Bonnes pratiques pour la sécurité des API

La sécurité des API fait référence à l’ensemble des pratiques et des produits utilisés par une organisation pour empêcher les attaques malveillantes et les utilisations abusives des API. Compte tenu de la complexité des écosystèmes d’API, du développement des plateformes IdO et du volume considérable d’API utilisées par les organisations (environ 20 000 en moyenne (lien externe à ibm.com)), maîtriser la sécurité des API est de plus en plus difficile, mais aussi de plus en plus nécessaire.

Les API agissent comme des intermédiaires : elles se situent, par exemple, entre les ressources informatiques d’une organisation et les développeurs de logiciels tiers, entre les ressources informatiques et les individus, et elles fournissent des données et des informations aux points de terminaison. C’est dans ces points de terminaison que les données des entreprises et des utilisateurs sont vulnérables aux attaques et aux risques de sécurité, notamment :

Attaques qui ciblent l'authentification : lorsque des pirates tentent de deviner ou de voler les mots de passe des utilisateurs ou d'exploiter des mécanismes d'authentification faibles pour accéder aux serveurs API.





: lorsque des pirates tentent de deviner ou de voler les mots de passe des utilisateurs ou d’exploiter des mécanismes d’authentification faibles pour accéder aux serveurs API. Attaques de type « homme du milieu » : lorsqu’un acteur malveillant vole ou modifie des données (par exemple, des identifiants de connexion ou des informations de paiement) en interceptant des demandes et/ou des réponses entre les API.

Injections de code/attaques par injection : lorsque le pirate transmet un script nuisible (pour insérer de fausses informations, supprimer ou révéler des données, ou perturber les fonctionnalités de l'application) par le biais d'une requête d'API, en exploitant les faiblesses des interpréteurs API qui lisent et traduisent les données.





: lorsque le pirate transmet un script nuisible (pour insérer de fausses informations, supprimer ou révéler des données, ou perturber les fonctionnalités de l’application) par le biais d’une requête d’API, en exploitant les faiblesses des interpréteurs API qui lisent et traduisent les données. Attaque par déni de service (DoS) : ces attaques envoient des dizaines de requêtes d’API pour faire planter ou ralentir le serveur. Les attaques DoS peuvent souvent être le fait de plusieurs pirates, dans ce que l’on appelle une attaque par déni de service distribué (DDoS).

: ces attaques envoient des dizaines de requêtes d’API pour faire planter ou ralentir le serveur. Les attaques DoS peuvent souvent être le fait de plusieurs pirates, dans ce que l’on appelle une attaque par déni de service distribué (DDoS). Attaques BOLA (« Broken Object Level Authorization ») : elles se produisent lorsque des cybercriminels manipulent des identifiants d’objets aux points de terminaison des API pour accéder sans autorisation aux données des utilisateurs. Ce problème survient lorsqu’un point de terminaison d’API permet à un utilisateur d’accéder à des dossiers auxquels il ne devrait normalement pas accéder. Les attaques BOLA sont particulièrement fréquentes, car la mise en œuvre de contrôles d’autorisation appropriés au niveau des objets peut être difficile et prendre du temps.

En raison du caractère changeant de l’environnement informatique actuel, ces cyberattaques et bien d’autres encore sont inévitables. Et avec la prolifération des cybercriminels et l’accès à des technologies de piratage de plus en plus sophistiquées, la mise en œuvre de protocoles de sécurité des API pour la sécurité des données d’entreprise va devenir incontournable.