L’effet multiplicateur

Projetons-nous un instant dans le futur. Votre stratégie IA est ambitieuse, solidement financée et génère une véritable dynamique dans toute l’entreprise. Vous avez construit l’argumentaire et lancé des pilotes réellement prometteurs. Les fondations sont en place.



Reste maintenant la question la plus difficile : comment concevoir une création de valeur durable ? Comment passer de succès locaux à une IA pleinement intégrée au cœur de l’entreprise ? C’est à ce stade que de nombreuses organisations ralentissent. Celles qui avancent ne se contentent pas d’expérimenter : elles créent des connexions entre les disciplines et construisent sur le long terme, avec un objectif de reproductibilité.