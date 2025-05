IBM watsonx Code Assistant for i

Bénéficiez d’une aide immédiate pour comprendre les formats fixes et libres du code RPG en langage naturel. Obtenez des conseils complets sur la syntaxe, la logique et le débogage, soutenus par un riche glossaire de termes spécifiques au RPG. Grâce à ses explications de code structurées et faciles à comprendre, il sert de guide pratique pour les développeurs RPG et permet de faciliter l’intégration de nouveaux membres d’équipe et d’accélérer les efforts de modernisation.