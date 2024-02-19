Dans le modèle axé sur la collecte, les données provenant de sources externes et internes, telles que les entrepôts de données et les magasins de données, sont introduites dans les outils analytiques pour être utilisées à l’échelle de l’entreprise. Au niveau de l’entreprise, les unités commerciales identifient les données dont elles ont besoin à partir des systèmes sources et créent des jeux de données adaptés exclusivement à leurs solutions spécifiques. Cela entraîne une prolifération des données organisationnelles et une complexité accrue du pipeline, ce qui peut poser des problèmes de maintenance et d’utilisation pour les nouvelles solutions, avec une incidence directe sur les coûts et les délais.



À mesure que les entreprises passent d’un modèle axé sur la collecte à un modèle axé sur le produit, les produits de données sont créés en utilisant des sources de données externes et internes, ainsi que des outils d’analyse. Une fois développés, ces produits de données peuvent être mis à la disposition des unités commerciales de l’entreprise pour le partage et l’analyse des données en temps réel. De plus, ces produits de données offrent des opportunités de monétisation grâce à des partenariats d’écosystème.

Dans une approche axée sur les plateformes, les unités commerciales élaborent des solutions en utilisant des produits de données standardisés et en combinant des technologies afin de réduire la charge de travail, simplifier l’architecture des données de l’entreprise et diminuer le délai de rentabilisation.

Une plateforme de données propose des produits de données enrichis utilisant le machine learning, l’apprentissage profond et l’IA générative. Ces produits de données pilotés par l’IA peuvent virtualiser et intégrer des sources de données disparates afin de créer des modèles d’IA spécifiques à un domaine en utilisant des données d’entreprise propriétaires. Les services de plateforme de données permettent de fournir des produits de données sous forme de services SaaS, de déployer un data mesh unique sur le cloud hybride et de fournir des produits de données authentifiés, sécurisés et audités.

Lorsque les entreprises connectent leurs précieuses données et leurs actifs d’IA à des groupes d’utilisateurs plus larges, elles peuvent tirer parti de l’effet multiplicateur de la consommation et de l’évolution des produits de données, ainsi que de la portée du marché offerte par la distribution évolutive dans le cloud.