Présentation du prochain IBM watsonx Code Assistant for i

Les entreprises internationales s’appuient sur IBM i pour exécuter des applications critiques en raison de sa fiabilité, de ses performances et de son faible coût de possession. Depuis quelques années, la modernisation des applications IBM i est devenue essentielle pour les entreprises pour maintenir leur compétitivité, renforcer la sécurité et améliorer l’efficacité opérationnelle afin d’accélérer leur transformation numérique.

Néanmoins, les efforts de modernisation sont confrontés à des défis tels que la dette technique, la complexité du code existant et le risque de perturber les opérations critiques de l’entreprise. RPG est le langage de programmation le plus couramment utilisé sur IBM i, et il est devenu de plus en plus difficile de trouver des développeurs RPG compétents. Surmonter ces défis nécessite une stratégie globale qui associe l’utilisation efficace des outils assistés par l’IA générative et une planification méticuleuse. Une telle approche est essentielle pour surmonter les obstacles et atteindre les objectifs de modernisation.

IBM a le plaisir de présenter le prochain IBM watsonx Code Assistant for i, un assistant de codage spécialement conçu pour accélérer la modernisation des applications IBM i. Il devrait permettre aux développeurs d’accélérer les tâches de modernisation RPG grâce à des capacités alimentées par l’IA directement disponibles dans l’environnement de développement intégré (IDE).

Pour le moment disponible en version d’essai privée, l’outil est capable de fournir des explications de codes RPG en contexte. Les améliorations à suivre devraient inclure la génération de code, la création de cas de test unitaires et des fonctionnalités de transformation.

IBM watsonx Code Assistant for i allie la puissance de l’IA générative et de l’automatisation avancée pour simplifier le codage et accélérer la productivité, permettant aux développeurs, amateurs ou expérimentés, de rédiger efficacement du code de haute qualité.

IBM watsonx Code Assistant for i repose sur un modèle de code IBM Granite phare, optimisé pour RPG et IBM i. Il permet de fournir de meilleures explications contextuelles et d’offrir une plus grande qualité de code.

IBM watsonx Code Assistant for proposera des options flexibles de déploiements hybrides, sur le cloud et sur site. L’outil est conçu pour réduire la courbe d’apprentissage et augmenter la productivité des programmeurs débutants comme expérimentés, ce qui en fait un choix intelligent pour la modernisation d’IBM i.

Envie de découvrir toute la puissance de l’assistant de codage alimenté par l’IA générative pour IBM i ? Découvrez IBM watsonx Code Assistant for i avant tout le monde !

Rejoindre la liste d’attente

Clause d’exclusion de responsabilité : les déclarations relatives aux projets, à l’orientation et aux intentions d’IBM sont susceptibles d’être modifiées ou retirées sans préavis, à la seule discrétion d’IBM. Les informations concernant de futurs produits potentiels ont pour but d’indiquer l’orientation générale de nos produits et ne doivent pas motiver une décision d’achat. Les informations mentionnées concernant de potentiels futurs produits ne constituent pas un engagement, une promesse ou une obligation légale de livrer un quelconque matériel, code ou fonctionnalité. Les informations relatives à de potentiels futurs produits ne peuvent être intégrées dans aucun contrat. Le développement, le lancement et le calendrier de toute caractéristique ou fonctionnalité future des produits IBM telle que décrite restent à la seule discrétion d’IBM.