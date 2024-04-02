Ces dernières années, le rôle du RSSI a changé de manière significative face à la multiplication des cyberattaques et aux risques croissants d’interruption des activités, d’amendes et d’atteinte à la réputation. Selon le rapport CISO de Splunk, 86 % des personnes interrogées déclarent que le rôle a tellement changé depuis qu’elles sont devenues RSSI qu’il s’agit presque d’un autre travail. Le rôle est passé d’une fonction principalement technique à celle d’un dirigeant d’entreprise.

Au lieu de mettre en œuvre la cybersécurité, les RSSI se concentrent désormais sur le fait d’aider les dirigeants de l’entreprise à comprendre l’importance de la cybersécurité et à mener la réflexion stratégique pour la stratégie de cybersécurité de l’entreprise. Les RSSI comblent le fossé entre le langage technique qui vient facilement au service informatique et le langage des affaires de la haute direction.

Ce changement a également entraîné une refonte de la structure organisationnelle, 47 % des RSSI rendant désormais directement compte à leur PDG, selon le rapport Splunk. En rattachant le RSSI au PDG plutôt qu’au DSI, l’organisation illustre à quel point la cybersécurité est une priorité clé. De plus, les RSSI ont désormais une influence accrue en siégeant à la direction et, souvent, au conseil d’administration.