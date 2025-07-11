11 juillet 2025
Alors que les entreprises continuent de développer des initiatives d’IA et de données, une chose est claire : le succès dépend de solutions qui fonctionnent là où se trouvent vos données. Que ce soit dans votre centre de données, à la périphérie ou dans le cloud public, la flexibilité et le contrôle sont essentiels.
Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer une avancée majeure dans ce parcours. Nous sommes désormais disponibles sur 89 marchés avec plus de 90 produits IBM, y compris l’expansion de plusieurs offres IBM watsonx existantes et nouvelles sous la forme d’un ensemble d’offres SaaS cloud natives sur AWS.
Grâce à notre collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS), nous avons pu intégrer watsonx, le portefeuille d’IBM qui accélère l’impact de l’IA générative dans les workflows d’entreprise, directement dans votre catalogue AWS en tant que service natif. Vous pouvez ainsi créer, gouverner et de dimensionner l’IA à l’aide d’une infrastructure AWS familière, tout en bénéficiant des capacités robustes d’IBM watsonx.
À ce jour, les offres watsonx suivantes sont disponibles en tant que SaaS cloud natif sur AWS :
Ces six services watsonx sont désormais disponibles dans la région AWS Mumbai, ce qui étend considérablement notre empreinte SaaS mondiale. Il est ainsi plus facile pour les clients de répondre aux besoins en matière de résidence des données et de conformité, tout en déployant des solutions d’IA plus rapidement dans toutes les zones géographiques.
À mesure que les entreprises intègrent l’IA dans leurs opérations, des difficultés importantes apparaissent :
En simplifiant l’infrastructure et en offrant une intégration native avec AWS, IBM aide les clients à accélérer leur création de valeur tout en conservant le contrôle et la visibilité. Il est plus facile que jamais pour les entreprises d’opérationnaliser les données et l’IA, en toute sécurité, à l’échelle et partout où elles en ont le plus besoin.
Si vous utilisez déjà AWS ou si vous étudiez votre stratégie de cloud hybride, c’est le moment idéal de voir ce que watsonx peut vous offrir.
