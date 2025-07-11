Alors que les entreprises continuent de développer des initiatives d’IA et de données, une chose est claire : le succès dépend de solutions qui fonctionnent là où se trouvent vos données. Que ce soit dans votre centre de données, à la périphérie ou dans le cloud public, la flexibilité et le contrôle sont essentiels.

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer une avancée majeure dans ce parcours. Nous sommes désormais disponibles sur 89 marchés avec plus de 90 produits IBM, y compris l’expansion de plusieurs offres IBM watsonx existantes et nouvelles sous la forme d’un ensemble d’offres SaaS cloud natives sur AWS.