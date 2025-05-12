Intelligence artificielle

L’avenir de l’approvisionnement : aller au-delà la réduction des coûts pour créer de la valeur pilotée par l’IA

Un client utilise une technologie d’écran tactile avancée lors de l’évènement Think

Auteurs

Li Yan

Global Procurement Offering Leader and Associate Partner

Depuis des décennies, l’approvisionnement se définit par sa capacité à réduire les coûts et à améliorer l’efficacité. En conséquence, les technologies traditionnelles d’automatisation et d’approvisionnement ont amélioré les processus, mais elles n’ont pas fondamentalement modifié la manière dont l’approvisionnement génère de la valeur.

Mais aujourd’hui, les directeurs et responsables de l’approvisionnement subissent une pression croissante pour faire plus que réaliser des économies. Ils doivent gérer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, atténuer les risques, aider à garantir la conformité et contribuer à la réalisation d’objectifs stratégiques plus larges. Avec l’essor de l’IA générative, cette fonction connaît une profonde transformation, qui va au-delà de l’automatisation transactionnelle pour s’orienter vers l’intelligence stratégique et l’extraction de valeur.

L’impact stratégique significatif de l’approvisionnement assisté par l’IA

Selon le rapport d’IBM Institute for Business Value intitulé « L’approvisionnement smart, plus intelligent que jamais », les entreprises qui utilisent l’IA dans l’approvisionnement obtiennent des résultats significatifs :

  • Réduction de 40 % à 70 % des coûts d’approvisionnement en six mois grâce à l’intelligence de catégorie et à l’analyse prédictive pilotées par l’IA
  • Intégration 10 fois plus rapide des fournisseurs et réduction drastique de la durée d’analyse des prix (de deux jours à 10 minutes) en automatisant les processus manuels et en fondant la prise de décision sur les données
  • Plus de 70 millions de dollars économisés sur les paiements erronés ou en double, meilleure conformité contractuelle et atténuation des risques grâce à une analyse des accords fournisseurs pilotée par l’IA
  • Meilleure gestion des relations avec les fournisseurs, en utilisant des informations pilotées par l’IA pour améliorer les négociations et le suivi des performances
  • Amélioration des efforts en matière de durabilité grâce à l’IA, qui identifie des possibilités d’approvisionnement plus écologiques et plus responsables

Ces résultats sont clairs : l’IA ne se contente pas d’améliorer l’approvisionnement, elle le redéfinit.

Démo

Donnez un nouvel élan à vos processus d’achat avec watsonx Orchestrate

Transformez vos processus d’achat grâce à l’automatisation et à l’IA générative issues de la technologie d’assistance de pointe d’IBM, Watsonx Orchestrate, qui permet à vos professionnels de l’approvisionnement de déverrouiller leur plein potentiel et d’augmenter leur productivité.
Regarder la démo

Débloquer des opportunités proactives grâce à l’approvisionnement assisté par l’IA

Historiquement, la technologie d’approvisionnement s’est concentrée sur l’automatisation de tâches telles que le traitement des bons de commande, le rapprochement des factures et la gestion des contrats. Bien que ces améliorations aient rationalisé les opérations, elles n’ont guère contribué à accroître l’influence stratégique de l’approvisionnement.

L’IA générative change cela en permettant aux équipes en charge de l’approvisionnement de :

  • Prévision des changements du marché et des risques liés à la chaîne d’approvisionnement, permettant ainsi des ajustements proactifs
  • Utiliser l’intelligence de catégorie pour prendre des décisions d’approvisionnement plus éclairées, fondées sur des données en temps réel
  • Améliorer l’engagement des fournisseurs grâce à des négociations et à une analyse de performances pilotées par l’IA
  • Améliorer les efforts de durabilité et de conformité en analysant les comportements des fournisseurs et en contribuant à garantir le respect des réglementations.

Ces capacités marquent un tournant pour l’approvisionnement, en le faisant passer d’une fonction de back-office à un levier stratégique pour la résilience, l’innovation et la création de valeur à long terme.

Repenser l’objectif de l’approvisionnement dans l’entreprise

Les équipes d’approvisionnement sont soumises à une pression croissante, car les attentes augmentent, les budgets se resserrent et les besoins des entreprises deviennent de plus en plus complexes. Pour suivre le rythme, l’approvisionnement doit passer d’un rôle traditionnel, axé sur les processus, à un partenaire stratégique dans la création de valeur pour l’entreprise. Le véritable défi ne réside pas seulement dans des outils obsolètes, mais dans un changement de mentalité.

Plutôt que de se contenter d’automatiser ce qui a déjà été fait, les grandes entreprises repensent le rôle de l’approvisionnement pour influencer et façonner de manière proactive les résultats de l’entreprise. Cela signifie :

 • Anticiper les changements grâce aux informations prédictives, et pas seulement y réagir
 • Trouver de la valeur à de nouveaux endroits, grâce à un approvisionnement plus intelligent, à la durabilité et à l’innovation liée aux fournisseurs
  • Intégrer l’intelligence à chaque étape pour aligner l’approvisionnement sur les priorités changeantes de l’entreprise.

La prochaine frontière : l’approvisionnement adaptatif et intelligent

La prochaine évolution de l’approvisionnement réside dans l’intelligence adaptative, des systèmes d’IA qui apprennent et évoluent en permanence. Les équipes d’approvisionnement prêtes pour l’avenir exploiteront l’IA non seulement pour automatiser les processus, mais aussi pour générer des informations stratégiques qui transformeront l’approvisionnement en un avantage concurrentiel. 62 % des dirigeants estiment que l’IA générative va accélérer le rythme des résultats et révéler de nouvelles opportunités en matière d’innovation pour les produits et services.

Les entreprises qui adoptent l’intelligence d’approvisionnement alimentée par l’IA peuvent s’attendre à :

  • réévaluer la gestion des catégories grâce aux recommandations pilotées par l’IA ;
  • améliorer la collaboration avec les fournisseurs grâce à une meilleure gestion des contrats et des risques ;
  • améliorer l’agilité en matière d’approvisionnement en ajustant dynamiquement les stratégies en fonction des données de marché en temps réel.

Le moment est venu d’agir

L’approvisionnement piloté par l’IA n’est plus un concept de l’avenir, il a lieu maintenant. L’IA permet aux entreprises de repenser leur stratégie d’approvisionnement de fond en comble. Les entreprises qui n’adoptent pas ce changement risquent de se retrouver à la traîne sur un marché qui évolue rapidement.

Selon le récent rapport d’IBV intitulé « Le guide du PDG sur l’approvisionnement », ceux qui agissent maintenant ne feront pas que réaliser des économies, mais positionneront également l’approvisionnement comme un facteur clé de la croissance et de la résilience à l’échelle de l’entreprise.

Êtes-vous prêt à transformer l’approvisionnement en un avantage concurrentiel ? Inscrivez-vous à notre webinaire en directpour découvrir comment exploiter l’IA générative afin de prendre des décisions plus éclairées, de gagner en efficacité et d’avoir un impact commercial significatif.

