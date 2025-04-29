Découvrez les LDM, dernière avancée majeure de l’IA

Au moment où de nombreuses entreprises découvrent les LDM comme preuve de concept, certaines entreprises des secteurs de l’assurance et de la vente au détail utilisent déjà ces outils pour accélérer le processus d’extraction de valeur de leurs bases de données.

Thomas Baumann, data evangelist chez Swiss Mobiliar, la plus ancienne compagnie d’assurance suisse, utilise SQL DI d’IBM dans plusieurs domaines de l’entreprise. M. Baumann a commencé à utiliser SQL DI pour aider l’entreprise à mieux cibler les devis d’assurance automobile pour augmenter les ventes. Lorsqu’un vendeur interagit avec un nouveau titulaire potentiel d’une police d’assurance, il peut saisir un devis et le LDM extrait l’historique des dossiers similaires pour déterminer la probabilité que le client l’accepte.

« Ensuite, l’utilisateur peut modifier certains paramètres, comme diminuer les franchises ou offrir une réduction plus importante, puis recalculer les nouvelles chances de succès », explique M. Baumann dans une interview accordée à IBM Think. « Désormais, les devis sont beaucoup plus sophistiqués et personnalisés. »

Lors de l’utilisation de SQL DI d’IBM pour le produit d’assurance automobile de Swiss Mobiliar, la société a entraîné le modèle avec environ 15 millions d’enregistrements de données de devis d’assurance automobile, chaque enregistrement contenant plusieurs dizaines d’attributs, tels que des données démographiques, des données sur le véhicule et le prix. M. Baumann explique que le personnel de vente a découvert qu’il pouvait établir des devis plus scientifiques en vérifiant les chances des différents devis candidats avant d’en sélectionner un.

Ils ont ainsi amélioré le taux de clôture des contrats d’assurance de 7 % en six mois, une amélioration qui, selon lui, aurait pris environ deux ans sans les LDM. Fort du succès de ce projet pilote, Swiss Mobiliar utilise désormais les LDM pour tous ses produits d’assurance (à l’exception de l’assurance-vie), de l’assurance bâtiment à l’assurance habitation.

« Les deux principaux avantages de SQL DI sont qu’il est très rapide de passer de l’idée à la pré-production, dit-il. Vous n’avez pas non plus besoin de déplacer des données d’une plateforme à une autre. »

Au-delà de l’assurance, l’équipe SQL DI d’IBM travaille également avec plusieurs détaillants alimentaires aux États-Unis et en Europe qui souhaitent utiliser les LDM pour offrir à leurs clients des expériences d’achat plus personnalisées. Un client peut, par exemple, tenir un type de céréale dans sa main et lancer une requête sémantique dans la base de données pour extraire d’autres céréales similaires mais offrant un profil nutritionnel plus sain. Les LDM utilisés pour faire des suggestions sont comme « des recommandations Amazon ou Netflix plus sophistiquées et personnalisées », explique Akiko Hoshikawa.

Au-delà des applications destinées aux clients, les entreprises déploient déjà des LDM dans de nombreux domaines B2B, tels que la détection des anomalies et la détection des fraudes en temps réel. Toute entreprise qui émet des contrats, par exemple, pourrait utiliser un LDM pour identifier rapidement les contrats qui sortent de l’ordinaire, explique-t-elle.

Par ailleurs, les LDM peuvent également permettre une détection des fraudes en temps réel plus sophistiquée. En plus d’identifier les transactions qui ne suivent pas les schémas habituels, les LDM peuvent interroger les bases de données pour identifier les enregistrements qui comportent divers attributs associés à un comportement suspect, comme les entreprises qui ne figurent pas dans les rapports du Better Business Bureau ou qui n’ont pas d’adresse physique.

M. Lewis pense que les modèles LLM et LDM seront suivis par de nombreux autres modèles spécialisés. « Nous pensons que les LDM, tout comme les LLM, sont un outil précieux qui permet de lancer une vague d’applications agentiques et d’améliorer les résultats », affirme-t-il. « Mais nous ne nous attendons pas à ce qu’ils soient toujours utilisés de manière isolée. En fait, nous pensons que le scénario idéal consiste à intégrer les LDM dans le modèle de données d’entreprise et à les combiner avec des LLM et d’autres modèles adaptés pour générer de manière massive une valeur nouvelle à l’échelle pour les entreprises et la société dans son ensemble. »

De même, M. Lewis ne s’attend pas à ce qu’une entreprise ou une organisation domine nécessairement. « Ne croyez pas qu’une seule entreprise, ou celle qui possède le plus grand nombre de serveurs et de GPU, développera le couteau suisse des modèles, » explique M. Lewis. « Je n’y crois pas. Tout comme je pense que nous pouvons obtenir un maximum d’informations en exploitant les connaissances spécialisées d’experts en la matière dans différents domaines, je crois que la capacité à combiner les LLM, les LDM et les futures vagues de modèles spécifiques conduira à des informations véritablement nouvelles et à des résultats réellement optimisés.