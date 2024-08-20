IA générative : votre nouveau partenaire créatif ?

Alors que l’intelligence artificielle continue de refaçonner les différents secteurs, son impact sur la créativité fait l’objet de nombreux débats. Les machines peuvent-elles vraiment être créatives ? Ou vont-elles simplement imiter l’ingéniosité humaine ? Une nouvelle étude publiée dans Nature Human Behaviour apporte un éclairage sur cette question, suggérant que l’IA générative pourrait davantage être un collaborateur créatif qu’un substitut.
Des chercheurs ont mis ChatGPT, le populaire chatbot IA, à l’épreuve en le confrontant aux recherches Google et à la pensée humaine non assistée. Résultat ? Les grands modèles de langage (LLM) sont arrivés en tête, aidant les gens à générer des idées plus créatives dans toute une série de tâches.
Dans le cadre d'une expérience, les participants ont été invités à concevoir un nouveau jouet à partir d'objets courants tels que des trombones et des bouteilles d'eau. Les idées du groupe assisté par le LLM ont été brillantes et ont été notées 10 % plus créatives par les juges que ceux qui s'appuyaient sur Google.
Mais c'est là que le bât blesse : ChatGPT s'est montré à la hauteur, même dans les tâches considérées comme nécessitant une touche humaine. Lorsqu’on a demandé de réutiliser des objets sentimentaux, les réponses assistées par l’IA ont tout de même obtenu des scores plus élevés sur l’échelle de créativité.
Tout le monde n'est pas prêt à faire de ChatGPT le nouveau roi de la créativité. Jacob Murel, créateur de contenu technique senior chez IBM et ancien professeur d'écriture, rappelle la réalité : « Je ne pense pas que l'informatique remplacera jamais les humains », affirme M. Murel. « Elle ne peut produire que ce qui se trouve dans ses données d’entraînement, ce qui ne permet pas de créer une idée véritablement originale. »
Sabrina Habib, professeure associée et responsable de la séquence de communication visuelle à l'université de Caroline du Sud, partage un point de vue plus nuancé. « Je fais des recherches sur l’impact des technologies sur la créativité, et j’ai appris que si les outils d’IA comme ChatGPT peuvent enrichir les idées, ils peuvent aussi entraver le processus créatif humain », explique Mme Habib. Elle souligne l'importance de l'idéation humaine : « Lorsque nous générons des idées sans recourir à la technologie, nous faisons preuve d'esprit critique et d'imagination, ce qui est essentiel au développement personnel et à l'innovation. »
Les recherches de Sabrina Habib suggèrent une approche équilibrée de la créativité assistée par l’IA. « Je pense qu’il est préférable de toujours réfléchir sans technologie, puis d’inclure l’IA dans le processus », conseille-t-elle. Cette méthode préserve les avantages de l’intuition humaine tout en tirant parti des atouts de l’IA.
La refonte potentielle des secteurs créatifs est une préoccupation essentielle pour Mme Habib. « Je pense que de nombreux rôles créatifs seront affectés à la sélection et à l'amélioration du contenu généré par l'IA, à l'amélioration de l'efficacité et de la rapidité, mais aussi à la question de la paternité », note-t-elle. Ce changement pourrait avoir des répercussions majeures sur divers secteurs.
Jacob Murel voit le potentiel de l’IA en tant qu’outil d’inspiration et de créativité. Ses étudiants ont trouvé les LLM utiles de manière inattendue : « Ils proposaient des prompts via un chatbot, qui les aidait ensuite à réfléchir à leur lecture et à leur écriture d’une nouvelle façon », explique t-il.
Alors, quelle est la formule secrète de ChatGPT ? L’étude suggère qu’il est très doué pour mélanger et associer des concepts divers avant de formuler des réponses cohérentes et claires. Il faut le voir comme un mixeur d’idées à grande vitesse capable d’établir des connexions qui prendraient énormément de temps pour des humains.
Mais ne mettez pas votre cerveau à la retraite tout de suite. M. Murel conseille d’utiliser l’IA comme tremplin, et non comme une béquille. « Servez-vous-en comme base de réflexion à des idées », suggère-t-il. « Demandez-lui écrire un premier jet, puis corrigez et réécrivez ce qu’il dit, car il vous livrera une prose médiocre. »
Mme Habib met en garde contre les écueils potentiels liés à une utilisation excessive de l'IA. « L'une des conséquences sera la production d'idées homogènes, comme mes collègues et moi l'avons découvert dans l'une de nos études », prévient-elle. « La confiance sera un problème, car l'IA ne fait pas toujours de choix éthiques et manque souvent de contexte et d'attention. »
Pour les entreprises, l’IA pourrait être synonyme de nouveaux moyens de stimuler l’innovation et de rationaliser le développement des produits. L’IA pourrait aider les équipes à générer et à évaluer rapidement un large éventail d’idées, ce qui permettrait aux créateurs humains de consacrer leur énergie à peaufiner et à mettre en œuvre les concepts les plus prometteurs.
Cependant, Mme Habib insiste sur la pérennité de la créativité humaine : « La créativité humaine est vitale en termes de pertinence culturelle et pour ses perspectives uniques, qui ont toujours été essentielles pour stimuler l’innovation et resteront critique au fil du temps. »
