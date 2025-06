L'Internet des objets (IoT) combiné aux médias sociaux produit en permanence de gros volumes de données qui doivent être collectées, organisées et analysées. Les clients doivent libérer le potentiel de ces données pour accélérer la prise de décision, réduire les coûts opérationnels et créer un avantage concurrentiel. Les bases de données open source permettent aux entreprises de capitaliser de façon plus rentable sur les gros volumes de données générés dans le monde d'aujourd'hui.