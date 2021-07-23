Trois différences entre le DevOps et la SRE

Le DevOps est un ensemble de pratiques qui vise à raccourcir le cycle de développement logiciel et à accélérer la livraison de logiciels de meilleure qualité en supprimant les silos, en combinant et en automatisant le travail des équipes de développement et d’opérations informatiques.
L’ingénierie de la fiabilité des sites (SRE) utilise le génie logiciel pour automatiser les opérations informatiques autrement effectuées par les administrateurs système. Ces tâches comprennent la gestion des systèmes de production, la gestion des modifications et la réponse aux incidents.
Il existe quelques similitudes entre le DevOps et la SRE (ingénierie de fiabilité des sites), mais savez-vous quelles sont les différences ? Découvrez cette vidéo où Bradley Knapp l’explique :
Le DevOps concerne le développement de base. La SRE consiste à mettre en œuvre la base. Qu’est-ce que cela signifie ? Voyons cela sous un autre angle.
Les équipes DevOps se concentrent sur le développement de base. Elles travaillent sur un produit ou une application qui est la solution au problème d’une personne. Elles adoptent une approche agile du développement logiciel qui les aide à créer, tester, déployer et surveiller des applications avec rapidité, qualité et contrôle.
Les équipes SRE travaillent à la mise en œuvre de la base. Elles font régulièrement des retours à l’équipe de développement, en lui signalant, par exemple, que ce qu’elle a conçu ne fonctionne pas tout à fait comme prévu. La SRE s’appuie sur les données des opérations et le génie logiciel pour automatiser les tâches des opérations informatiques, accélérer la livraison des logiciels et minimiser les risques informatiques.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Il existe des compétences différentes entre DevOps et SRE. Les développeurs DevOps sont avant tout passionnés par la création de logiciels. Ils écrivent du code, le testent et le mettent en production pour obtenir une ligne d’application leur permettant de résoudre un problème.
Les professionnels de la SRE ont plutôt un profil d’investigateurs. Ils sont prêts à mener une analyse pour découvrir pourquoi quelque chose n’a pas fonctionné. Ils veulent s’assurer que les mêmes problèmes ne se reproduisent pas. Ils veulent être proactifs dans leurs efforts, et non réactifs. Ils veulent automatiser les tâches répétitives pour pouvoir innover.
Parfois, il n’y a pas assez de temps pour tout faire manuellement, quel que soit votre poste. Parfois, il est nécessaire de trouver des moyens d’automatiser certaines tâches pour pouvoir consacrer votre temps et votre énergie à l’innovation. Il ne s’agit pas d’automatiser chaque tâche, mais si vous effectuez la même opération à plusieurs reprises, pourquoi ne pas recourir à l’automatisation pour en réduire la charge ? L’automatisation est essentielle.
L’équipe DevOps automatise le déploiement. Elle automatise les tâches et les fonctionnalités. La SRE automatise la redondance et transforme les tâches manuelles en tâches programmatiques pour maintenir la pile opérationnelle.
Inscrivez-vous maintenant pour découvrir comment l’analyse avancée par IA peut ouvrir de nouvelles opportunités de croissance et d’innovation pour votre entreprise. Accédez à des points de vue d’experts et découvrez comment les solutions d’IA peuvent améliorer l’efficacité opérationnelle, optimiser les ressources et générer des résultats métier mesurables.
Découvrez la dernière publication des Redbooks IBM sur la modernisation des mainframes pour les environnements de cloud hybride. Découvrez des stratégies, des solutions d’architecture et des techniques d’intégration exploitables pour favoriser l’agilité, l’innovation et la réussite de l’entreprise.
Découvrez comment IBM Wazi Deploy et des fonctionnalités de langage moderne peuvent rationaliser vos DevOps z/OS. Voyez comment l’automatisation et les outils open source améliorent l’efficacité sur toutes les plateformes.
Commencez votre parcours de transformation DevOps avec le programme IBM DevOps Acceleration. Ce programme guide les entreprises à travers les étapes critiques d’évaluation, de formation, de déploiement et d’adoption du DevOps afin d’assurer une mise en œuvre en douceur.
Automatisez la fourniture de logiciels pour toutes les applications sur site, dans le cloud ou sur mainframe.
Utilisez les logiciels et outils DevOps pour créer, déployer et gérer des applications cloud natives sur de nombreux appareils et environnements.
Déverrouillez de nouvelles fonctionnalités et stimulez l’agilité de votre entreprise grâce aux services de conseil d’IBM Cloud. Découvrez comment co-créer des solutions, accélérer la transformation numérique et optimiser les performances grâce à des stratégies de cloud hybride et à des partenariats d’experts.
Exploitez le potentiel du DevOps pour créer, tester et déployer des applications cloud natives sécurisées avec une intégration et une livraison continues.