Les outils et solutions d'intégration de données sont un groupe de processus techniques et commerciaux conçus pour combiner des données provenant de sources disparates en ensembles de données significatifs et précieux. Des outils tels qu'ETL, la réplication de données et la virtualisation des données offrent des solutions d'intégration de données qui extraient de grands volumes de données des systèmes sources et les chargent dans un entrepôt de données d'entreprise ou une source cloud.

IBM propose des solutions évolutives et multicloud d'intégration de données qui peuvent être utilisées de manière autonome ou en tant que services gérés sur IBM® Cloud. Optimisez les solutions IBM telles que la plateforme IBM® Cloud Pak for Data pour tirer le meilleur parti de vos données cloisonnées et accélérer votre parcours IA.