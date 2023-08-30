L'élaboration d'une Stratégie de qualité des données efficace comprend plusieurs étapes visant à garantir l'exactitude, la cohérence et la fiabilité des données de votre Entreprise.

Obtenir le soutien des dirigeants et des parties prenantes

Avant de vous lancer dans l'aventure de la qualité des données, il est essentiel d'obtenir le soutien de la direction et des parties prenantes de votre Entreprise. Cela commence par l’élaboration d’une solide analyse de rentabilité pour votre stratégie de qualité des données. Pour ce faire, vous devrez démontrer la valeur de la qualité des données en termes d'amélioration de la prise de décision, d'augmentation de l'efficacité opérationnelle et de réduction des risques. Vous pouvez également souligner les économies potentielles qui peuvent être réalisées grâce à une meilleure gestion des données, ainsi que les avantages concurrentiels qui peuvent être obtenus en ayant une Entreprise fondée sur les données.

Une fois que vous avez élaboré un argumentaire convaincant en faveur de votre stratégie de qualité des données, il est temps d'identifier les principales parties prenantes qui joueront un rôle dans sa mise en œuvre. Il peut s'agir de chefs d'entreprise, de propriétaires de données, de gestionnaires de données et d'équipes informatiques. Il est important d’engager ces parties prenantes dès le début du processus, afin de s’assurer qu’elles comprennent l’importance de la qualité des données et s’engagent à soutenir vos efforts.

Établir des SLA (accords de niveau de service) pour la qualité des données

L'une des premières étapes dans l'établissement des accords de niveau de service (SLA) relatifs à la qualité des données consiste à définir les indicateurs qui seront utilisés pour mesurer la qualité des données. Ces indicateurs doivent être alignés sur les buts et objectifs de votre organisation et conçus pour suivre les progrès de votre stratégie en matière de qualité des données au fil du temps. Parmi les indicateurs courants de qualité des données, on peut citer l'exactitude, l'exhaustivité, la cohérence, l'actualité et l'unicité.

Une fois que vous avez défini vos indicateurs de qualité des données, il est temps de fixer des cibles pour chaque indicateur. Ces objectifs doivent être réalistes et réalisables, et doivent être basés sur les niveaux actuels de qualité des données de votre entreprise, ainsi que sur les références et les bonnes pratiques des secteurs. Il est important d'impliquer vos principales parties prenantes dans ce processus, afin de s'assurer qu'elles s'engagent à atteindre les objectifs que vous avez fixés.

Pour garantir que votre stratégie de qualité des données soit efficace, il est important de surveiller et de rendre compte régulièrement de vos indicateurs de qualité des données. Cela peut vous aider à identifier les domaines dans lesquels votre stratégie pourrait présenter des lacunes, et peut également contribuer à maintenir l'engagement des parties prenantes en démontrant les progrès réalisés. Il est conseillé d'établir un calendrier de rapports réguliers et d'utiliser des outils de visualisation des données pour présenter vos résultats de manière claire et attrayante.

Lancer un programme de gestion des données

Un programme de gestion des données est un composant essentiel de toute stratégie de qualité des données. Ce programme doit être conçu pour garantir que les données sont gérées et conservées de manière cohérente et précise au sein de l'entreprise. Pour ce faire, vous devez définir les rôles et les responsabilités de vos intendants de données, qui seront chargés de superviser la qualité des données de votre entreprise. Cela peut inclure des tâches telles que le profilage des données, le nettoyage des données et la gestion des métadonnées.

Ensuite, il est important de leur fournir la formation et le soutien nécessaires pour accomplir efficacement leurs tâches. Il peut s'agir de leur donner accès à des outils de qualité des données et des ressources, ainsi que de leur proposer des sessions de formation régulières pour les aider à se tenir au courant des bonnes pratiques les plus récentes en matière de gestion des données.

Automatiser la traçabilité et la gouvernance des données

Les outils de traçabilité des données peuvent jouer un rôle crucial dans l'automatisation de votre stratégie de qualité des données. Ces outils vous aident à suivre le flux des données dans votre Entreprise, vous permettant d’identifier les problèmes potentiels et de vous assurer que vos données sont exactes et cohérentes. En automatisant la traçabilité des données, vous pouvez économiser du temps et des ressources, et réduire le risque d’erreur humaine.

Les outils de gouvernance des données sont un autre composant important d’une stratégie automatisée de qualité des données. Ces outils peuvent vous aider à gérer les politiques et procédures de données de votre entreprise, en veillant à ce que les données soient utilisées et maintenues de manière cohérente et conforme. Parmi les outils de gouvernance des données les plus courants figurent les solutions de catalogage des données, les outils de surveillance de la qualité des données et les systèmes d'accès aux données.

Élaborez un plan de communication pour votre stratégie de qualité des données

Un élément essentiel de votre stratégie en matière de qualité des données devrait être de communiquer la valeur de la qualité des données à votre organisation. Cela peut contribuer à garantir que vos efforts en matière de qualité des données soient considérés comme une priorité, et peut également aider à maintenir l'engagement et le soutien des parties prenantes. Pour ce faire, vous devrez élaborer un message clair et concis qui explique les avantages de la qualité des données et démontre comment une meilleure qualité des données peut aider votre organisation à atteindre ses objectifs.

Il est également essentiel de communiquer régulièrement les mises à jour de votre stratégie en matière de qualité des données à l'ensemble de votre entreprise. Cela peut vous aider à maintenir la dynamique et l’enthousiasme suscités par vos efforts en matière de qualité des données, et peut également servir à démontrer les progrès réalisés. Pour ce faire, vous pouvez notamment partager des tableaux de bord et des rapports sur la qualité des données, mettre en avant des témoignages de clients et des études de cas, et célébrer les étapes importantes et les réussites.

Enfin, il est important de promouvoir une culture de la qualité des données au sein de votre Entreprise. Cela signifie qu'il faut encourager tout le monde, de la direction aux membres de l'équipe, à assumer la responsabilité de la qualité des données avec lesquelles ils travaillent. En promouvant une culture de la qualité des données, vous pouvez contribuer à garantir que votre stratégie de qualité des données soit efficace et durable sur le long terme.

