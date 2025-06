Stockage pour la virtualisation de serveur et de bureau

Utilisez l’agilité du cloud pour maximiser la valeur de vos données, de l’edge au cloud. Avec l’architecture de données cloud hybride et cloud native, vous pouvez facilement alimenter toutes vos applications, rationaliser l’administration de vos données, réduire les silos et simplifier vos activités afin d’optimiser votre centre de données. La fonctionnalité « all as-a-service » basée sur l’hôte est également possible.

Quel que soit l’endroit où se trouve votre infrastructure de stockage, vous pouvez gérer tous vos dispositifs de stockage avec les mêmes outils, systèmes d’exploitation et interfaces que sur site, et ce grâce aux environnements virtuels créés avec IBM Spectrum Virtualize, le logiciel alimentant IBM® FlashSystem.