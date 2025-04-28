Il est 2 heures du matin. Un système de production critique commence à ralentir. Les alertes se déclenchent, les tableaux de bord deviennent rouges, mais il n’y a aucune cause évidente. L’administrateur de base de données (DBA) se connecte, vérifie les journaux et se rend compte qu’il existe un important blocage de base de données affectant les performances. Il s’efforce de diagnostiquer le problème, en exécutant plusieurs scripts, en vérifiant les sorties de la ligne de commande, en interprétant les données brutes et en rassemblant les informations éparses. Des heures s’écoulent avant que le problème ne soit entièrement compris et résolu.
Si vous avez déjà travaillé dans le domaine des données d’entreprise, vous avez probablement vécu un tel moment.
Dans une récente enquête informelle* auprès de plus de 30 administrateurs de bases de données expérimentés :
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
La plupart des administrateurs de base de données opèrent dans un environnement où l’observabilité, l’automatisation, les scripts et la documentation sont gérés dans des systèmes totalement distincts. Les outils ne communiquent pas entre eux. Le contexte se perd entre les alertes, les journaux et les requêtes. Résultat ? Même les problèmes les plus simples nécessitent une corrélation manuelle et une connaissance historique approfondie pour être résolus.
Cette fragmentation des outils n’est pas simplement inefficace, elle est aussi risquée. Plus l’environnement est complexe, plus la configuration devient fragile. Les petits problèmes prennent de l’ampleur. L’intégration des nouveaux administrateurs de bases de données est lente et sujette à des erreurs. Les administrateurs de bases de données seniors consacrent leur temps à la gestion des urgences au lieu d’améliorer les performances ou de piloter une stratégie.
« Il ne s’agit pas seulement du temps nécessaire pour appliquer un correctif. C’est le temps nécessaire pour comprendre ce à quoi nous devons d’abord nous intéresser », a déclaré l’un des sondés.
Bien que la fragmentation ne soit pas un phénomène nouveau, les réalités d’aujourd’hui rendent la question urgente. Les environnements de bases de données, tels qu’IBM® Db2, ne sont plus limités aux serveurs centralisés sur site. Les architectures cloud et hybrides ajoutent des couches de complexité. Dans le même temps, l’augmentation des charges de travail augmente le risque de problèmes de performances et d’anomalies. Les exigences en matière de sécurité, de conformité et de disponibilité se sont intensifiées, laissant encore moins de place à la gestion réactive.
Fondamentalement, les rôles des DBA évoluent. Les équipes sont censées accomplir davantage avec moins de ressources et privilégier la supervision stratégique au profit des opérations tactiques.
L’IA générative a ouvert la voie à un nouveau type d’outil, mais soyons clairs : posséder un grand modèle de langage (LLM) n’est pas suffisant pour être utile. L’IA devient utile à la gestion des bases de données lorsqu’elle est profondément ancrée dans le contexte : la logique des internes Db2, les modèles d’utilisation historiques, les indicateurs en temps réel et le quotidien des workflows des DBA. Sans ces informations, un LLM n’est qu’une distraction comme les autres, car il produit de vagues suggestions, des réponses incorrectes ou pire encore, des recommandations risquées.
Ces limitations signifient que les outils d’IA pour les DBA doivent aller au-delà d’un simple chatbot générique. Les experts qui comprennent profondément les workflows Db2 et DBA doivent concevoir et affiner soigneusement les outils d’IA pour les rendre efficaces.
Dans une enquête1 récente, plus de 30 administrateurs Db2 seniors ont mis en avant leurs principales priorités en matière d’assistance alimentée par l’IA. Leurs réponses étaient claires et cohérentes :
Ce que les administrateurs de bases de données souhaitaient obtenir, ce n’était pas une IA à usage général, mais des outils qui les aideraient à faire exactement ce qu’ils font déjà, plus rapidement et avec plus d’assurance.
Bien réalisée, l’IA ne remplace pas le jugement du DBA : elle l’adapte, ce qui permet de gagner du temps et d’améliorer la précision. Mal réalisée, elle n’est ni plus ni moins qu’une nouvelle couche à déboguer.
Imaginez gérer différemment l’environnement de votre base de données. Au lieu d’un dépannage chaotique à 2 h du matin, imaginez une solution intégrée qui révèle proactivement les informations dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Les administrateurs de bases de données peuvent instantanément voir les journaux pertinents, les requêtes et les recommandations exploitables, ce qui élimine les heures passées à chercher des documents éparpillés ou des conversations sur les applications de messagerie.
Les tâches de routine mais essentielles, telles que les sauvegardes, les mises à jour des schémas et l’application de correctifs, peuvent être exécutées de manière fiable et automatique. Le réglage des bases de données peut devenir proactif et faire apparaître intelligemment des suggestions pour l’optimisation des requêtes, l’amélioration de l’indexation et l’équilibrage des ressources, avant même que les utilisateurs ne remarquent un problème.
Et si vos bases de données se surveillaient elles-mêmes 24 heures sur 24, vous avertissant des anomalies avant qu’elles ne se transforment en pannes ?
Dans cette vision, l’intégration des nouveaux administrateurs de bases de données prendrait des semaines, et non des années, grâce à des outils qui utilisent les connaissances d’experts intégrées. Au lieu de douzaines d’outils déconnectés, vous disposerez d’une couche d’exploitation intégrée unique qui servira d’espace de travail unifié pour la gestion de Db2.
Cette vision ne représente pas un état futur hypothétique, mais une manière de gérer des bases de données.
Si vous faites face à l’un de ces problèmes, contactez-nous ou prenez rendez-vous pour une meilleure gestion de la base de données.
Découvrez comment une approche de type data lakehouse ouvert peut fournir des données fiables et accélérer l’exécution des analyses et des projets d’IA.
IBM nommé leader en matière d’outils d’intégration de données, pour la 19e année consécutive, dans l’édition 2024 du rapport Magic Quadrant™ de Gartner.
Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
Découvrez pourquoi l’intelligence des données et l’intégration des données alimentées par l’IA sont essentielles pour préparer les données structurées et non structurées et accélérer les résultats de l’IA.
Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
Découvrez comment IBM Research est régulièrement intégré aux nouvelles fonctionnalités d’IBM Cloud Pak for Data.
Créez et gérez des pipelines intelligents de diffusion de données en continu via une interface graphique intuitive, facilitant ainsi une intégration fluide des données dans les environnements hybrides et multicloud.
watsonx.data vous permet d’adapter le dimensionnement des analyses et de l’IA à toutes vos données, où qu’elles se trouvent, grâce à un entrepôt de données ouvert, hybride et gouverné.
Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.
Élaborez une stratégie de gestion des données qui élimine les silos, réduit la complexité et améliore la qualité des données pour offrir une expérience client et collaborateur exceptionnelle.
1 Sur la base d’une enquête informelle menée par l’équipe de gestion des produits Db2 d’IBM lors d’un atelier trimestriel auprès de 24 à 40 membres du comité consultatif technique de Db2, un groupe indépendant de professionnels de Db2.