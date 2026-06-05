Le ROI fantôme

La plupart des stratégies IA sont conçues pour répondre à des impératifs de court terme. Les entreprises les plus performantes construisent pour transformer.
Qu’est-ce qui distingue les programmes IA les plus performants ? Les entreprises les plus performantes ne considèrent pas l’IA comme un simple outil ni comme un investissement ponctuel. Elles l’intègrent au cœur de leur modèle opérationnel afin de transformer la manière dont le travail est réalisé et les décisions sont prises. Cette distinction est déterminante.
Aujourd’hui, près de la moitié des investissements dans l’IA restent consacrés aux gains d’efficacité. C’est nécessaire, mais ce n’est plus suffisant. Les meilleurs retours proviennent d’approches qui vont au-delà de l’optimisation, privilégient la croissance et l’innovation et repensent les workflows avec l’IA au cœur des opérations.
IBM IBV
L’entreprise en 2030
Alors que 47 % des investissements IA sont aujourd’hui consacrés à l’efficacité opérationnelle, les dirigeants prévoient que, d’ici 2030, les deux tiers seront dédiés à l’innovation des produits, des services et des modèles économiques. ”
Ce qui différencie les déploiements IA à fort retour de ceux à faible retour est moins complexe qu’il n’y paraît. De nombreuses organisations optimisent les domaines où les progrès sont les plus faciles à démontrer, plutôt que ceux où ils ont le plus d’impact. Les dirigeants peuvent s’accorder sur le fait que l’IA transformera les résultats, mais sans responsabilité clairement définie, les transformations de fond stagnent et les stratégies retombent sous la pression du court terme.
À mesure que l’IA se déploie à grande échelle, l’exposition aux risques augmente elle aussi. 96 % des dirigeants estiment que l’adoption de l’IA générative rend probable une faille de sécurité dans les trois prochaines années. Sans gouvernance, les organisations accumulent des risques financiers qui se renforcent à chaque flux de données sans responsable identifié et à chaque modèle non supervisé.1
Il ne s’agit pas d’un facteur de risque secondaire. C’est l’une des principales causes d’échec. Lorsque la responsabilité est répartie sans être clairement définie, les risques deviennent invisibles et n’apparaissent qu’à un stade avancé. Cela peut se traduire par des blocages imprévus dans les déploiements, des refontes architecturales ou des coûts de résolution.2
Plus de la moitié des entreprises déploient l’IA à grande échelle sans garde-fous fondamentaux pour l’encadrer. Lorsque la gouvernance n’existe que dans des documents de politique interne et non dans les workflows, les équipes ralentissent pour improviser des contrôles ou avancent sans eux. Dans les deux cas, le coût des corrections augmente par la suite.
Et si la gouvernance permettait d’accélérer les progrès plutôt que de les freiner ? Les études montrent que des garde-fous clairs réduisent les frictions en supprimant les zones d’ambiguïté. Les dirigeants qui investissent tôt dans l’éthique et la gouvernance de l’IA obtiennent de meilleures performances opérationnelles, une sécurité renforcée et une adoption plus rapide, non pas malgré les contraintes, mais parce que la prise de décision devient plus claire.
Le succès ou l’échec des déploiements IA dépend avant tout des domaines dans lesquels ils sont appliqués. Les pilotes à faible retour ciblent des améliorations peu risquées plutôt que les décisions et les workflows qui génèrent réellement des résultats.
De nombreux dirigeants pensent que l’IA transformera les résultats de l’entreprise, mais leurs stratégies ne sont pas conçues pour soutenir cette ambition. Pensées pour répondre à des impératifs de court terme plutôt que pour générer une valeur cumulative, ces initiatives s’étendent rarement aux workflows critiques. Le résultat est un portefeuille d’initiatives prudentes qui reste en deçà de l’ambition initiale.
La plupart des entreprises ne disposent pas d’un cadre IA clair et défini à l’échelle de l’organisation, notamment en matière de gouvernance. Environ un quart des pilotes infructueux sont liés à cette lacune.
Sans une gouvernance adaptée, le bruit se propage. Il n’existe plus de trajectoire claire pour passer à l’échelle. Sans mécanisme de coordination entre les différentes disciplines, la responsabilité des résultats se disperse. Les données restent cloisonnées. Les pilotes sous-performent et les équipes deviennent réactives au lieu de traiter les véritables problèmes opérationnels à la source. En conséquence, les problèmes de fond restent sans solution.
Le risque reste latent et n’émerge qu’au moment où il devient plus coûteux à traiter.
IBM Institute for Business Value, IBM, 2025
Les dirigeants attribuent plus d’un quart – 27 % – de leurs gains d’efficacité liés à l’IA à une gouvernance solide. ”
Dire simplement que nous avons besoin d’IA n’est pas un point de départ solide. Et si nous nous alignions plutôt sur la manière dont nos entreprises doivent se transformer pour réussir, puis sur les résultats à atteindre ? Et si ces résultats devenaient le filtre – l’étoile polaire – permettant au leadership d’identifier quels workflows repenser et dans quelles disciplines ?
En explorant ces questions, vous découvrirez peut-être un modèle dans lequel la gouvernance devient un accélérateur. Les études montrent de manière constante que des garde-fous bien conçus permettent en réalité aux organisations d’avancer plus vite.
Les dirigeants qui investissent dans la gouvernance de l’IA enregistrent des bénéfices opérationnels plus élevés, de meilleurs résultats en matière de sécurité et une adoption plus rapide. Des orientations claires donnent aux équipes la confiance nécessaire pour agir avec détermination.
Parmi les entreprises affichant une forte maturité en matière de gouvernance, 68 % s’appuient sur des cas d’utilisation préapprouvés et à faible risque, permettant aux équipes d’agir sans validations spécifiques au cas par cas.³ Le suivi en temps réel et des seuils clairement définis donnent aux dirigeants la confiance nécessaire pour avancer.
L’IA introduit de nouveaux risques de conformité : biais, manque d’explicabilité, dérive des données. Intégrez les contrôles directement dans les phases de développement, de déploiement et de supervision afin d’accélérer le passage à l’échelle. Les dirigeants attribuent 27 % des gains d’efficacité de l’IA à une gouvernance solide.4
Les conseils de gouvernance dotés de responsabilités décisionnelles claires transforment la gestion des risques en avantage concurrentiel. 71 % des entreprises ayant adopté cette approche constatent une amélioration de 23 % de la sécurité, une hausse de 20 % de l’engagement des collaborateurs, une augmentation de 18 % de l’adoption de l’IA.3
79 % des dirigeants estiment que l’IA contribuera à leur chiffre d’affaires d’ici 2030. Dans ce contexte de confiance, pourquoi 95 % des organisations ne constatent-elles toujours aucun retour mesurable ?
La culture d’entreprise n’est pas un élément périphérique de la stratégie IA. C’est l’infrastructure sur laquelle cette stratégie repose. Les entreprises qui passent durablement à l’échelle repensent la manière dont le travail évolue.
Après des pilotes prometteurs, comment concevoir une création de valeur durable ? La stratégie, le risque et la culture ne sont pas des enjeux indépendants : ce sont les leviers d’un même système.
1 Cost of a Data Breach Report 2025: The AI Oversight Gap, IBM Security and Ponemon Institute, IBM, 2025.
2 Making reinvention real with gen AI: From experimentation to impact, Accenture Research, Accenture, 2025.
3 Go further, faster with AI: How governance increases velocity, IBM Institute for Business Value, IBM, 2025.
4 AI governance trends: How governance increases velocity, IBM Institute for Business Value, IBM, 2025.