Qu’est-ce qu’un Centre d’assistance ?

Les chatbots, avec leurs capacités linguistiques avancées, comme le traitement automatique du langage naturel (NLP) et la solution Natural Language Understanding (NLU), sont le moteur de l’avenir des systèmes de centre d’assistance. À ce sujet, une enquête récente a révélé que 58 % des décideurs informatiques (ITDM) ont adopté des chatbots ou sont en train de le faire.³

Les outils émergents tels que les agents virtuels, les boîtes à outils des chatbots, les agrégateurs d’automatisation et les chatbots spécifiques à une plateforme assurent une couverture permanente du centre de service et une résolution plus rapide des problèmes. En fait, les chatbots réduisent le Temps de traitement moyen (AHT) de 10 %, ce qui réduit les coûts associés à la gestion des services informatiques (ITSM).¹