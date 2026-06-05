L’évolution du travail

L’IA peut transformer la manière dont une entreprise fonctionne, à condition qu’elle soit réellement prête à l’adopter. Et cette préparation dépend autant des collaborateurs que des plateformes. Il est tentant de penser que la culture d’entreprise suivra naturellement après le déploiement de l’IA générative. Ce ne sera pas le cas. Ce sont les collaborateurs qui permettent aux initiatives technologiques de réussir ou, au contraire, de s’enliser. Ils doivent être préparés au changement.



Votre entreprise est-elle capable d’intégrer de nouvelles façons de travailler et de les déployer à grande échelle de manière pertinente ? Vos modèles de gestion des talents et vos structures d’incitation reflètent-ils le rythme du changement ? Ce ne sont pas des questions secondaires. Ce sont elles qui déterminent la solidité de votre stratégie IA.