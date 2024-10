1. Définir les KPI de surveillance

Une stratégie complète de surveillance des conteneurs nécessite la mise en place de KPI dès le départ, afin de s'assurer qu'ils sont alignés avec les objectifs de l'entreprise. Les organisations ont des besoins différents et doivent s'assurer que les KPI qu'elles surveillent correspondent à leurs objectifs spécifiques.Trois domaines clés à prendre en compte pour définir des KPI :

Suivi des performances : il est important de suivre les performances des conteneurs au niveau du cluster et au sein du runtime. Les organisations doivent surveiller des KPI comme les temps de réponse et la latence réseau pour garantir des expériences utilisateur positives avec ses applications et ses services web.

Surveillance de l'utilisation des ressources : les conteneurs peuvent consommer des ressources considérables. Pour chaque conteneur, il est donc essentiel de suivre l'utilisation du processeur, de la mémoire et de l'espace disque afin d'anticiper les problèmes avant qu'ils ne se manifestent. Cela permet aux organisations de traiter les incidents potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes plus importants, par exemple en ajoutant des nœuds supplémentaires avant qu'un conteneur n'épuise sa capacité de CPU ou de mémoire.

Surveillance de la sécurité et de la conformité : les organisations doivent donner la priorité à la surveillance de la sécurité dans leur environnement de conteneurs, en mettant l'accent sur les tentatives d'attaque contre des domaines tels que les images de conteneurs et les authentifications. La surveillance des conteneurs peut fournir des analyses de vulnérabilité des images de conteneurs et des environnements d'exécution, des pourcentages de MFA des utilisateurs, des tentatives de violation du pare-feu et des anomalies d'exécution, ce qui contribue à des KPI tels que les scores d'évaluation des vulnérabilités, le temps de réponse aux incidents et l'état de conformité.

2. Identifier les dépendances et les intégrations nécessaires

Les outils de surveillance des conteneurs doivent s'intégrer aux outils de conteneurisation open-source tels que Prometheus, JMX et statsD afin que les organisations puissent obtenir des informations précises sur leurs environnements. De plus, ces outils doivent offrir une visibilité sur des dépendances comme l'hôte, le système d'exploitation, la machine virtuelle Java (JVM), les nœuds Cassandra et MySQL. La plateforme IBM Instana Observability utilise un graphique dynamique pour modéliser les applications d'une organisation afin de comprendre toutes les dépendances physiques et logiques des composants.

3. Créer et personnaliser des tableaux de bord

Les tableaux de bord sont un élément clé de la surveillance de l'infrastructure et de l'évaluation de la santé des conteneurs. Les équipes doivent pouvoir visualiser en temps réel ce qui se passe dans leur environnement de conteneurs afin d'intervenir rapidement en cas de problème.

Les outils modernes de surveillance des conteneurs permettent de créer des tableaux de bord où les équipes DevOps peuvent consulter les données agrégées des conteneurs ainsi que des visualisations spécifiques pour des informations détaillées. Instana fournit une visibilité enrichie par un graphe dynamique et un guide de contexte, aidant les utilisateurs à visualiser les relations entre les applications, diagnostiquer les problèmes et évaluer leur impact.

4. Intégrer l'orchestration des conteneurs

De nombreuses organisations utilisent des outils d'orchestration de conteneurs open source, tels que Kubernetes, pour automatiser le provisionnement, le déploiement et la gestion des applications conteneurisées. Les environnements Kubernetes s'appuient sur l'automatisation pour accomplir des tâches telles que le déploiement, l'équilibrage de la charge et la mise à l'échelle sans intervention humaine. Toutefois, la surveillance reste essentielle pour offrir une vue d'ensemble de chaque cluster Kubernetes. Les conteneurs génèrent une grande quantité de données de performance, qui peuvent contribuer à améliorer le processus d'orchestration, tandis que la surveillance garantit que l'orchestration fonctionne comme prévu.

5. Automatiser les workflows

L'automatisation est une composante essentielle de la surveillance des conteneurs. La mise en place de workflows automatisés spécifiques allège la charge des équipes DevOps, améliore la santé et l'efficacité des conteneurs en réduisant les erreurs humaines et permet au système de réagir plus rapidement qu'une intervention humaine.

6. Produire des notifications d’incidents de performance

Les capacités de détection d'anomalies sont indispensables pour diagnostiquer et résoudre rapidement les incidents de performance au sein des conteneurs. Une solution de surveillance des conteneurs doit enregistrer les incidents en temps réel, permettant ainsi aux équipes DevOps et aux ingénieurs de fiabilité de traiter les problèmes individuellement, de procéder à des dépannages ou de déterminer s'ils nécessitent une analyse des causes racines et une réponse plus globale.