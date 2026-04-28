Solutions de gestion des API

Les applications cloud natives permettent une commercialisation plus rapide, une meilleure évolutivité, une gestion plus simple et une réduction des coûts grâce à la conteneurisation, aux microservices, à l’automatisation et aux pratiques de DevOps. Les services de développement d’applications d’IBM Consulting sont centrés sur la co-création et la co-exécution, assistés par des architectures de référence, des outils et des accélérateurs, des modèles de livraison virtuelle et des solutions industrielles prenant en charge les environnements multicloud.