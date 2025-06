Pour gérer l’environnement de menace actuel, votre entreprise doit évoluer et se transformer. IBM Security vous apporte les services de conseil, d’intégration des systèmes, de technologie et de sécurité gérée pour AWS dont vous avez besoin. Notre sécurité moderne soutient votre migration vers le cloud, afin que vous puissiez modifier radicalement vos responsabilités, vos processus et vos technologies.

Reconnu par AWS en tant que partenaire de compétence MSSP de niveau 1, partenaire de conseil de premier plan, partenaire de compétence pour les technologies avancées et partenaire ISV Accelerate, IBM Security fournit des services de conseil et d’intégration de systèmes de pointe, une gestion intégrée des menaces, une réponse aux incidents, une sécurité dans le cloud et des services de sécurité gérés alignés sur le framework de cybersécurité du NIST pour vous aider à développer et à transformer par programmation les opérations de sécurité de votre entreprise.

IBM Security travaille avec votre organisation comme une extension de votre équipe et vous offre des solutions avancées et des conseils d’experts pour protéger votre environnement cloud AWS. Nous vous permettons d’adopter les contrôles natifs AWS tout en les alignant sur les programmes de sécurité de votre entreprise pour simplifier et centraliser la visibilité.

Le partenariat entre IBM Security et AWS aide votre entreprise à :