Les activités de la phase de design/planification varient en fonction de la stratégie de modernisation (de la décomposition de l’application et l’utilisation d’une conception orientée domaine à l’établissement d’une architecture cible basée sur les nouvelles technologies pour créer des conceptions exécutables). Les phases suivantes sont le développement, le test et le déploiement en production. Découvrons les possibilités de l’IA générative dans ces domaines du cycle de vie.



Découverte et design

La capacité à comprendre les applications existantes avec une implication minimale des experts est un point crucial pour accélérer le processus. En effet, les experts sont généralement occupés par des initiatives visant à maintenir les systèmes opérationnels, tandis que leurs connaissances peuvent être limitées en fonction de la durée pendant laquelle ils ont pris en charge ces systèmes. Collectivement, la découverte et le design sont les étapes qui prennent le plus de temps lors de la modernisation, tandis que le développement est beaucoup plus facile une fois que l’équipe a décodé les fonctionnalités, les aspects d’intégration, la logique et la complexité des données de l’application héritée.

Les équipes de modernisation effectuent leur analyse de code et examinent plusieurs documents (pour la plupart anciens) ; c’est là que leur recours à des outils d’analyse de code devient essentiel. De plus, pour les initiatives de réécriture, il est nécessaire de cartographier les capacités fonctionnelles dans le contexte des applications existantes afin de réaliser efficacement des exercices de conception/décomposition orientés domaine. L’IA générative s’avère très utile dans ce cas, grâce à sa capacité à corréler les capacités fonctionnelles/de domaine au code et aux données, et à établir une vue des capacités métier et du code et des données applicatifs connectés. Bien entendu, les modèles doivent être ajustés/contextualisés pour un modèle de domaine d’entreprise ou une carte des capacités fonctionnelles donnés. Le mappage d’API assisté par l’IA générative évoqué dans cet article en est un exemple à petite échelle. Si ce qui précède concerne la décomposition/conception d’applications, l’event storming nécessite des cartes de processus, et c’est là que l’IA générative aide à contextualiser et à mapper les extraits provenant des outils de process mining. L’IA générative aide également à générer des cas d’utilisation basés sur les informations tirées du code et le mappage fonctionnel. Dans l’ensemble, l’IA générative contribue à réduire les risques liés aux programmes de modernisation en garantissant une visibilité adéquate sur les applications existantes et leurs dépendances.

L’IA générative contribue également à générer une conception cible pour un cadre spécifique de fournisseur de services cloud en ajustant les modèles sur la base d’un ensemble de modèles standardisés (entrée/sortie, services d’application, services de données, modèles composites, etc.). De même, il existe plusieurs autres cas d’utilisation de l’IA générative, notamment la génération de modèles de code spécifiques à l’infrastructure technologique cible pour les contrôles de sécurité. L’IA générative contribue à générer des spécifications de conception détaillées, par exemple des récits d’utilisateurs, des maquettes fonctionnelles de l’expérience utilisateur, des spécifications API (par exemple, des fichiers Swagger), des diagrammes de relations entre les composants et des diagrammes d’interaction entre les composants.

Planification

L’une des tâches complexes d’un programme de modernisation consiste à établir une feuille de route macro tout en équilibrant les efforts parallèles et les dépendances séquentielles, et en identifiant les scénarios de coexistence à traiter. Bien que cela soit généralement effectué dans le cadre d’une tâche ponctuelle (réalignement continu via des incréments de programme (PI)), les exercices de planification intégrant des données au niveau de l’exécution sont beaucoup plus complexes. L’IA générative s’avère utile pour générer des feuilles de route basées sur des données historiques (applications aux cartes de domaine, facteurs d’effort et de complexité, modèles de dépendance, etc.), en les appliquant aux applications dans le cadre d’un programme de modernisation, pour un secteur ou un domaine donné.

La seule façon d’y parvenir est de la rendre utilisable via une suite d’actifs et d’accélérateurs capables de gérer la complexité de l’entreprise. C’est là que l’IA générative joue un rôle important en corrélant les détails du portefeuille d’applications avec les dépendances découvertes.

