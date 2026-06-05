Think leadership

Lors des soirées de combat, le timing, la précision et la performance font toute la différence, et pas seulement pour les combattants. L’UFC applique la même stratégie à la diffusion en direct. Avec IBM, l’organisation a entraîné l’IA pour fournir des informations en temps réel pour chaque combat, enrichissant l’analyse sur la plus grande scène du MMA. Découvrez comment les données, l’IA et une vision claire se sont combinées pour transformer rapidement la performance, le storytelling et l’expérience des fans.