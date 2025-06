Les entreprises passent rapidement à des modèles de cloud hybride pour gagner en efficacité et offrir une meilleure expérience client. La complexité des applications et des infrastructures existantes peut constituer un défi à cet effort, avec des complications allant des multiples plateformes de cloud à la croissance rapide des charges de travail conteneurisées.



C'est la raison pour laquelle IBM Storage simplifie et consolide les environnements multi-clouds et multi-applications, en offrant des fonctionnalités de stockage d'entreprise à hautes performances, conçues pour les lacs de données modernes.