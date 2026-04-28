Solutions de gestion des API

Créez, sécurisez et gérez vos API plus rapidement grâce à un contrôle unifié dans les environnements hybrides et multicloud
Les API alimentent la transformation numérique et l’IA, mais les workflows manuels, la prolifération des API et les outils fragmentés ralentissent les équipes. IBM unifie le cycle de vie complet des API avec une automatisation alimentée par l’IA pour simplifier la gestion des API, tout en offrant une gouvernance dédiée aux entreprises pour exposer les API aux agents IA. Les développeurs peuvent ainsi livrer plus rapidement sans compromettre le contrôle.
Les problèmes de sécurité et de conformité ralentissent la mise à disposition des API. Les développeurs ont besoin de garde-fous automatisés et basés sur des politiques en tant que code pour garantir la rapidité et la conformité des équipes.
La diversité des environnements d’exécution peut créer des conceptions d’API incohérentes. Grâce à des normes unifiées et à des portails automatisés, les équipes peuvent créer et intégrer plus rapidement.
À mesure que les entreprises se développent, les API se multiplient plus rapidement. Gérez l’ensemble du cycle de vie de l’API, de la conception à la mise hors service, à l’échelle, avec une visibilité et une automatisation intégrées.
Obtenez des informations en temps réel sur les performances et l’utilisation des API grâce à des outils de surveillance unifiés afin de réduire les temps d’arrêt et les erreurs.
Nos produits aident les entreprises à concevoir, déployer et faire évoluer des API en toute sécurité pour accélérer l’innovation, améliorer la connectivité et stimuler la transformation numérique.
Les applications cloud natives permettent une commercialisation plus rapide, une meilleure évolutivité, une gestion plus simple et une réduction des coûts grâce à la conteneurisation, aux microservices, à l’automatisation et aux pratiques de DevOps. Les services de développement d’applications d’IBM Consulting sont centrés sur la co-création et la co-exécution, assistés par des architectures de référence, des outils et des accélérateurs, des modèles de livraison virtuelle et des solutions industrielles prenant en charge les environnements multicloud.