Créer et exécuter des tests

La génération de code est l’un des cas d’utilisation les plus connus de l’IA générative, mais il est essentiel de pouvoir générer un ensemble d’artefacts de code connexes, allant de l’IAC (Terraform ou Cloud Formation Template) au code/aux configurations de pipeline, en passant par l’intégration de points de conception de sécurité (chiffrement, intégrations IAM, etc.), la génération de code d’application à partir de swaggers ou d’autres informations sur le code (provenant d’anciennes versions) et les configurations de pare-feu (sous forme de fichiers de ressources basés sur les services instanciés, par exemple).L’IA générative permet de générer chacun des éléments ci-dessus grâce à une approche orchestrée basée sur des architectures de référence d’applications prédéfinies construites à partir de modèles, tout en combinant les résultats des outils de conception.

Les tests sont un autre domaine clé : l’IA générative peut générer le bon ensemble de cas de test et de code de test ainsi que des données de test afin d’optimiser les cas de test exécutés.

Déployer

De nombreuses activités critiques dites du « dernier kilomètre » dans les programmes de modernisation prennent généralement plusieurs jours, voire plusieurs semaines, selon la complexité de l’entreprise. L’un des cas d’utilisation essentiels de l’IA générative est sa capacité à tirer des conclusions pour la validation de la sécurité en analysant les journaux des applications et des plateformes, les points de conception, l’infrastructure en tant que code, etc. Cette capacité accélère considérablement les processus d’examen et d’approbation de la sécurité. En outre, l’IA générative joue un rôle déterminant dans la génération d’entrées pour la gestion de la configuration (CMDB) et la gestion des changements, en s’appuyant sur les notes de mise à jour générées par les éléments de travail de l’outil Agility réalisés pour chaque mise à jour.

Bien que les cas d’utilisation susmentionnés soient extrêmement prometteurs tout au long du parcours de modernisation, il est crucial de reconnaître que les complexités de l’entreprise exigent une approche orchestrée pour tirer parti de bon nombre de ces accélérateurs d’IA générative. Le développement de modèles contextuels spécifiques à l’entreprise est un effort continu pour accélérer les programmes de modernisation. Nous avons constaté des avantages substantiels en investissant du temps et des efforts dès le départ et en personnalisant continuellement ces accélérateurs d’IA générative pour s’aligner sur des modèles spécifiques qui présentent une répétabilité au sein de l’entreprise.

Examinons maintenant un exemple potentiel qui a fait ses preuves :

Exemple 1 : Repenser la découverte d’API avec BIAN et l’IA pour une meilleure visibilité du mappage de domaine et l’identification des services d’API dupliqués

Le problème : une grande banque mondiale possède plus de 30 000 API (internes et externes) développées au fil du temps dans différents domaines (par exemple, vente au détail, banque de gros, banque ouverte et banque d’entreprise). Il existe un énorme potentiel d’API dupliquées dans les domaines, ce qui entraîne un coût total de possession plus élevé pour la gestion du vaste portefeuille d’API et des défis opérationnels liés à la duplication et au chevauchement des API. Le manque de visibilité et de découverte des API pousse les équipes de développement API à développer les mêmes API ou des API similaires plutôt que de trouver des API pertinentes à réutiliser. L’impossibilité de visualiser le portefeuille d’API du point de vue du modèle du secteur bancaire empêche les équipes commerciales et informatiques de comprendre les capacités déjà disponibles et les nouvelles capacités dont la banque a besoin.

Approche de solution basée sur l’IA générative : la solution exploite le modèle linguistique BERT Large Language Model, Sentence Transformer, la fonction Multiple Negatives Ranking Loss Function et les règles de domaine, affinées grâce aux connaissances BIAN Service Landscape afin d’apprendre le portefeuille d’API de la banque et de fournir la capacité de découvrir des API avec un mappage automatique vers BIAN. Elle mappe la méthode API Endpoint Method au niveau 4 de la hiérarchie BIAN Service Landscape, c’est-à-dire BIAN Service Operations.

Les fonctions essentielles de la solution sont la capacité à :

Ingérer les spécifications swagger et autres documentations API et comprendre l’API, les points de terminaison, les opérations et les descriptions associées.

Ingérez les détails de BIAN et comprenez l’environnement des services BIAN.

Affiner la correspondance entre la méthode du point de terminaison API et le paysage des services BIAN.

Fournir une représentation visuelle du mappage et du score de correspondance avec la navigation hiérarchique BIAN et des filtres pour les niveaux BIAN, la catégorie API et le score de correspondance.

Interface utilisateur pour la découverte d’API avec modèle industriel :