l’IA est important pour identifier les tests à refaire. Cela permet d’économiser un nombre important de cycles de calcul et de respecter les délais de fabrication. L’entreprise peut ainsi livrer plus rapidement les semi-conducteurs à ses clients.