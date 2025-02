Avenir de l’IA et efficacité énergétique

En général, les modèles plus grands, comme les grands modèles de langage (LLM) généralistes utilisés par ChatGPT et Google Gemini, consomment plus d’énergie (lien externe à ibm.com) que les modèles plus petits. Ces modèles généralistes peuvent répondre à de nombreux besoins côté consommateurs, mais pour les organisations ayant des cas d’utilisation spécifiques (lien externe à ibm.com), IBM et d’autres entreprises recommandent des modèles plus petits, plus efficaces, plus abordables et moins gourmands en énergie.