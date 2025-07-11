Étendre Watsonx sur AWS

11 juillet 2025

Auteur

Ritika Gunnar

General Manager, Data and AI

IBM

Alors que les entreprises continuent de développer des initiatives d’IA et de données, une chose est claire : le succès dépend de solutions qui fonctionnent là où se trouvent vos données. Que ce soit dans votre centre de données, à la périphérie ou dans le cloud public, la flexibilité et le contrôle sont essentiels.

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer une avancée majeure dans ce parcours. Nous sommes désormais disponibles sur 89 marchés avec plus de 90 produits IBM, y compris l’expansion de plusieurs offres IBM watsonx existantes et nouvelles sous la forme d’un ensemble d’offres SaaS cloud natives sur AWS.

watsonx en tant que SaaS sur AWS : nouveautés

Grâce à notre collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS), nous avons pu intégrer watsonx, le portefeuille d’IBM qui accélère l’impact de l’IA générative dans les workflows d’entreprise, directement dans votre catalogue AWS en tant que service natif. Vous pouvez ainsi créer, gouverner et de dimensionner l’IA à l’aide d’une infrastructure AWS familière, tout en bénéficiant des capacités robustes d’IBM watsonx.

À ce jour, les offres watsonx suivantes sont disponibles en tant que SaaS cloud natif sur AWS :

  • watsonx.ai : un studio d’IA collaboratif dédié aux entreprises conçu pour aider les générateurs d’IA à créer des modèles d’IA et des solutions d’IA personnalisés à l’aide de divers algorithmes de machine learning.
  • watsonx.data : un data lakehouse hybride et ouvert pour alimenter l’IA et l’analytique avec toutes vos données, où qu’elles se trouvent.
  • watsonx.governance : un outil de bout en bout pour la gouvernance de l’IA destiné à la gestion des risques, de la conformité et de l’ensemble du cycle de vie de l’IA, qui s’intègre à Amazon SageMaker et Amazon Bedrock.
  • watsonx Orchestrate : une solution prête pour l’entreprise qui aide à créer, déployer et gérer des assistants et des agents d’IA pour automatiser les processus et les workflows et qui s’intègre à AmazonQ.
  • watsonx.data intelligence : identifie, organise et gère les ressources de données, transformant les informations brutes en une IA précise et en informations exploitables dans les environnements sur site et cloud.
  • IBM DataStage (qui fait partie de watsonx.data integration)  : intégration de données de pointe à l’échelle.

Extension de la disponibilité de la plateforme de données et d’IA à la région AWS Mumbai

Ces six services watsonx sont désormais disponibles dans la région AWS Mumbai, ce qui étend considérablement notre empreinte SaaS mondiale. Il est ainsi plus facile pour les clients de répondre aux besoins en matière de résidence des données et de conformité, tout en déployant des solutions d’IA plus rapidement dans toutes les zones géographiques.

Pourquoi ce partenariat est important pour vous

À mesure que les entreprises intègrent l’IA dans leurs opérations, des difficultés importantes apparaissent :

  • Rapidité : passer du projet pilote à la production et itérer avec agilité
  • Gouvernance : s’assurer que l’IA est transparente, conforme et alignée sur les cadres de risque de l’entreprise
  • Flexibilité : déployer l’IA là où elle apporte le plus de valeur, que ce soit dans le cloud, sur site ou à la périphérie

En simplifiant l’infrastructure et en offrant une intégration native avec AWS, IBM aide les clients à accélérer leur création de valeur tout en conservant le contrôle et la visibilité. Il est plus facile que jamais pour les entreprises d’opérationnaliser les données et l’IA, en toute sécurité, à l’échelle et partout où elles en ont le plus besoin.

Et maintenant ?

Si vous utilisez déjà AWS ou si vous étudiez votre stratégie de cloud hybride, c’est le moment idéal de voir ce que watsonx peut vous offrir.

