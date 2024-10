Les termes « hacking éthique » et « test d’intrusion » sont parfois utilisés de manière interchangeable, mais il existe une différence. Le hacking éthique est un domaine plus large de la cybersécurité, qui comprend toute utilisation des compétences de hacking pour améliorer la sécurité du réseau. Les tests d’intrusion ne constituent que l’une des méthodes utilisées par les hackers éthiques. Les hackers éthiques peuvent également fournir d’autres outils et techniques de hacking, comme l’analyse antimalware et l’évaluation des risques, afin de découvrir et de corriger les failles de sécurité, et non de causer des dommages.

Selon le rapport d’IBM, le coût moyen d’une violation de données en 2023 était de 4,45 millions de dollars, soit une hausse de 15 % en 3 ans. Une façon d’atténuer ces violations consiste à réaliser des tests d’intrusion ciblés et précis.

Les entreprises font appel aux spécialistes du pentest pour simuler des attaques contre leurs applications, leurs réseaux et d’autres actifs. Grâce à ces fausses attaques, les spécialistes du pentest permettent aux équipes de sécurité de découvrir les vulnérabilités critiques et d’améliorer leur posture de sécurité. Ces attaques sont souvent menées par des red teams, à savoir des équipes de sécurité chargées d’opérations offensives. Ces red teams simulent les tactiques, techniques et procédures (TTP) des pirates informatiques contre le système de l’entreprise afin d’évaluer les risques pesant sur sa sécurité.

Plusieurs méthodologies sont à prendre en compte avant de se lancer dans le processus de test d’intrusion. Le choix dépendra de la catégorie de l’organisation cible, de l’objectif du test d’intrusion et de la portée du test de sécurité. Il n’existe pas d’approche universelle. L’entreprise doit avoir une bonne compréhension de ses problèmes et de sa politique de sécurité pour pouvoir procéder à une analyse efficace des vulnérabilités avant d’entamer son processus de test d’intrusion.