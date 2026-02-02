L’intégration, pilier de la finance prête à faire face aux risques

Lorsque les systèmes ne sont pas connectés, les équipes financières consacrent plus de temps à rapprocher les données qu’à les analyser. Les workflows déconnectés ralentissent les décisions, entraînent des erreurs et affaiblissent la confiance dans l’information financière. Les clôtures de fin de mois deviennent précipitées et réactives. La conformité devient plus difficile à maintenir et les prévisions deviennent moins fiables.

Les processus O2C fragmentés créent des vulnérabilités et exposent les directeurs financiers à des risques tout au long du cycle lorsque :

- Les données clients et contractuelles ne sont pas cohérentes entre les systèmes

- Les événements de facturation sont manqués ou retardés

- Les paiements nécessitent un rapprochement manuel, ce qui ralentit l’application

- Les conflits s’aggravent parce que les causes racines sont difficiles à identifier



Lorsque ces lacunes s’accumulent, il devient plus difficile de protéger les marges ou de fournir des prévisions précises, prêtes pour le conseil d’administration.