L’effet multiplicateur

De la preuve de concept à la preuve de performance : ce que les entreprises qui maintiennent durablement la valeur de l’IA ont compris avant les autres.
Projetons-nous un instant dans le futur. Votre stratégie IA est ambitieuse, solidement financée et génère une véritable dynamique dans toute l’entreprise. Vous avez construit l’argumentaire et lancé des pilotes réellement prometteurs. Les fondations sont en place.
Reste maintenant la question la plus difficile : comment concevoir une création de valeur durable ? Comment passer de succès locaux à une IA pleinement intégrée au cœur de l’entreprise ? C’est à ce stade que de nombreuses organisations ralentissent. Celles qui avancent ne se contentent pas d’expérimenter : elles créent des connexions entre les disciplines et construisent sur le long terme, avec un objectif de reproductibilité.
Dr Dorottya Sallai
London School of Economics
L’adoption de l’IA est une transition culturelle. ”
Un déploiement fonctionne parfaitement dans une unité commerciale, mais ne peut pas être reproduit ailleurs. Une automatisation permet de gagner des heures ici, tout en créant un goulet d’étranglement ailleurs. Sans définition commune de ce que représente réellement le progrès, la confiance s’érode et l’IA reste une collection d’outils plutôt qu’une véritable capacité opérationnelle.
Passer l’IA à l’échelle représente à la fois un défi opérationnel et économique. À mesure que les portefeuilles de modèles s’élargissent et que les besoins en infrastructure augmentent, la maîtrise des coûts devient indissociable de la création de valeur. 21 % des initiatives d’IA générative n’ont déjà pas réussi à passer à l’échelle en raison des seuls coûts.²
92 % des CDO déclarent devoir se concentrer sur les résultats métier pour réussir, mais moins d’un tiers disposent d’indicateurs clairs pour les mesurer.² Lorsque la réussite est définie différemment selon les fonctions, l’entreprise ne peut plus distinguer un portefeuille de réussites d’un portefeuille d’expérimentations.
Ce chiffre progresse fortement par rapport aux 41 % enregistrés en 2023. Les fondations se renforcent rapidement.³ Mais la maturité des plateformes ne suffit pas, à elle seule, à générer de la valeur. Les entreprises qui prennent de l’avance relient des données unifiées à des indicateurs partagés et à des modèles reproductibles afin que chaque initiative renforce la suivante.
Les entreprises qui réussissent conçoivent l’intégration dès le premier jour. Elles ne considèrent pas la stratégie, le risque, la culture et la valeur comme des enjeux distincts, mais comme les leviers d’un même système : un système capable d’apprendre plus vite, de s’adapter plus facilement et d’amplifier chaque investissement réalisé.
Lorsque les critères de progression ne sont pas clairement définis, l’adoption de l’IA perd de son élan et se limite à un ensemble d’outils déconnectés, au lieu de s’intégrer au fonctionnement même de l’entreprise.
Nous l’avons constaté directement. Une initiative est lancée avec succès dans une unité commerciale et semble résolue. Mais dès qu’il s’agit de la reproduire ailleurs, les difficultés apparaissent. Une automatisation fluidifie le travail dans un domaine, puis génère des frictions dans un autre. Ce qui ressemblait à un premier succès peut s’effondrer sous le poids de l’ensemble de l’entreprise.
Lorsque les blocages liés au passage à l’échelle apparaissent, ils s’accumulent discrètement. L’intégration est ajoutée après coup au lieu d’être pensée dès le départ. Les coûts de calcul augmentent et les initiatives d’IA générative ne parviennent plus à passer à l’échelle.
Les études montrent que l’IA crée de la valeur lorsqu’elle est intégrée au cœur des fonctions métier – opérations, finance, chaîne d’approvisionnement – là où la rigueur de l’intégration est essentielle. Pour que l’IA fonctionne à grande échelle, elle doit être considérée comme une capacité systémique. Les organisations qui hésitent à franchir cette étape ne peuvent pas exploiter pleinement son potentiel.
IBM Client Zero, étude de cas, 2025
IBM a débloqué 4,5 milliards de dollars (et ce n’est pas fini) de gains de productivité grâce à l’IA, au cloud hybride, à l’automatisation et à l’expertise en matière de conseil. ”
Concevoir l’intégration dès le premier jour crée durablement de la valeur. Les entreprises qui réussissent abordent la stratégie, le risque, la culture et la valeur comme des forces interdépendantes au sein d’un même système.
Et ce système est plus durable qu’un simple avantage technologique. Il apprend plus vite, s’adapte plus facilement et amplifie les investissements réalisés. Nous avons accompagné des dirigeants tout au long de cette transition et constaté qu’un alignement bien mené ne se contente pas de réduire l’écart entre ambition et impact : il ouvre aussi des possibilités qui n’étaient pas visibles auparavant.
En 2023, seuls 41 % des responsables data disposaient de la plateforme adaptée.³ En 2025, 75 % déclarent désormais disposer d’une plateforme intégrée entre les silos.¹ Cette évolution est déterminante, car des données unifiées, des standards de qualité appliqués de manière cohérente et une traçabilité claire conditionnent la capacité de l’IA à produire des informations utiles plutôt qu’un bruit coûteux.
70 % des dirigeants considèrent l’IA générative comme un facteur majeur de hausse des coûts de calcul. En moyenne, 21 % des initiatives d’IA générative n’ont pas réussi à passer à l’échelle pour cette raison.¹ Une architecture pensée à l’échelle du portefeuille, conciliant flexibilité et maîtrise des coûts, permet de générer davantage de valeur à partir des investissements existants.
Lorsque ces fonctions évoluent indépendamment les unes des autres, cela entraîne des efforts dupliqués, des mesures incohérentes et une hausse des coûts. Les CDO qui adoptent des modèles centralisés ou de type étoile enregistrent des performances supérieures de 36 %.⁴
79 % des dirigeants estiment que l’IA contribuera à leur chiffre d’affaires d’ici 2030. Dans ce contexte de confiance, pourquoi 95 % des organisations ne constatent-elles toujours aucun retour mesurable ?
La différence entre les déploiements à fort retour et ceux à faible retour tient souvent à une seule question : le leadership s’est-il aligné sur les transformations nécessaires pour réussir ?
La culture d’entreprise n’est pas un élément périphérique de la stratégie IA. C’est l’infrastructure sur laquelle cette stratégie repose. Les entreprises qui passent durablement à l’échelle repensent la manière dont le travail évolue.
1 The CEO’s Guide to Generative AI: Cost of Compute, IBM Institute for Business Value, IBM, octobre 2024.
2 The 2025 CDO Study: The AI Multiplier Effect, IBM Institute for Business Value, IBM, 2024.
3 The 2023 CDO Study: Turning Data into Value, Global C‑suite Series, IBM Institute for Business Value, IBM, avril 2023.
4 Solving the AI ROI Puzzle: How Chief AI Officers Cut Through Complexity to Create New Paths to Value, Research Insights, IBM Institute for Business Value, IBM, juillet 2025.