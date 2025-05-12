Depuis des décennies, l’approvisionnement se définit par sa capacité à réduire les coûts et à améliorer l’efficacité. En conséquence, les technologies traditionnelles d’automatisation et d’approvisionnement ont amélioré les processus, mais elles n’ont pas fondamentalement modifié la manière dont l’approvisionnement génère de la valeur.
Mais aujourd’hui, les directeurs et responsables de l’approvisionnement subissent une pression croissante pour faire plus que réaliser des économies. Ils doivent gérer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, atténuer les risques, aider à garantir la conformité et contribuer à la réalisation d’objectifs stratégiques plus larges. Avec l’essor de l’IA générative, cette fonction connaît une profonde transformation, qui va au-delà de l’automatisation transactionnelle pour s’orienter vers l’intelligence stratégique et l’extraction de valeur.
Selon le rapport d’IBM Institute for Business Value intitulé « L’approvisionnement smart, plus intelligent que jamais », les entreprises qui utilisent l’IA dans l’approvisionnement obtiennent des résultats significatifs :
Ces résultats sont clairs : l’IA ne se contente pas d’améliorer l’approvisionnement, elle le redéfinit.
Historiquement, la technologie d’approvisionnement s’est concentrée sur l’automatisation de tâches telles que le traitement des bons de commande, le rapprochement des factures et la gestion des contrats. Bien que ces améliorations aient rationalisé les opérations, elles n’ont guère contribué à accroître l’influence stratégique de l’approvisionnement.
L’IA générative change cela en permettant aux équipes en charge de l’approvisionnement de :
Ces capacités marquent un tournant pour l’approvisionnement, en le faisant passer d’une fonction de back-office à un levier stratégique pour la résilience, l’innovation et la création de valeur à long terme.
Les équipes d’approvisionnement sont soumises à une pression croissante, car les attentes augmentent, les budgets se resserrent et les besoins des entreprises deviennent de plus en plus complexes. Pour suivre le rythme, l’approvisionnement doit passer d’un rôle traditionnel, axé sur les processus, à un partenaire stratégique dans la création de valeur pour l’entreprise. Le véritable défi ne réside pas seulement dans des outils obsolètes, mais dans un changement de mentalité.
Plutôt que de se contenter d’automatiser ce qui a déjà été fait, les grandes entreprises repensent le rôle de l’approvisionnement pour influencer et façonner de manière proactive les résultats de l’entreprise. Cela signifie :
• Anticiper les changements grâce aux informations prédictives, et pas seulement y réagir
• Trouver de la valeur à de nouveaux endroits, grâce à un approvisionnement plus intelligent, à la durabilité et à l’innovation liée aux fournisseurs
• Intégrer l’intelligence à chaque étape pour aligner l’approvisionnement sur les priorités changeantes de l’entreprise.
La prochaine évolution de l’approvisionnement réside dans l’intelligence adaptative, des systèmes d’IA qui apprennent et évoluent en permanence. Les équipes d’approvisionnement prêtes pour l’avenir exploiteront l’IA non seulement pour automatiser les processus, mais aussi pour générer des informations stratégiques qui transformeront l’approvisionnement en un avantage concurrentiel. 62 % des dirigeants estiment que l’IA générative va accélérer le rythme des résultats et révéler de nouvelles opportunités en matière d’innovation pour les produits et services.
Les entreprises qui adoptent l’intelligence d’approvisionnement alimentée par l’IA peuvent s’attendre à :
L’approvisionnement piloté par l’IA n’est plus un concept de l’avenir, il a lieu maintenant. L’IA permet aux entreprises de repenser leur stratégie d’approvisionnement de fond en comble. Les entreprises qui n’adoptent pas ce changement risquent de se retrouver à la traîne sur un marché qui évolue rapidement.
Selon le récent rapport d’IBV intitulé « Le guide du PDG sur l’approvisionnement », ceux qui agissent maintenant ne feront pas que réaliser des économies, mais positionneront également l’approvisionnement comme un facteur clé de la croissance et de la résilience à l’échelle de l’entreprise.
