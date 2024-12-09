Pour soutenir la croissance durable de votre entreprise, vous devez vous doter d'une plateforme de gestion des commandes qui produits des résultats métier spécifiques et fournit aux clients des expériences commerciales modernes. Améliorez la satisfaction des clients et des employés en garantissant des délais de livraison fiables et en permettant aux agents du service client d'accéder à l'historique des commandes des clients, en vous dotant d'une technologie de pointe et de solides fonctionnalités de recherche de données. IBM Order Management System est une solution de nouvelle génération qui favorise la croissance et offre la liberté du choix de déploiement.

Il s'agit d'une solution composable et adaptable à n'importe quel modèle de déploiement, fournisseur de cloud ou modèle de consommation technologique. Démarrez avec nos composants prédéfinis ou utilisez Order Hub, notre nouvelle interface utilisateur (IU) et notre infrastructure de gestion des utilisateurs, pour personnaliser votre IU en utilisant peu ou pas de code.