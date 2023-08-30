Balises
Analyses

Réussir sa stratégie de qualité des données étape par étape

Un ingénieur expert travaille devant une machine automatisée

Qu’est-ce qu’une stratégie de qualité des données ?

Une stratégie de qualité des données détaille les processus, outils et techniques utilisés pour garantir que les données de votre entreprise soient exactes, cohérentes, complètes et à jour. Une Stratégie de qualité des données bien définie permet une meilleure prise de décision basée sur des informations fiables et réduit les risques associés à des données de mauvaise qualité.

Afin de développer une stratégie efficace en matière de qualité des données, il est nécessaire de comprendre comment des informations de haute qualité soutiennent les processus décisionnels et stimulent la croissance au sein de votre organisation, ainsi que les facteurs susceptibles d'influencer ou de réduire la qualité des données.

Dans cet article :

 

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’expert

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Composantes clés d’une stratégie de qualité des données

Bien que les Stratégies de qualité des données varient considérablement d’une Entreprise à l’autre, la plupart d’entre elles comportent les éléments clés suivants :

 

  1. Gouvernance des données : Établissez des politiques et des procédures définissant la gestion des données de votre Entreprise, garantissant un traitement cohérent des informations critiques. Cela inclut la définition des rôles et des responsabilités liés à la gestion des jeux de données et l'établissement de directives pour la gestion des métadonnées.
  2. Profilage des données : analysez régulièrement le contenu du jeu de données pour identifier les incohérences ou les erreurs. Les outils de profilage automatisés peuvent rapidement détecter les anomalies ou les modèles indiquant des problèmes potentiels d'intégrité des jeux de données.
  3. Nettoyage des données : mettre en œuvre des mesures correctives pour adresse les problèmes identifiés et améliorer les niveaux de précision des jeux de données. Les outils de nettoyage automatisés peuvent corriger les erreurs courantes, telles que les doublons ou les valeurs manquantes, sans intervention manuelle.
  4. Validation des données : Assurez-vous que les nouvelles entrées de base de données respectent les règles ou les normes prédéfinies pour maintenir la cohérence du jeu de données. Les vérifications de validation peuvent être mises en œuvre à différents stades du cycle de vie des données, notamment lors de l’ingestion, de la transformation et du stockage.
  5. Surveillance des données : surveillez en permanence les niveaux de qualité des données de votre entreprise afin d’identifier de manière proactive les problèmes potentiels avant qu’ils ne prennent de l’ampleur. La mise en œuvre d'une solution complète d'observabilité des données offre une visibilité sur les KPI liés à la santé de votre jeu de données, ce qui vous permet de résoudre les problèmes en temps réel.

 

Mixture of Experts | 28 août, épisode 70

Décryptage de l’IA : Tour d’horizon hebdomadaire

Rejoignez notre panel d’ingénieurs, de chercheurs, de chefs de produits et autres spécialistes de premier plan pour connaître l’essentiel de l’actualité et des dernières tendances dans le domaine de l’IA.
Écouter les derniers épisodes de podcast

Les avantages d'une stratégie de qualité des données

La mise en œuvre d'une stratégie efficace en matière de qualité des données offre de nombreux avantages qui ont un impact direct sur les résultats financiers et la réussite globale de votre entreprise. Voici quelques-uns de ces avantages :

 

  • Amélioration de la prise de décision : des données de haute qualité permettent aux parties prenantes de prendre des décisions mieux éclairées grâce à des informations précises, ce qui conduit à des stratégies plus efficaces et à une efficacité opérationnelle accrue.
  • Expérience client améliorée : des informations précises sur les clients permettent aux entreprises de fournir des services personnalisés adaptés aux besoins individuels, ce qui se traduit par des niveaux de satisfaction plus élevés et une plus grande fidélité envers la marque.
  • Augmentation du chiffre d'affaires : Des données fiables permettent aux entreprises d'identifier de nouvelles opportunités de croissance en découvrant des modèles ou des tendances cachés dans leurs jeux de données. De plus, des données de haute qualité réduisent les erreurs coûteuses liées à des informations inexactes.
  • Mise sur le marché accélérée : Une stratégie de qualité des données bien exécutée rationalise les processus en éliminant les redondances et en garantissant la précision tout au long du cycle de vie des produits, du développement à la livraison.
  • Atténuation des risques et gestion de la conformité : garantir que votre entreprise respecte les réglementations des secteurs devient plus facile avec des jeux de données fiables. Une approche efficace de la gestion des risques d'atteinte à la vie privée ou de non-conformité commence par le maintien de normes élevées en matière d'intégrité des données.

