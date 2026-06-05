Le faux départ à un milliard de dollars

Pourquoi 95 % des entreprises dépensent des milliards dans l’IA sans obtenir de résultats, et ce que les 5 % restants ont compris1
La plupart des CEO savent qu’un changement de fond est en cours. Quatre dirigeants sur cinq pensent que l’IA stimulera les revenus d’ici 2030. Les investissements affluent, les directives pour adopter la technologie sont en place et, dans la majorité des entreprises, plusieurs initiatives IA sont déjà en cours. Cette ambition est légitime.
Mais l’ambition seule ne génère pas de résultats. Les études montrent qu’environ 95 % des entreprises constatent peu, voire aucun impact mesurable de l’IA générative.
Non pas uniquement parce que la technologie n’a pas tenu ses promesses, mais parce que les structures nécessaires à son déploiement efficace ne sont pas en place.
Boston Consulting Group
« Construire pour l’avenir 2025 »
70 % des freins à l’IA sont liés aux personnes, à l’entreprise et aux processus. ”
Chaque membre de la direction prend les bonnes décisions dans le cadre de son propre périmètre. Mais lorsque ces priorités sont poursuivies indépendamment les unes des autres, elles tirent l’entreprise dans des directions différentes. Le résultat est une perte d’alignement, et plus elle reste implicite, plus il devient difficile d’y remédier.
Tout le monde s’accorde sur l’importance du sujet. L’écart se situe dans l’exécution. Chaque dirigeant agit selon un mandat cohérent, mais ces mandats ont été conçus pour optimiser des fonctions individuelles, et non pour assurer la coordination transverse qu’exige l’IA. Un alignement au sommet ne se traduit pas automatiquement par une cohérence opérationnelle.
Le problème ne vient pas d’un désaccord, mais d’une perte progressive d’alignement. Des priorités pourtant cohérentes divergent au moment de leur mise en œuvre. Les frictions qui en résultent s’accumulent discrètement : cycles plus longs, duplication des efforts et stratégies qui perdent leur cohérence avant même d’atteindre les équipes chargées de les déployer.
Trois entreprises sur quatre continuent d’exécuter leurs initiatives IA sur des outils fragmentés, marqués par une dette d’intégration, là où le coût du désalignement devient le plus tangible. Les workflows modernisés ne constituent pas seulement une évolution technologique. Ils représentent l’infrastructure qui détermine si les gains liés à l’IA restent isolés ou se diffusent à l’ensemble de l’entreprise.
Les entreprises qui prennent de l’avance ont fait de l’alignement une discipline opérationnelle en clarifiant les responsabilités, en standardisant les connexions entre les données et les opérations, et en intégrant la gouvernance aux workflows. C’est à cela que ressemble une entreprise plus intelligente : des systèmes centraux qui se renforcent mutuellement.
Le défi est difficile à appréhender depuis un seul point de vue. Dans toute l’entreprise, chaque métier cherche à faire avancer ses propres priorités, qu’il s’agisse de protéger le capital, de stimuler la croissance, de renforcer la préparation des données ou de moderniser la stack technologique. Les exigences liées au risque et à la conformité entrent en conflit avec les objectifs des équipes de croissance. Les objectifs de long terme s’opposent aux attentes de ROI rapide. Les équipes technologiques et les équipes People Operations peinent à s’accorder sur la manière de transformer les pilotes en déploiements réels.
C’est dans cet écart que les frictions et la perte d’alignement s’installent, à travers des priorités pourtant bien intentionnées qui ne convergent jamais réellement. Plus de la moitié des membres de la direction reconnaissent que l’adoption de l’IA désaligne leur entreprise.
Vous avez probablement déjà observé les symptômes : retouches permanentes, équipes qui recréent ce qui existe déjà ailleurs, ralentissement des déploiements, complexité liée à l’intégration de nouvelles technologies dans des stacks héritées ou à la connexion de silos de données. Autant de difficultés qui finissent par soulever une question : faut-il repartir de zéro ?
Ce sont les signes d’un coût croissant lié à une exécution non coordonnée, qui érode progressivement les marges et détourne l’énergie de vos meilleurs talents.
Accenture
Making Reinvention Real with Gen AI, 2025
Les entreprises portées par un alignement à l’échelle de l’entreprise, impulsé par le CEO, ont 2,5 fois plus de chances de générer une valeur significative grâce à l’IA générative. ”
Les entreprises les plus avancées ont fait de l’alignement une discipline opérationnelle. Elles ont clarifié les responsabilités entre les fonctions, standardisé la manière dont les données et les opérations interagissent, et intégré la gouvernance directement dans les workflows.
C’est cela, construire une entreprise plus intelligente : rendre les systèmes et processus centraux suffisamment intelligents pour qu’ils se renforcent mutuellement, afin de permettre à l’entreprise d’adopter et d’exploiter efficacement de nouveaux outils.
Clarifiez qui décide de quoi, comment les investissements circulent entre les disciplines et si les mécanismes d’incitation récompensent les résultats ou simplement l’exécution.
Deux tiers des CEO atteignent leurs objectifs à court terme en réaffectant des ressources prévues pour des initiatives de long terme, une pratique qui fragilise les fondations de l’entreprise. La mesure à double horizon permet de rompre ce cycle.
Les pilotes IA perdent leur dynamique parce qu’aucun mécanisme de financement n’a été prévu pour la suite. Le réinvestissement structuré permet de passer de la preuve de concept à la performance.
La différence entre les déploiements à fort retour et ceux à faible retour tient souvent à une seule question : le leadership s’est-il aligné sur les transformations nécessaires pour réussir ?
La culture d’entreprise n’est pas un élément périphérique de la stratégie IA. C’est l’infrastructure sur laquelle cette stratégie repose. Les entreprises qui passent durablement à l’échelle repensent la manière dont le travail évolue.
Après des pilotes prometteurs, comment concevoir une création de valeur durable ? La stratégie, le risque et la culture ne sont pas des enjeux indépendants : ce sont les leviers d’un même système.
¹ The GenAI Divide: State of AI in Business 2025, MIT NANDA, juillet 2025.
2 What Leaders Get Wrong About Strategic Alignment, Harvard Business Review, janvier 2026.
3 Moderniser les applications sur le cloud hybride, IBM Institute for Business Value, IBM, juin 2023.