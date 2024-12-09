Order Management System

IBM Order Management System (OMS) est une suite d'applications intelligentes et intuitives qui évolue avec les besoins de votre entreprise
Commerce intelligent, évolutif et fluide

Pour soutenir la croissance durable de votre entreprise, vous devez vous doter d'une plateforme de gestion des commandes qui produits des résultats métier spécifiques et fournit aux clients des expériences commerciales modernes. Améliorez la satisfaction des clients et des employés en garantissant des délais de livraison fiables et en permettant aux agents du service client d'accéder à l'historique des commandes des clients, en vous dotant d'une technologie de pointe et de solides fonctionnalités de recherche de données. IBM Order Management System est une solution de nouvelle génération qui favorise la croissance et offre la liberté du choix de déploiement.

Il s'agit d'une solution composable et adaptable à n'importe quel modèle de déploiement, fournisseur de cloud ou modèle de consommation technologique. Démarrez avec nos composants prédéfinis ou utilisez Order Hub, notre nouvelle interface utilisateur (IU) et notre infrastructure de gestion des utilisateurs, pour personnaliser votre IU en utilisant peu ou pas de code.
Avantages
Plug-and-play accéléré

Composabilité avec des applications internes et externes pour utiliser le meilleur de l'innovation partout où elle existe dans l'entreprise.
Innovation et mise à l'échelle rapide

Architecture de services métier avec une bibliothèque toujours plus étendue de services pré-configurés et de partenaires pour créer de nouvelles expériences numériques et physiques pour les clients.
Performances de pointe

Soyez prêt pour tous les lendemains en déployant n'importe où, quel que soit le fournisseur de services clouds ou le modèle de licence. Réduisez votre coût total de possession tout en soutenant la croissance de votre entreprise avec des performances, une évolutivité et une sécurité remarquables.
Expérience IU avec peu de code/sans code

Soutient les utilisateurs de l'entreprise avec une solution entièrement personnalisable qui leur permet à tous, mêmes aux handicapés, de travailler comme ils l'entendent.
IA transparente pour des actions de confiance

L'IA apprend au fil du temps grâce à un retour d'information bidirectionnel et assure la transparence dans la logique et les décisions.
Opérationnalisation des achats durables

Découvrez l'impact environnemental pour permettre aux consommateurs de faire des choix plus durables et atteindre les objectifs ESG.

 
Produits
IBM Sterling Order Management
Livrez la commande parfaite grâce à une plateforme complète d'exécution des commandes omnicanaux conçue pour la durabilité.
IBM Sterling Intelligent Promising
Offrez une expérience omnicanal fluide et efficace qui améliore les taux de conversion, réduit les abandons de panier et augmente les ventes.
IBM Sterling Configure, Price, Quote
Transformez et automatisez la configuration, la tarification et les devis des produits et des services complexes.
Ressources Le marché de la gestion des commandes
Cette étude de l'IHL Executive Advisory Program Research Study identifie les tendances et les facteurs clés du marché des logiciels de gestion des commandes. Découvrez pourquoi IBM Sterling OMS est le leader du marché.
Qu'est-ce que la gestion des commandes ?
Le suivi des commandes de leur création jusqu'à leur exécution et la gestion des personnes, des processus et des données liés à la commande tout au long de son cycle de vie.
Solutions connexes
Vue aérienne de plusieurs voies d'une autoroute avec des semi-remorques
Créer des chaînes d’approvisionnement plus intelligentes grâce à l’IA et à la blockchain

Agissez rapidement et avec confiance pour atténuer les perturbations et mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes et durables.

IBM Blockchain

Échangez des données de confiance et utilisez l'automatisation des flux de travail au-delà des frontières avec une technologie de registre distribué et la blockchain.

Étapes suivantes

Découvrez la configuration IBM Order Management System (OMS) la plus adaptée à votre entreprise.

