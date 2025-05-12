Depuis des décennies, l’approvisionnement se définit par sa capacité à réduire les coûts et à améliorer l’efficacité. En conséquence, les technologies traditionnelles d’automatisation et d’approvisionnement ont amélioré les processus, mais elles n’ont pas fondamentalement modifié la manière dont l’approvisionnement génère de la valeur.

Mais aujourd’hui, les directeurs et responsables de l’approvisionnement subissent une pression croissante pour faire plus que réaliser des économies. Ils doivent gérer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, atténuer les risques, aider à garantir la conformité et contribuer à la réalisation d’objectifs stratégiques plus larges. Avec l’essor de l’IA générative, cette fonction connaît une profonde transformation, qui va au-delà de l’automatisation transactionnelle pour s’orienter vers l’intelligence stratégique et l’extraction de valeur.