En utilisant l’IA générative alimentée par Amazon Web Services (AWS) et IBM, MacStadium peut changer ce modèle. Le partenariat entre IBM et AWS offre une combinaison unique de technologies de pointe en matière d’IA, de cloud, d’infrastructure et de technologies open source qui permettent aux organisations comme MacStadium de faire évoluer leurs workloads d’IA rapidement et de manière responsable.

Au cours d’un projet pilote de trois semaines, une équipe de 10 personnes de MacStadium s’est associée à Innovative Solutions (lien externe à ibm.com) pour construire et tester un nouvel assistant virtuel basé sur l’IA générative. « Nous avons choisi de travailler avec Innovative Solutions en raison de sa grande expertise en matière d’IA. Ils utilisent l’IA depuis un certain temps et comprennent les différentes options du point de vue de l’infrastructure. En outre, ils ont une longue expérience auprès de plusieurs fournisseurs de services d’IA et fournisseurs de cloud, et peuvent mettre au point la bonne solution pour leurs clients », souligne M. Chapman.

L’interface de chat de la nouvelle assistante est alimentée par IBM watsonx Assistant, une plateforme d’IA conversationnelle qui aide les équipes à fournir un support en libre-service. Amazon Bedrock (lien externe à ibm.com), un service d’IA générative, constitue le fondement de la solution. Lorsqu’un utilisateur soumet une question à l’assistant, la technologie Amazon Bedrock interroge les différentes sources de données définies par MacStadium et résume ses conclusions pour l’utilisateur. « Grâce à ce nouvel assistant, nous aurons un expert toujours disponible, capable d’aider les développeurs au moment où ils en ont besoin. Ils pourront ainsi obtenir des réponses à leurs questions plus rapidement et retourner à leur travail de développement », explique Sherry Grote, responsable marketing de MacStadium. Au cours du projet pilote, l’équipe a observé que le nouvel assistant pouvait répondre à une question en quelques minutes au lieu de plusieurs heures.

« C’est un aspect très impressionnant de l’IA elle-même : sa capacité à associer les contextes d’information et à fournir une réponse cohérente et complète. C’est très intéressant de voir comment elle absorbe la documentation du produit, et elle peut procéder à des sauts logiques et émettre des hypothèses qui sont assez conformes à ce qu’un expert dirait lorsqu’il répond à la question d’un utilisateur », remarque M. Chapman.

Le projet pilote du nouvel assistant, optimisé par IBM watsonx Assistant et Amazon Bedrock, a produit des résultats intéressants :

Hausse de 30 % de l’efficacité du personnel, permettant des interactions plus rapides et plus efficaces avec les clients

Réduction de 25 % des demandes de support client, ce qui indique une meilleure résolution au premier contact

Amélioration de la vitesse de mise en œuvre des services

L’équipe estime également que l’assistant a démontré un taux de précision de 90 % dans les réponses qu’il a données aux utilisateurs, et ce n’est que le début. Elle prévoit d’étendre le projet pilote pour inclure d’autres offres au-delà d’Orka. « Nous voulons dépasser ce cas d’utilisation initial et aider nos utilisateurs à configurer leurs services cloud. Notre vision est de créer un assistant de configuration capable de vous aider sur l’ensemble de votre cloud », ajoute M. Chapman. « Cette nouvelle solution crée de la valeur à long terme pour les clients finaux de MacStadium, et c’est ce dont nous sommes le plus fiers. Si nous pouvons contribuer à générer des rendements tout au long de la chaîne de valeur, nous aurons fait notre travail en tant que partenaire consultant et aurons créé l’opportunité de contribuer à contourner le prochain écueil », ajoute Justin Copie, PDG d’Innovative Solutions.