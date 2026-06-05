L’évolution du travail

Votre stratégie IA comporte un déficit de talents encore difficile à identifier. La culture est ce qui permet à la technologie de s’ancrer durablement ou, au contraire, de stagner.
L’IA peut transformer la manière dont une entreprise fonctionne, à condition qu’elle soit réellement prête à l’adopter. Et cette préparation dépend autant des collaborateurs que des plateformes. Il est tentant de penser que la culture d’entreprise suivra naturellement après le déploiement de l’IA générative. Ce ne sera pas le cas. Ce sont les collaborateurs qui permettent aux initiatives technologiques de réussir ou, au contraire, de s’enliser. Ils doivent être préparés au changement.
Votre entreprise est-elle capable d’intégrer de nouvelles façons de travailler et de les déployer à grande échelle de manière pertinente ? Vos modèles de gestion des talents et vos structures d’incitation reflètent-ils le rythme du changement ? Ce ne sont pas des questions secondaires. Ce sont elles qui déterminent la solidité de votre stratégie IA.
McKinsey & Company
Superagency in the Workplace
Les employés sont prêts pour l’IA. Le principal obstacle au succès reste le leadership. ”
Les schémas sont familiers, mais difficiles à percevoir depuis les plus hauts niveaux de l’organisation. Les équipes sont récompensées pour des succès locaux qui créent des frictions ailleurs. Les solutions de court terme deviennent la nouvelle norme. La plupart des dirigeants reconnaissent qu’une culture ambitieuse et alignée est essentielle au succès de l’IA, mais peu considèrent que leur organisation fonctionne réellement de cette manière.
L’IA redéfinit le travail à tous les niveaux. Lorsque les entreprises déploient de nouveaux outils sans repenser les rôles, les workflows ou les compétences, elles génèrent une résistance qui semble culturelle, mais qui est en réalité structurelle. Les collaborateurs ne résistent pas au changement ; ils réagissent de manière rationnelle à un système qui, lui, n’a pas évolué autour d’eux.
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La résistance est souvent présentée comme un problème d’état d’esprit, alors qu’il s’agit avant tout d’un problème de conception organisationnelle. Lorsque les collaborateurs ne sont pas accompagnés dans la transition grâce à des rôles clairement définis, des programmes structurés de montée en compétences et un engagement visible du leadership, l’IA fantôme se multiplie, les risques de conformité augmentent et l’entreprise finance une transformation qu’elle n’intègre jamais pleinement.
Pourtant, seuls 29 % de leur direction sont du même avis. Cet écart de perception influence les investissements financés, la manière dont les équipes sont structurées et les moyens réellement accordés aux acteurs de la transformation. Lorsque les dirigeants surestiment le niveau de préparation de l’organisation, celle-ci sous-investit dans les dispositifs d’accompagnement nécessaires pour inscrire le changement dans la durée.
Pour déployer l’IA à grande échelle, il faut repenser la manière dont le travail circule, puis établir une orientation claire. Les mécanismes d’incitation doivent récompenser l’expérimentation et les résultats à l’échelle de l’entreprise. La gouvernance doit trouver l’équilibre entre cohérence globale et agilité locale. Nous travaillons également sur ces enjeux en interne, pas uniquement avec nos clients, en appliquant la même rigueur à nos propres pratiques.
Ces schémas sont familiers, mais difficiles à percevoir depuis les plus hauts niveaux de l’organisation, précisément là où la vision doit prendre forme.
Une équipe peut être récompensée pour un succès local qui accroît pourtant les frictions à l’échelle du système. Une solution de court terme peut discrètement devenir la nouvelle norme si personne ne veille à mettre en place des réponses systémiques. La plupart des dirigeants reconnaissent qu’une culture ambitieuse et alignée est essentielle au succès de l’IA. Mais peu considèrent que leur organisation fonctionne réellement de cette manière.
Cet écart s’explique. La refonte globale qu’exige l’IA peut donner l’impression de fragiliser des systèmes qui fonctionnent encore, surtout après des années passées à renforcer l’organisation face à la volatilité des marchés. Rester sur la même trajectoire peut sembler pragmatique à court terme, mais le changement à venir est considérable.
Il existe un écart considérable entre un pilote réussi et une solution capable d’être déployée à grande échelle. Sans cadre permettant de relier les différentes disciplines, la transformation repose sur des efforts individuels, et les approches héroïques ont leurs limites.
À mesure que la pression augmente, les effets s’amplifient. Les progrès reposent de plus en plus sur un nombre réduit de personnes qui supportent une charge croissante. Les solutions de contournement se multiplient. Les efforts se dissocient des résultats, la motivation s’érode et les coûts apparaissent partout : dans les reprises de travail, le turnover et l’écart grandissant entre investissement et retour sur investissement.
C’est ainsi que l’échec des pilotes devient systémique : à travers des frictions culturelles et structurelles qui s’accumulent bien avant d’être identifiées.
IBM Client Zero
Réduction de 74 % du support IT et environ 26 000 heures économisées chaque année grâce aux données, à l’IA et à l’automatisation. ”
Faire évoluer l’IA à grande échelle implique de repenser l’évolution du travail et de soutenir cette transformation par une orientation claire. Les talents souhaitent souvent innover et devancent fréquemment la direction dans l’adoption des outils ; il ne s’agit donc pas uniquement d’une dynamique descendante. Les mécanismes d’incitation doivent récompenser l’expérimentation et les résultats, et pas seulement l’exécution des tâches de base. La gouvernance doit trouver un équilibre entre cohérence globale et flexibilité locale.
Les études confirment les gains de performance générés par ces évolutions. Grâce à notre travail auprès de nos clients, nous avons appris ce qu’il faut pour repenser simultanément les rôles, les workflows et les responsabilités. Parfois, la chose la plus utile que nous puissions apporter est le recul acquis en étant déjà passés par là.
Des KPI limités et des stratégies ambitieuses ne peuvent pas coexister. Si vous souhaitez encourager une approche transverse, mesurez et récompensez des résultats transverses.
77 % des employés débutants verront leur rôle évoluer à cause de l’IA, tout comme plus d’un cadre dirigeant sur quatre.1 L’adoption s’accélère lorsque les collaborateurs se sentent accompagnés. À défaut, les usages non encadrés de l’IA augmentent, tout comme les risques de conformité.
Lorsque les dirigeants incarnent le changement par leurs actions – en utilisant les outils d’IA, en remettant en question les hypothèses établies et en prenant des décisions difficiles de manière transparente – la transformation devient concrète. Cela est particulièrement important pour les managers intermédiaires et les responsables transverses qui portent le poids du changement au quotidien.
79 % des dirigeants estiment que l’IA contribuera à leur chiffre d’affaires d’ici 2030. Dans ce contexte de confiance, pourquoi 95 % des organisations ne constatent-elles toujours aucun retour mesurable ?
La différence entre les déploiements à fort retour et ceux à faible retour tient souvent à une seule question : le leadership s’est-il aligné sur les transformations nécessaires pour réussir ?
Après des pilotes prometteurs, comment concevoir une création de valeur durable ? La stratégie, le risque et la culture ne sont pas des enjeux indépendants : ce sont les leviers d’un même système.
1 Le travail augmenté pour un monde automatisé, piloté par l’IA, IBM Institute for Business Value, 10 août 2023.
2 Overcoming the Organizational Barriers to AI Adoption, Harvard Business Review, 11 novembre 2025.