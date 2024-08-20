IA générative : votre nouveau partenaire créatif ?

Alors que l’intelligence artificielle continue de refaçonner les différents secteurs, son impact sur la créativité fait l’objet de nombreux débats. Les machines peuvent-elles vraiment être créatives ? Ou vont-elles simplement imiter l’ingéniosité humaine ? Une nouvelle étude publiée dans Nature Human Behaviour apporte un éclairage sur cette question, suggérant que l’IA générative pourrait davantage être un collaborateur créatif qu’un substitut.

Des chercheurs ont mis ChatGPT, le populaire chatbot IA, à l’épreuve en le confrontant aux recherches Google et à la pensée humaine non assistée. Résultat ? Les grands modèles de langage (LLM) sont arrivés en tête, aidant les gens à générer des idées plus créatives dans toute une série de tâches.

Dans le cadre d'une expérience, les participants ont été invités à concevoir un nouveau jouet à partir d'objets courants tels que des trombones et des bouteilles d'eau. Les idées du groupe assisté par le LLM ont été brillantes et ont été notées 10 % plus créatives par les juges que ceux qui s'appuyaient sur Google.

Mais c'est là que le bât blesse : ChatGPT s'est montré à la hauteur, même dans les tâches considérées comme nécessitant une touche humaine. Lorsqu’on a demandé de réutiliser des objets sentimentaux, les réponses assistées par l’IA ont tout de même obtenu des scores plus élevés sur l’échelle de créativité.