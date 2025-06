Logiciels et solutions de visibilité de la chaîne d'approvisionnement

La visibilité de la chaîne d'approvisionnement est la capacité pour les parties prenantes d'accéder en temps réel aux données sur le processus de commande, les stocks, la livraison et les disruptions potentielles de la chaîne d'approvisionnement.

Le manque de visibilité sur les transactions et les stocks B2B est un défi important. Mais avec des informations en temps réel provenant des données EDI, qu'IBM AI aide à corréler entre des systèmes disparates, les utilisateurs métier peuvent effectuer des requêtes de transaction plus rapidement pour accélérer la résolution des problèmes d'expédition et de commande. Les renseignements en temps réel et les recommandations exploitables fournies par les capacités d'IA intégrée ont déjà aidé les clients IBM à réduire le temps d'atténuation des perturbations de quelques jours à quelques heures. Et de nouvelles informations basées sur les données peuvent révéler des opportunités pour augmenter l'efficacité et réduire les coûts. IBM peut également vous aider à étendre en toute sécurité une visibilité partagée en temps réel aux partenaires commerciaux, fournisseurs et clients de la chaîne d'approvisionnement, tout en permettant la traçabilité et en garantissant l'authenticité, grâce à la blockchain.