Pour soutenir la croissance durable de votre entreprise, vous devez vous doter d'une plateforme de gestion des commandes qui produits des résultats métier spécifiques et fournit aux clients des expériences commerciales modernes. Améliorez la satisfaction des clients et des employés en garantissant des délais de livraison fiables et en permettant aux agents du service client d'accéder à l'historique des commandes des clients, en vous dotant d'une technologie de pointe et de solides fonctionnalités de recherche de données. IBM Order Management System est une solution de nouvelle génération qui favorise la croissance et offre la liberté du choix de déploiement.
Il s'agit d'une solution composable et adaptable à n'importe quel modèle de déploiement, fournisseur de cloud ou modèle de consommation technologique. Démarrez avec nos composants prédéfinis ou utilisez Order Hub, notre nouvelle interface utilisateur (IU) et notre infrastructure de gestion des utilisateurs, pour personnaliser votre IU en utilisant peu ou pas de code.
Composabilité avec des applications internes et externes pour utiliser le meilleur de l'innovation partout où elle existe dans l'entreprise.
Architecture de services métier avec une bibliothèque toujours plus étendue de services pré-configurés et de partenaires pour créer de nouvelles expériences numériques et physiques pour les clients.
Soyez prêt pour tous les lendemains en déployant n'importe où, quel que soit le fournisseur de services clouds ou le modèle de licence. Réduisez votre coût total de possession tout en soutenant la croissance de votre entreprise avec des performances, une évolutivité et une sécurité remarquables.
Soutient les utilisateurs de l'entreprise avec une solution entièrement personnalisable qui leur permet à tous, mêmes aux handicapés, de travailler comme ils l'entendent.
L'IA apprend au fil du temps grâce à un retour d'information bidirectionnel et assure la transparence dans la logique et les décisions.
Découvrez l'impact environnemental pour permettre aux consommateurs de faire des choix plus durables et atteindre les objectifs ESG.
Agissez rapidement et avec confiance pour atténuer les perturbations et mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes et durables.
Échangez des données de confiance et utilisez l'automatisation des flux de travail au-delà des frontières avec une technologie de registre distribué et la blockchain.
Découvrez la configuration IBM Order Management System (OMS) la plus adaptée à votre entreprise.