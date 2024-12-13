Prendre des décisions intelligentes en matière de dépenses de cybersécurité en 2025

Décembre est un mois de chiffres, des comptes à rebours pour les fêtes aux RSVP pour les parties. Mais pour les chefs d'entreprise, les chiffres les plus importants de ce mois sont ceux du budget pour 2025. La cybersécurité étant une priorité absolue pour de nombreuses entreprises en 2025, elle figurera probablement parmi les postes de dépenses les plus importants de nombreux budgets pour la nouvelle année.
Gartner prévoit que les dépenses en cybersécurité devraient augmenter de 15 % en 2025, passant de 183,9 milliards de dollars à 212 milliards de dollars. Les services de sécurité sont le segment qui prévoit la plus forte augmentation des dépenses, les logiciels de sécurité arrivent en deuxième position et la sécurité des réseaux est le troisième domaine de croissance.
« L’environnement de menaces toujours plus intense, la migration vers le cloud et la pénurie de talents placent la sécurité au sommet des priorités et incitent les responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) à augmenter les dépenses de sécurité de leur Entreprise », a déclaré Shailendra Upadhyay, chercheur principal chez Gartner, dans un récent communiqué de presse. « Par ailleurs, les entreprises évaluent actuellement leurs besoins en matière de plateforme de protection des points de terminaison (EPP) et de Détection et réponse des points de terminaison (EDR) et procèdent à des ajustements pour renforcer leur résilience opérationnelle et leur réponse aux incidents suite à la panne de CrowdStrike. »
Bien que les décisions en matière de dépenses et les augmentations soient susceptibles d'être motivées par de nombreuses raisons différentes, Gartner identifie deux raisons principales pour expliquer l'augmentation prévue.
Au lieu de se contenter d'inscrire au budget de votre Entreprise un poste unique consacré à la cybersécurité, une budgétisation précise commence par la ventilation de tous les composants d'un programme de cybersécurité efficace.
Tenez compte des éléments suivants dans votre budget :
Alors que de nombreuses entreprises tiennent compte des perturbations de leurs activités et des risques potentiels lors de l'établissement de leur budget de cybersécurité, beaucoup oublient l'impact de ce budget sur l'équipe de cybersécurité.
L’étude nommée ISACA State of Cybersecurity 2024 and Beyond a révélé que 66 % des professionnels de la cybersécurité estiment que leur rôle est plus stressant. Sans surprise, la principale raison (81 %) est que l'environnement des menaces devient de plus en plus complexe. Cependant, le budget trop restreint (45 %) arrive en deuxième position, à égalité avec les difficultés accrues pour retenir les employés et le manque de compétences/formation du personnel.
Le rapport a révélé que plus de la moitié (51 %) estimaient que leurs budgets étaient sous-financés, une augmentation par rapport aux 47 % qui partageaient ce sentiment en 2023. De plus, seulement 37 % s’attendent à ce que leur budget augmente en 2025. Pour couronner le stress, 40 % seulement étaient convaincus que leur équipe était prête à faire face à une cyberattaque. Dans le même temps, 47 % s'attendent à ce que leur entreprise subisse une cyberattaque.
Alors que les chefs d'entreprise élaborent leurs budgets, voici quelques moyens de réduire le stress des employés lié au budget 2025.
Si l'augmentation des dépenses en matière de cybersécurité est une tendance positive dans l'ensemble, le plus important est de savoir comment les entreprises utilisent ces investissements plus importants. En faisant les bons choix pour votre entreprise, vous pouvez réduire les risques tout en améliorant la satisfaction des employés.