Think leadership
L’agenda des dirigeants pour combler l’écart entre les ambitions liées à l’IA et l’impact réel de l’IA. Quatre perspectives. Une vision cohérente.
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One illustrated hand pointing down over a yellow background.
Deux mains illustrées pointant dans des directions perpendiculaires sur fond jaune.

Passer des silos à une organisation plus intelligente

Les progrès de l’IA stagnent non pas à cause de la technologie, mais en raison de la manière dont les entreprises s’organisent autour d’elle. Cette série explore les évolutions du leadership en matière de stratégie, de gestion des risques, de culture et de création de valeur, qui transforment des investissements IA fragmentés en avantage concurrentiel durable à l’échelle de l’entreprise.
Illustration d’un cavalier avec des œillères tombant d’un échiquier.
Le faux départ à un milliard de dollars

79 % des dirigeants estiment que l’IA contribuera à leur chiffre d’affaires d’ici 2030. Dans ce contexte de confiance, pourquoi 95 % des organisations ne constatent-elles toujours aucun retour mesurable ?

 Analysez le décalage
Illustration de dents mordant une pièce d’IA en or.
Le ROI fantôme

La différence entre les déploiements à fort retour et ceux à faible retour tient souvent à une seule question : le leadership s’est-il aligné sur les transformations nécessaires pour réussir ?

 Identifiez les leviers d’alignement
Illustration de trois canards alignés et d’un canard dissident.
L’évolution du travail

La culture d’entreprise n’est pas un élément périphérique de la stratégie IA. C’est l’infrastructure sur laquelle cette stratégie repose. Les entreprises qui passent durablement à l’échelle repensent la manière dont le travail évolue.

 Comprendre la stratégie
Illustration d’une pièce d’IA qui se transforme et se multiplie.
L’effet multiplicateur

Après des pilotes prometteurs, comment concevoir une création de valeur durable ? La stratégie, le risque et la culture ne sont pas des enjeux indépendants : ce sont les leviers d’un même système. 

 Assemblez le système

Article à la une
Pourquoi l’essor de l’IA continue de se heurter à des limites
Pour réellement tirer parti des promesses de l’IA, une transformation à l’échelle de l’entreprise est nécessaire. Mais pourquoi est-il si difficile de transf... En savoir plus
Trois personnes gravissant des échelles de bureau.
Schéma directeur
Vous avez investi dans l’IA. Alors, où sont les retours ?
L’image montre un bureau moderne en open space, illustrant un environnement de travail collaboratif et minimaliste.
IBM IBV
2030 est plus proche qu’il n’y paraît. Comment concevoir l’avenir de l’IA ?
L’image montre un bureau moderne en open space, illustrant un environnement de travail collaboratif et minimaliste.
Article
L’essor du responsable de l’IA et son retour sur investissement
Aili McConnon
Newsroom
Changer l’état d’esprit de la direction : zoom sur 2030
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Ce qu’il faut pour créer un socle de données adapté à l’IA : informations de Think 2026
Alice Gomstyn
Article
Le retour du premier échelon à l’heure où l’IA transforme les emplois débutants
Aili McConnon
Article
Cybermenaces en 2026 : les analyses de X-Force et des experts du secteur
Judith Aquino
Motif géométrique abstrait composé d’octogones concentriques rouges, noirs, gris et blancs, avec une séparation diagonale au centre.

L’UFC comble l’écart entre action et informations grâce à l’IA

Lors des soirées de combat, le timing, la précision et la performance font toute la différence, et pas seulement pour les combattants. L’UFC applique la même stratégie à la diffusion en direct. Avec IBM, l’organisation a entraîné l’IA pour fournir des informations en temps réel pour chaque combat, enrichissant l’analyse sur la plus grande scène du MMA. Découvrez comment les données, l’IA et une vision claire se sont combinées pour transformer rapidement la performance, le storytelling et l’expérience des fans.

 

Découvrez la stratégie à l’œuvre
Là où les attentes liées à l’IA rencontrent la réalité de l’entreprise

Ne manquez pas nos analyses sur les décisions de leadership qui façonnent les résultats de l’IA et découvrez comment l’alignement, la responsabilisation et l’organisation transforment des initiatives fragmentées en avantage durable.

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