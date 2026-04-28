Solutions de gestion des API

Créez, sécurisez et gérez vos API plus rapidement grâce à un contrôle unifié dans les environnements hybrides et multicloud

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IBM nommé leader dans le rapport Gartner Magic Quadrant pour la gestion des API
Reconnu pendant 10 années consécutives
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Modernisez la gestion des API avec rapidité et contrôle

Les API alimentent la transformation numérique et l’IA, mais les workflows manuels, la prolifération des API et les outils fragmentés ralentissent les équipes. IBM unifie le cycle de vie complet des API avec une automatisation alimentée par l’IA pour simplifier la gestion des API, tout en offrant une gouvernance dédiée aux entreprises pour exposer les API aux agents IA. Les développeurs peuvent ainsi livrer plus rapidement sans compromettre le contrôle.

Permettre une livraison d’API évolutive

Concilier rapidité et gouvernance des API

Les problèmes de sécurité et de conformité ralentissent la mise à disposition des API. Les développeurs ont besoin de garde-fous automatisés et basés sur des politiques en tant que code pour garantir la rapidité et la conformité des équipes.
Une expérience cohérente pour les développeurs d’API

La diversité des environnements d’exécution peut créer des conceptions d’API incohérentes. Grâce à des normes unifiées et à des portails automatisés, les équipes peuvent créer et intégrer plus rapidement.
Gestion du cycle de vie des API à l’échelle

À mesure que les entreprises se développent, les API se multiplient plus rapidement. Gérez l’ensemble du cycle de vie de l’API, de la conception à la mise hors service, à l’échelle, avec une visibilité et une automatisation intégrées.
Observabilité et fiabilité des API

Obtenez des informations en temps réel sur les performances et l’utilisation des API grâce à des outils de surveillance unifiés afin de réduire les temps d’arrêt et les erreurs.

Produits associés

Nos produits aident les entreprises à concevoir, déployer et faire évoluer des API en toute sécurité pour accélérer l’innovation, améliorer la connectivité et stimuler la transformation numérique.

Passez à l’entreprise agentique
Déployez vos projets pilotes d’IA en production avec l’intégration d’entreprise, en un seul iPaaS unifié
Libérer le potentiel de l’IA agentique
Développez, gérez, sécurisez et socialisez tous vos types d’API de façon fluide, quel que soit leur emplacement.
IBM DataPower Gateway
Une passerelle d’applications hautement sécurisée pour les workloads modernes, traditionnels et cloud hybrides
L’intégration ouvre le champ des possibles
Amélioration de la vitesse et de la qualité des applications grâce à une solution logicielle d’intégration alimentée par l’IA

Services connexes

Services de conseil en développement d'applications cloud

Les applications cloud natives permettent une commercialisation plus rapide, une meilleure évolutivité, une gestion plus simple et une réduction des coûts grâce à la conteneurisation, aux microservices, à l’automatisation et aux pratiques de DevOps. Les services de développement d’applications d’IBM Consulting sont centrés sur la co-création et la co-exécution, assistés par des architectures de référence, des outils et des accélérateurs, des modèles de livraison virtuelle et des solutions industrielles prenant en charge les environnements multicloud.

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Lignes bleues abstraites empilées les unes sur les autres

Ressources

Qu’est-ce que la gestion des API ?
En savoir plus
Rapport Gartner 2025 : Critical Capabilities for API Management
Découvrez pourquoi IBM se classe n° 1 dans 5 des 6 cas d’utilisation
Guide pratique de gestion des API
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Les API : la clé de l’IA et des applications Connectivité
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