        Créer une stratégie de qualité des données

        L'élaboration d'une Stratégie de qualité des données efficace comprend plusieurs étapes visant à garantir l'exactitude, la cohérence et la fiabilité des données de votre Entreprise.

        Obtenir le soutien des dirigeants et des parties prenantes

        Avant de vous lancer dans l'aventure de la qualité des données, il est essentiel d'obtenir le soutien de la direction et des parties prenantes de votre Entreprise. Cela commence par l’élaboration d’une solide analyse de rentabilité pour votre stratégie de qualité des données. Pour ce faire, vous devrez démontrer la valeur de la qualité des données en termes d'amélioration de la prise de décision, d'augmentation de l'efficacité opérationnelle et de réduction des risques. Vous pouvez également souligner les économies potentielles qui peuvent être réalisées grâce à une meilleure gestion des données, ainsi que les avantages concurrentiels qui peuvent être obtenus en ayant une Entreprise fondée sur les données.

        Une fois que vous avez élaboré un argumentaire convaincant en faveur de votre stratégie de qualité des données, il est temps d'identifier les principales parties prenantes qui joueront un rôle dans sa mise en œuvre. Il peut s'agir de chefs d'entreprise, de propriétaires de données, de gestionnaires de données et d'équipes informatiques. Il est important d’engager ces parties prenantes dès le début du processus, afin de s’assurer qu’elles comprennent l’importance de la qualité des données et s’engagent à soutenir vos efforts.

        Établir des SLA (accords de niveau de service) pour la qualité des données

        L'une des premières étapes dans l'établissement des accords de niveau de service (SLA) relatifs à la qualité des données consiste à définir les indicateurs qui seront utilisés pour mesurer la qualité des données. Ces indicateurs doivent être alignés sur les buts et objectifs de votre organisation et conçus pour suivre les progrès de votre stratégie en matière de qualité des données au fil du temps. Parmi les indicateurs courants de qualité des données, on peut citer l'exactitude, l'exhaustivité, la cohérence, l'actualité et l'unicité.

        Une fois que vous avez défini vos indicateurs de qualité des données, il est temps de fixer des cibles pour chaque indicateur. Ces objectifs doivent être réalistes et réalisables, et doivent être basés sur les niveaux actuels de qualité des données de votre entreprise, ainsi que sur les références et les bonnes pratiques des secteurs. Il est important d'impliquer vos principales parties prenantes dans ce processus, afin de s'assurer qu'elles s'engagent à atteindre les objectifs que vous avez fixés.

        Pour garantir que votre stratégie de qualité des données soit efficace, il est important de surveiller et de rendre compte régulièrement de vos indicateurs de qualité des données. Cela peut vous aider à identifier les domaines dans lesquels votre stratégie pourrait présenter des lacunes, et peut également contribuer à maintenir l'engagement des parties prenantes en démontrant les progrès réalisés. Il est conseillé d'établir un calendrier de rapports réguliers et d'utiliser des outils de visualisation des données pour présenter vos résultats de manière claire et attrayante.

        Lancer un programme de gestion des données

        Un programme de gestion des données est un composant essentiel de toute stratégie de qualité des données. Ce programme doit être conçu pour garantir que les données sont gérées et conservées de manière cohérente et précise au sein de l'entreprise. Pour ce faire, vous devez définir les rôles et les responsabilités de vos intendants de données, qui seront chargés de superviser la qualité des données de votre entreprise. Cela peut inclure des tâches telles que le profilage des données, le nettoyage des données et la gestion des métadonnées.

        Ensuite, il est important de leur fournir la formation et le soutien nécessaires pour accomplir efficacement leurs tâches. Il peut s'agir de leur donner accès à des outils de qualité des données et des ressources, ainsi que de leur proposer des sessions de formation régulières pour les aider à se tenir au courant des bonnes pratiques les plus récentes en matière de gestion des données.

        Automatiser la traçabilité et la gouvernance des données

        Les outils de traçabilité des données peuvent jouer un rôle crucial dans l'automatisation de votre stratégie de qualité des données. Ces outils vous aident à suivre le flux des données dans votre Entreprise, vous permettant d’identifier les problèmes potentiels et de vous assurer que vos données sont exactes et cohérentes. En automatisant la traçabilité des données, vous pouvez économiser du temps et des ressources, et réduire le risque d’erreur humaine.

