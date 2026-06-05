Le faux départ à un milliard de dollars

Les entreprises les plus avancées ont fait de l’alignement une discipline opérationnelle. Elles ont clarifié les responsabilités entre les fonctions, standardisé la manière dont les données et les opérations interagissent, et intégré la gouvernance directement dans les workflows.

C’est cela, construire une entreprise plus intelligente : rendre les systèmes et processus centraux suffisamment intelligents pour qu’ils se renforcent mutuellement, afin de permettre à l’entreprise d’adopter et d’exploiter efficacement de nouveaux outils.