Les mainframes IBM Z prennent en charge z/OS, Linux et z/TPF, et exécutent souvent plusieurs systèmes d’exploitation sur un seul système. IBM z/VM et KVM permettent la virtualisation en exécutant Linux, z/OS, les VM z/TPF et Red Hat OpenShift sur IBM Z et LinuxONE.

En améliorant la sécurité, la résilience et l’agilité, chaque système d’exploitation et hyperviseur étend les forces du mainframe à votre cloud hybride.