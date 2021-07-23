Balises
DevOps

Trois différences entre le DevOps et la SRE

Des collègues réfléchissent à leur bureau, les yeux rivés sur leur ordinateur portable

Quelles sont les principales caractéristiques qui différencient le DevOps de l’ingénierie de la fiabilité des sites ?

Le DevOps est un ensemble de pratiques qui vise à raccourcir le cycle de développement logiciel et à accélérer la livraison de logiciels de meilleure qualité en supprimant les silos, en combinant et en automatisant le travail des équipes de développement et d’opérations informatiques.

L’ingénierie de la fiabilité des sites (SRE) utilise le génie logiciel pour automatiser les opérations informatiques autrement effectuées par les administrateurs système. Ces tâches comprennent la gestion des systèmes de production, la gestion des modifications et la réponse aux incidents.

Il existe quelques similitudes entre le DevOps et la SRE (ingénierie de fiabilité des sites), mais savez-vous quelles sont les différences ? Découvrez cette vidéo où Bradley Knapp l’explique :

     

    Développement et mise en œuvre

    Le DevOps concerne le développement de base. La SRE consiste à mettre en œuvre la base. Qu’est-ce que cela signifie ? Voyons cela sous un autre angle.

    Les équipes DevOps se concentrent sur le développement de base. Elles travaillent sur un produit ou une application qui est la solution au problème d’une personne. Elles adoptent une approche agile du développement logiciel qui les aide à créer, tester, déployer et surveiller des applications avec rapidité, qualité et contrôle.

    Les équipes SRE travaillent à la mise en œuvre de la base. Elles font régulièrement des retours à l’équipe de développement, en lui signalant, par exemple, que ce qu’elle a conçu ne fonctionne pas tout à fait comme prévu. La SRE s’appuie sur les données des opérations et le génie logiciel pour automatiser les tâches des opérations informatiques, accélérer la livraison des logiciels et minimiser les risques informatiques.

    Newsletter sectorielle

    Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’expert

    Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
    Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.

    Merci ! Vous êtes abonné(e).

    Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

    Compétences

    Il existe des compétences différentes entre DevOps et SRE. Les développeurs DevOps sont avant tout passionnés par la création de logiciels. Ils écrivent du code, le testent et le mettent en production pour obtenir une ligne d’application leur permettant de résoudre un problème.

    Les professionnels de la SRE ont plutôt un profil d’investigateurs. Ils sont prêts à mener une analyse pour découvrir pourquoi quelque chose n’a pas fonctionné. Ils veulent s’assurer que les mêmes problèmes ne se reproduisent pas. Ils veulent être proactifs dans leurs efforts, et non réactifs. Ils veulent automatiser les tâches répétitives pour pouvoir innover.

    IBM DevOps

    Qu’est-ce que le DevOps ?

    Andrea Crawford présente le DevOps, démontre sa valeur, et explique de quelle façon les pratiques et les outils DevOps vous aident à faire progresser vos applications dans l’ensemble du pipeline de livraison logiciel, de l’idéation à la production. Dirigé par des leaders d’opinion d’IBM, le programme a pour but d’aider les chefs d’entreprise à acquérir les connaissances nécessaires pour donner la priorité aux investissements dans l’IA capables de stimuler la croissance.
    Découvrir le DevOps

    automatisation

    Parfois, il n’y a pas assez de temps pour tout faire manuellement, quel que soit votre poste. Parfois, il est nécessaire de trouver des moyens d’automatiser certaines tâches pour pouvoir consacrer votre temps et votre énergie à l’innovation. Il ne s’agit pas d’automatiser chaque tâche, mais si vous effectuez la même opération à plusieurs reprises, pourquoi ne pas recourir à l’automatisation pour en réduire la charge ? L’automatisation est essentielle.

    L’équipe DevOps automatise le déploiement. Elle automatise les tâches et les fonctionnalités. La SRE automatise la redondance et transforme les tâches manuelles en tâches programmatiques pour maintenir la pile opérationnelle.

    Étapes suivantes

    Auteur

    Erika LeBris

    Content Director

    AIOps and Network Automation

    Ressources

    Optimisez vos performances métier grâce à des analyses basées sur l’IA

    Inscrivez-vous maintenant pour découvrir comment l’analyse avancée par IA peut ouvrir de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation pour votre entreprise. Accédez à des points de vue d’experts et découvrez comment les solutions d’IA peuvent améliorer l’efficacité opérationnelle, optimiser les ressources et générer des résultats métier mesurables.
    Modernisez les applications mainframe avec des modèles de cloud hybride

    Découvrez la dernière publication des Redbooks IBM sur la modernisation des mainframes pour les environnements de cloud hybride. Découvrez des stratégies, des solutions d’architecture et des techniques d’intégration exploitables pour favoriser l’agilité, l’innovation et la réussite de l’entreprise.

    Améliorez vos DevOps z/OS grâce à l’automatisation et à la modernisation

    Découvrez comment IBM Wazi Deploy et des fonctionnalités de langage moderne peuvent rationaliser vos DevOps z/OS. Voyez comment l’automatisation et les outils open source améliorent l’efficacité sur toutes les plateformes.
    Programme DevOps Acceleration

    Commencez votre parcours de transformation DevOps avec le programme IBM DevOps Acceleration. Ce programme guide les entreprises à travers les étapes critiques d’évaluation, de formation, de déploiement et d’adoption du DevOps afin d’assurer une mise en œuvre en douceur.
    2024 Gartner Magic Quadrant™ pour les outils d'intégration de données

    IBM nommé leader en matière d’outils d’intégration de données, pour la 19e année consécutive, dans l’édition 2024 du rapport Magic Quadrant™ de Gartner.
    Solutions connexes
    Accélération d’IBM DevOps

    Automatisez la fourniture de logiciels pour toutes les applications sur site, dans le cloud ou sur mainframe.

         Découvrir DevOps Accelerate
    Solutions DevOps

    Utilisez les logiciels et outils DevOps pour créer, déployer et gérer des applications cloud natives sur de nombreux appareils et environnements.

         Découvrir les solutions DevOps
    Services de conseil cloud 

    Déverrouillez de nouvelles fonctionnalités et stimulez l’agilité de votre entreprise grâce aux services de conseil d’IBM Cloud. Découvrez comment co-créer des solutions, accélérer la transformation numérique et optimiser les performances grâce à des stratégies de cloud hybride et à des partenariats d’experts.

         Services cloud
    Passez à l’étape suivante

    Exploitez le potentiel du DevOps pour créer, tester et déployer des applications cloud natives sécurisées avec une intégration et une livraison continues.

         Découvrir les solutions DevOps Découvrir le DevOps en action