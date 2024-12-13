Prendre des décisions intelligentes en matière de dépenses de cybersécurité en 2025

Décembre est un mois de chiffres, des comptes à rebours pour les fêtes aux RSVP pour les parties. Mais pour les chefs d'entreprise, les chiffres les plus importants de ce mois sont ceux du budget pour 2025. La cybersécurité étant une priorité absolue pour de nombreuses entreprises en 2025, elle figurera probablement parmi les postes de dépenses les plus importants de nombreux budgets pour la nouvelle année.

Gartner prévoit que les dépenses en cybersécurité devraient augmenter de 15 % en 2025, passant de 183,9 milliards de dollars à 212 milliards de dollars. Les services de sécurité sont le segment qui prévoit la plus forte augmentation des dépenses, les logiciels de sécurité arrivent en deuxième position et la sécurité des réseaux est le troisième domaine de croissance.

« L’environnement de menaces toujours plus intense, la migration vers le cloud et la pénurie de talents placent la sécurité au sommet des priorités et incitent les responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) à augmenter les dépenses de sécurité de leur Entreprise », a déclaré Shailendra Upadhyay, chercheur principal chez Gartner, dans un récent communiqué de presse. « Par ailleurs, les entreprises évaluent actuellement leurs besoins en matière de plateforme de protection des points de terminaison (EPP) et de Détection et réponse des points de terminaison (EDR) et procèdent à des ajustements pour renforcer leur résilience opérationnelle et leur réponse aux incidents suite à la panne de CrowdStrike. »