        Les outils de gouvernance des données sont un autre composant important d’une stratégie automatisée de qualité des données. Ces outils peuvent vous aider à gérer les politiques et procédures de données de votre entreprise, en veillant à ce que les données soient utilisées et maintenues de manière cohérente et conforme. Parmi les outils de gouvernance des données les plus courants figurent les solutions de catalogage des données, les outils de surveillance de la qualité des données et les systèmes d'accès aux données.

        Élaborez un plan de communication pour votre stratégie de qualité des données

        Un élément essentiel de votre stratégie en matière de qualité des données devrait être de communiquer la valeur de la qualité des données à votre organisation. Cela peut contribuer à garantir que vos efforts en matière de qualité des données soient considérés comme une priorité, et peut également aider à maintenir l'engagement et le soutien des parties prenantes. Pour ce faire, vous devrez élaborer un message clair et concis qui explique les avantages de la qualité des données et démontre comment une meilleure qualité des données peut aider votre organisation à atteindre ses objectifs.

        Il est également essentiel de communiquer régulièrement les mises à jour de votre stratégie en matière de qualité des données à l'ensemble de votre entreprise. Cela peut vous aider à maintenir la dynamique et l’enthousiasme suscités par vos efforts en matière de qualité des données, et peut également servir à démontrer les progrès réalisés. Pour ce faire, vous pouvez notamment partager des tableaux de bord et des rapports sur la qualité des données, mettre en avant des témoignages de clients et des études de cas, et célébrer les étapes importantes et les réussites.

        Enfin, il est important de promouvoir une culture de la qualité des données au sein de votre Entreprise. Cela signifie qu'il faut encourager tout le monde, de la direction aux membres de l'équipe, à assumer la responsabilité de la qualité des données avec lesquelles ils travaillent. En promouvant une culture de la qualité des données, vous pouvez contribuer à garantir que votre stratégie de qualité des données soit efficace et durable sur le long terme.

        En savoir plus sur la fiabilité des données

        Auteur

        Eitan Chazbani

        Ressources

        Favoriser l’adoption de l’IA avec des données prêtes pour l’IA

        Découvrez pourquoi l’intelligence des données et l’intégration des données alimentées par l’IA sont essentielles pour préparer les données structurées et non structurées et accélérer les résultats de l’IA.
        2024 Gartner Magic Quadrant™ pour les outils d'intégration de données

        IBM nommé leader en matière d’outils d’intégration de données, pour la 19e année consécutive, dans l’édition 2024 du rapport Magic Quadrant™ de Gartner.
        La différence par les données

        Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
        Le data lakehouse hybride et ouvert pour l'IA

        Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
        Gouvernance et confidentialité des données pour les responsables des données

        Lisez un guide IBM sur les éléments constitutifs de la gouvernance et de la confidentialité des données.
        Gestion des données pour une IA et des analyses à l’échelle

        Découvrez comment une approche de type data lakehouse ouvert peut fournir des données fiables et accélérer l’exécution des analyses et des projets d’IA.
        Gartner Predicts 2024: How AI will impact analytics users

        Obtenez des informations uniques sur l’évolution des solutions ABI, mettant en évidence les principales conclusions, hypothèses et recommandations pour les responsables des données et de l’analytique.
        Gouvernance, gestion des risques et conformité dans les entreprises modernes

        Découvrez la synergie vitale entre gouvernance, risque et conformité (GRC) dans les opérations métier modernes.
        Solutions connexes
        Solutions de qualité des données

        IBM propose des solutions de qualité des données qui optimisent des aspects clés tels que la précision, l’exhaustivité et la cohérence.

                 Découvrir les solutions de qualité des données
        IBM Databand

        IBM Databand permet de surveiller la qualité des données en temps réel pour détecter les problèmes de mauvaise qualité des données et garantir une meilleure qualité des données.

                 Découvrir Databand
        Services de conseil pour les données et les analyses

        Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.

                 Découvrir les services d’analytique
        Passez à l’étape suivante

        IBM propose des solutions de qualité des données qui optimisent des aspects clés tels que la précision, l’exhaustivité et la cohérence.

                 Découvrir les solutions de qualité des données Découvrir les services d’analytique