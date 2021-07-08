Pourquoi utiliser le process mining ?

Les entreprises, des startups lean à la Big Tech, ne peuvent atteindre une efficacité maximale et améliorer leurs processus métier clés que lorsqu’elles comprennent le fonctionnement réel de leurs workflows. Les humains seuls ne peuvent pas effectuer l’extraction et l’analyse des données assez rapidement pour rendre leurs entreprises compétitives.
Grâce au process mining, les entreprises peuvent révéler ce qui se passe réellement dans leurs processus au lieu de partir de suppositions. Elles peuvent ensuite déterminer la cause racine des goulots d’étranglement en temps réel, optimiser leurs ressources et se développer avec une productivité et une confiance totales.
Le process mining est un outil moderne de gestion des processus métier (« business process management » ou BPM). Il se situe à la croisée de la science des données et de la science de la gestion. Le process mining comprend un ensemble de stratégies ayant un objectif commun : extraire des informations sur les processus au sein des systèmes d’information via des unités appelées « journaux d’événements ».
La technique de process mining utilisée par une entreprise dépend du stade où se situent ses modèles de processus. Voici les trois principales techniques de process mining :
Ensemble, ces techniques de data mining permettent de maintenir un niveau élevé de normalisation, de prévisibilité et d’amélioration continue. Les entreprises peuvent utiliser le process mining pour optimiser un processus unique, un service particulier ou l’ensemble de l’organisation.
Les entreprises qui ont identifié leurs KPI relatifs aux processus et en assurent le suivi bénéficient d’une analyse plus approfondie. Elles peuvent déceler les faiblesses et trouver des pistes d’amélioration à faible risque, ce qui les rend plus agiles et plus compétitives sur le marché.
Voici comment le process mining les aide à atteindre et à maintenir cette agilité et cet avantage concurrentiel :
Le process mining applique des algorithmes à des jeux de données de journaux propriétaires provenant de systèmes informatiques. La granularité des données de journaux (fine à grossière) détermine la facilité avec laquelle elles peuvent être analysées et exploitées (les données grossières étant plus faciles à analyser et à exploiter que les données fines).
Une approche multisystème du process mining peut inclure des données d’événements provenant de l’ensemble de l’entreprise. Il est donc possible que les sources de données soient à la fois des systèmes (par exemple, de planification des risques de l’entreprise [ERP] et de gestion de la relation client [CRM]) et des services (par exemple, les ressources humaines).
Prenons un peu de recul et examinons notre source : le journal des événements. Un journal d’événements est un enregistrement numérique qui aide les entreprises à comprendre ce qui se passe au sein d’un réseau. Il s’agit en quelque sorte d’une capture instantanée d’un moment ou d’une action précise.
En bref : quelque chose s’est passé (un événement) à une certaine heure (horodatage). Cette date et cette heure peuvent s’accompagner d’autres informations utiles. Par exemple, une personne essaie de se connecter à une application SaaS, mais n’y parvient pas. En plus de l’événement et de l’horodatage, un incident est associé au journal. En plus de l’analyse et des visualisations que la technologie de process mining peut offrir, le journal des événements peut aider à brosser un tableau plus complet de ce qui s’est passé dans une transaction complexe.
Le process mining peut être appliqué à n’importe quelle entreprise (quel que soit son secteur d’activité) qui utilise et enregistre des processus métier. Voici quelques cas d’utilisation courants du process mining :
Si vous envisagez d’ajouter le process mining à vos améliorations métier, nous vous recommandons de faire vos premiers pas avec IBM® Process Mining. Il s’agit d’une solution low code qui a aidé les clients à réduire de 90 % le temps passé sur les processus manuels.
Pour en savoir plus sur l’utilisation du process mining et d’autres types d’automatisation intelligente comme la RPA, consultez le document Process Mining et RPA : le duo le plus puissant au service de l’automatisation.
D’après une étude Total Economic Impact de Forrester, IBM Process Mining offre un ROI de 176 %, une croissance des revenus de 968 000 dollars américains et des économies de coûts.
Découvrez comment l’IA peut améliorer les expériences du service client en proposant le libre-service, en orientant les clients vers les agents humains et en renforçant les compétences en matière de résolution de problèmes.
Repensez votre entreprise avec l’IA et IBM Automation, pour des systèmes informatiques plus proactifs, des processus plus efficaces et des utilisateurs plus productifs.
IBM assure la transformation opérationnelle des entreprises clientes grâce à ses services de conseil en automatisation extrême.
IBM Cloud Pak for Business Automation est un ensemble modulaire de composants logiciels intégrés pour la gestion et l'automatisation des opérations.
Découvrez des solutions d’automatisation des processus métier qui permettent de réaliser rapidement des automatisations intelligentes à l’aide d’outils low code.