La réplication des données permet aux entreprises de gérer efficacement la croissance des données grâce à une intégration et une synchronisation fiables. Elle permet l'utilisation d'informations en temps réel pour DataOps en enrichissant les systèmes de big data et les applications mobiles, capturant même des données qui sont en constante évolution.

Le portefeuille de réplication de données d'IBM prend en charge des volumes élevés de données avec une latence très faible, ce qui en fait la solution idéale pour la répartition de la charge de travail sur plusieurs sites et la disponibilité continue — que ce soit dans un centre de données, sur site ou dans le nuage. Cette prise en charge puissante des sources, des cibles et des plateformes garantit la disponibilité des données appropriées dans les lacs de données, les entrepôts de données, les magasins de données et les solutions de point d'impact, tout en permettant une utilisation optimale des ressources et un retour sur investissement rapide.