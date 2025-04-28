Il est 2 heures du matin. Un système de production critique commence à ralentir. Les alertes se déclenchent, les tableaux de bord deviennent rouges, mais il n’y a aucune cause évidente. L’administrateur de base de données (DBA) se connecte, vérifie les journaux et se rend compte qu’il existe un important blocage de base de données affectant les performances. Il s’efforce de diagnostiquer le problème, en exécutant plusieurs scripts, en vérifiant les sorties de la ligne de commande, en interprétant les données brutes et en rassemblant les informations éparses. Des heures s’écoulent avant que le problème ne soit entièrement compris et résolu.

Si vous avez déjà travaillé dans le domaine des données d’entreprise, vous avez probablement vécu un tel moment.

Dans une récente enquête informelle* auprès de plus de 30 administrateurs de bases de données expérimentés :