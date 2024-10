En règle générale, le processus de consolidation d’un centre de données implique les étapes suivantes :

Étape 1 : Dresser l’inventaire des actifs de données

Si différentes approches sont recommandées pour mener à bien un projet de consolidation de centre de données, la première étape à suivre fait consensus : évaluer les actifs de données dont dispose l’entreprise et identifier les centres de données qui doivent les héberger. Cette opération doit être effectuée avec la plus grande précision et minutie étant donné la profusion de données présentes dans la plupart des entreprises.

Étape 2 : Définir les centres de données

Avant de lancer un processus de migration d’un ou de plusieurs centre de données, une entreprise doit d’abord définir leurs caractéristiques physiques. Cela commence par une étude des biens immobiliers concernés et des aspects géographiques (tels que la taille physique et l’espace disponible). Cette étude doit aussi prévoir les besoins en réseaux techniques du centre de données, notamment le câblage, la bande passante, la connectivité et l’alimentation électrique.

Étape 3 : mapper le workload

L’étape suivante consiste à cartographier les configurations logicielles et matérielles afin d’évaluer avec justesse les ressources et leur utilisation. Qu’est-ce qui fonctionne efficacement ? Qu’est-ce qui ne va pas ? Un schéma de découverte et de dépendances bien défini facilite ce processus, tandis que des techniques comme la virtualisation permettent de redistribuer les workloads afin qu’un plus grand nombre soient prises en charge par une seule machine.

Étape 4 : Constituer l’équipe

Les projets de consolidation des centres de données ne sont pas une mince affaire. Dans la mesure où ils vont concerner tous les services, ils doivent être dirigés par un personnel ayant des compétences solides dans la gestion de projets. De plus, l’entreprise doit avoir une idée à l’avance du coût final des différentes mises à niveau techniques (comme une migration vers le cloud) avant que la budgétisation de l’approvisionnement ne commence.

Étape 5 : Concevoir le plan

À ce stade, l’entreprise doit disposer d’une vue complète de ses actifs de données et une idée précise de la manière dont son nouveau système de stockage de données doit fonctionner. Il ne reste donc aux architectes informatiques qu’à rassembler toutes ces données sur les systèmes matériels et logiciels pour développer la conception de consolidation finale. Une fois la conception minutieusement vérifiée, le plan peut être mis en œuvre.

Étape 6 : Tester et valider

Une fois que l’entreprise a mis en place un environnement post-consolidation, elle doit prendre le temps de tester et de confirmer la viabilité de l’infrastructure révisée du centre de données. Ces opérations impliquent de vérifier toutes les parties du nouveau système et d’assurer la stabilité de l’infrastructure informatique.