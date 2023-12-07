Comment les modèles de fondation peuvent contribuer à rendre la production d’acier et de ciment plus durable

Les industries lourdes, en particulier le ciment, l’acier et les produits chimiques, sont les principales secteurs à émettre des gaz à effet de serre, contribuant à 25 % des émissions mondiales de CO2. Ils utilisent de la chaleur à haute température dans bon nombre de leurs processus, qui est principalement alimentée par des combustibles fossiles. La lutte contre le changement climatique nécessite de réduire les émissions des industries lourdes. Cependant, ces secteurs sont confrontés à d’énormes défis pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le remplacement des équipements n’est pas un moyen viable de réduire les émissions, car ces secteurs sont à forte intensité capitalistique, avec des cycles de vie des actifs de plus de 40 ans. Ils testent également des carburants alternatifs, qui présentent leurs propres défis en matière de disponibilité et une gestion des processus avec des mélanges de combustibles. L’Accord de Paris sur le changement climatique impose également à ces secteurs de réduire leurs émissions annuelles de 12 à 16 % d’ici à 2030. L’IA générative, lorsqu’elle est appliquée à des processus industriels, peut améliorer le rendement de la production, réduire la variabilité de la qualité et diminuer la consommation d’énergie spécifique (réduisant ainsi les coûts opérationnels et les émissions).

Une plus grande variabilité des processus et des opérations a pour conséquence une consommation d’énergie spécifique (SEC) plus élevée et des émissions plus élevées. Cette variabilité provient de l’incohérence des matériaux (les matières premières proviennent de la terre), des conditions météorologiques variables, de l’état des machines et de l’incapacité humaine à exploiter les processus de manière optimale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La technologie d’intelligence artificielle peut prédire la variabilité future des processus et l’impact qui en résultera sur le rendement, la qualité et la consommation d’énergie. Par exemple, si nous prévoyons la qualité du clinker à l’avance, nous pouvons optimiser l’énergie thermique et la combustion dans le four à ciment de manière à produire un clinker de qualité avec une consommation d’énergie minimale. Cette optimisation des processus permet de réduire la consommation d’énergie et, à son tour, les émissions d’énergie et des processus.

Les modèles de fondation rendent l’IA plus évolutive en réduisant jusqu’à 70 % les coûts et les efforts liés à l’entraînement des modèles. L’utilisation la plus courante des modèles de fondation est dans les applications de traitement automatique du langage naturel (NLP). Cependant, lorsqu’ils sont adaptés, les modèles de fondation permettent aux organisations de modéliser avec précision des processus industriels complexes, créant ainsi un jumeau numérique du processus. Ces jumeaux numériques capturent les relations multivariées entre les variables de processus, les caractéristiques des matériaux, les besoins en énergie, les conditions météorologiques, les actions des opérateurs et la qualité du produit. Grâce à ces jumeaux numériques, nous pouvons simuler des conditions de fonctionnement complexes afin d’obtenir des points de consigne de fonctionnement précis pour les « zones de confort » des processus. Par exemple, le jumeau numérique du four à ciment recommandera le combustible, l’air, la vitesse et l’alimentation optimaux qui minimisent la consommation d’énergie thermique tout en produisant un clinker de qualité. Lorsque ces points de consigne optimisés sont appliqués au processus, nous constatons des améliorations d’efficacité et des réductions d’énergie qui n’ont jamais été vues ni réalisées auparavant. L’amélioration de l’efficacité et de la SEC se traduit non seulement par une valorisation de l’EBITDA, mais aussi par une réduction des émissions d’énergie et des émissions liées aux processus.