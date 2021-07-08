Pourquoi utiliser le process mining ?

Le process mining applique des algorithmes à des jeux de données de journaux propriétaires provenant de systèmes informatiques. La granularité des données de journaux (fine à grossière) détermine la facilité avec laquelle elles peuvent être analysées et exploitées (les données grossières étant plus faciles à analyser et à exploiter que les données fines).

Une approche multisystème du process mining peut inclure des données d’événements provenant de l’ensemble de l’entreprise. Il est donc possible que les sources de données soient à la fois des systèmes (par exemple, de planification des risques de l’entreprise [ERP] et de gestion de la relation client [CRM]) et des services (par exemple, les ressources humaines).

Qu’est-ce qu’un journal d’événements ?

Prenons un peu de recul et examinons notre source : le journal des événements. Un journal d’événements est un enregistrement numérique qui aide les entreprises à comprendre ce qui se passe au sein d’un réseau. Il s’agit en quelque sorte d’une capture instantanée d’un moment ou d’une action précise.

En bref : quelque chose s’est passé (un événement) à une certaine heure (horodatage). Cette date et cette heure peuvent s’accompagner d’autres informations utiles. Par exemple, une personne essaie de se connecter à une application SaaS, mais n’y parvient pas. En plus de l’événement et de l’horodatage, un incident est associé au journal. En plus de l’analyse et des visualisations que la technologie de process mining peut offrir, le journal des événements peut aider à brosser un tableau plus complet de ce qui s’est passé dans une transaction complexe.