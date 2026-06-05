Think leadership

Les progrès de l’IA stagnent non pas à cause de la technologie, mais en raison de la manière dont les entreprises s’organisent autour d’elle. Cette série explore les évolutions du leadership en matière de stratégie, de gestion des risques, de culture et de création de valeur, qui transforment des investissements IA fragmentés en avantage concurrentiel durable à l’échelle de l’entreprise.
79 % des dirigeants estiment que l’IA contribuera à leur chiffre d’affaires d’ici 2030. Dans ce contexte de confiance, pourquoi 95 % des organisations ne constatent-elles toujours aucun retour mesurable ?
La différence entre les déploiements à fort retour et ceux à faible retour tient souvent à une seule question : le leadership s’est-il aligné sur les transformations nécessaires pour réussir ?
La culture d’entreprise n’est pas un élément périphérique de la stratégie IA. C’est l’infrastructure sur laquelle cette stratégie repose. Les entreprises qui passent durablement à l’échelle repensent la manière dont le travail évolue.
Après des pilotes prometteurs, comment concevoir une création de valeur durable ? La stratégie, le risque et la culture ne sont pas des enjeux indépendants : ce sont les leviers d’un même système.
Lors des soirées de combat, le timing, la précision et la performance font toute la différence, et pas seulement pour les combattants. L’UFC applique la même stratégie à la diffusion en direct. Avec IBM, l’organisation a entraîné l’IA pour fournir des informations en temps réel pour chaque combat, enrichissant l’analyse sur la plus grande scène du MMA. Découvrez comment les données, l’IA et une vision claire se sont combinées pour transformer rapidement la performance, le storytelling et l’expérience des fans.
Ne manquez pas nos analyses sur les décisions de leadership qui façonnent les résultats de l’IA et découvrez comment l’alignement, la responsabilisation et l’organisation transforment des initiatives fragmentées en avantage durable.