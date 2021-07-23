Trois différences entre le DevOps et la SRE

Le DevOps est un ensemble de pratiques qui vise à raccourcir le cycle de développement logiciel et à accélérer la livraison de logiciels de meilleure qualité en supprimant les silos, en combinant et en automatisant le travail des équipes de développement et d’opérations informatiques.

L’ingénierie de la fiabilité des sites (SRE) utilise le génie logiciel pour automatiser les opérations informatiques autrement effectuées par les administrateurs système. Ces tâches comprennent la gestion des systèmes de production, la gestion des modifications et la réponse aux incidents.

Il existe quelques similitudes entre le DevOps et la SRE (ingénierie de fiabilité des sites), mais savez-vous quelles sont les différences ? Découvrez cette vidéo où Bradley Knapp l’explique :