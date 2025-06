L'analyse prédictive est une branche de l'analytique évoluée qui permet de prédire les résultats en utilisant des données historiques combinées avec des techniques de modélisation statistique, d'exploration de données et d'apprentissage automatique. Les entreprises utilisent l'analytique prédictive pour rechercher des tendances au sein de ces données afin d'identifier les risques et les opportunités.

L'analyse prédictive est souvent associée au big data et à la science des données. Les entreprises nagent aujourd'hui dans des données qui résident dans des bases de données transactionnelles, des fichiers journaux d'équipement, des images, des vidéos, des capteurs ou d'autres sources de données. Pour extraire des connaissances de ces données, les spécialistes des données utilisent l'apprentissage en profondeur et des algorithmes d'apprentissage automatique pour déceler des modèles et pour prédire les événements. Leurs outils sont notamment la régression linéaire et non linéaire, les réseaux de neurones, les machines à vecteurs de support (SVM) et des arbres de décision. Les enseignements retirés de l'analyse prédictive peuvent ensuite être utilisés avec l'analyse prescriptive pour décider d'actions basées sur des informations prédictives.

IBM propose un ensemble d'outils logiciels qui vous aident à créer plus rapidement et facilement des modèles prédictifs évolutifs. Ces outils peuvent également être exécutés sur IBM Cloud Pak® for Data, une plateforme d'IA et de données conteneurisée qui vous permet de créer et d'exécuter des modèles partout, sur n'importe quel cloud et sur site.

A lire : Guide de l'analyse prédictive moderne pour l'entreprise (2,5 Mo)