Le modèle adapté aux besoins de votre entreprise

Écran de personnalisation de produits InstructLab

Améliorez les performances des modèles d’IA

watsonx.ai permet aux développeurs d’IA et aux ingénieurs en machine learning de choisir parmi des milliers de modèles de fondation de pointe et d’optimiser le processus de développement du modèle grâce à la personnalisation et au réglage en fonction d’un cas d’utilisation
Expérience unifiée et collaborative

Pour personnaliser les modèles, les équipes de développement réutilisent leurs connaissances et leurs compétences sur l’ensemble des modèles.
Itération rapide

Personnalisation de bout en bout des modèles à partir des données d’entreprise en quelques heures, et non en quelques mois.
Optimisation des coûts

Inférez sur un modèle spécialisé plus petit, et non sur un modèle générique plus grand.
Performance des modèles

Exécutez les modèles plus efficacement pour optimiser l’exécution et les performances.
Personnalisez vos modèles avec ces outils Pipeline d’ingestion de données

Ingérez des milliers de documents et gérez des pipelines d’ingestion complexes tels que le masquage, le découpage (chunking) et les filtres. Traitez plusieurs formats de documents à partir de diverses sources de données, notamment PDF, PPT, TXT et DOC.

 Gestion de la taxonomie

Créez une taxonomie des connaissances et des compétences de l’entreprise, sous la forme d’une structure arborescente simple à parcourir. IBM watsonx.ai fournira l’interface utilisateur, la CLI, l’API et le SDK nécessaires à la création de taxonomies.

 Générateur de données synthétiques

Amplifiez la taxonomie avec la génération de données synthétiques agentiques d’InstructLab. IBM watsonx.ai fournira l’interface utilisateur, la CLI, l’API et le SDK pour générer des données synthétiques.

 Réglage de l’alignement

Alignez le modèle avec les données synthétiques générées dans une technique d’alignement à plusieurs phases. IBM watsonx.ai fournira l’interface utilisateur, la CLI, l’API et le SDK nécessaire au réglage de l’alignement.

 Traçabilité des données

Indexez et récupérez efficacement les documents de votre organisation.

 Évaluation du modèle

Utilisez les notebooks Python pour exécuter les benchmarks IBM Bluebench et les benchmarks ouverts standard (fonction de perte, MMLU, MT-Bench et PR-Bench) sur des modèles pré-alignés et alignés.

Choisissez votre modèle

Alimentez les applications d’IA en utilisant notre bibliothèque de modèles tiers et IBM Granite adaptés aux workflows d’IA ou apportez votre propre modèle de fondation personnalisé à la plateforme.

