Les modèles open source d’OpenAI sont disponibles sur IBM watsonx.ai

L’un des deux modèles, le plus grand gpt-oss-120b, est mis à disposition aujourd’hui sur la plateforme watsonx.ai d’IBM. IBM a déclaré que le modèle peut être déployé en toute sécurité dans l’infrastructure d’entreprise, personnalisé en utilisant des données internes et intégré dans des workflows concrets dans des secteurs tels que la santé, les services financiers et le support juridique. Le deuxième modèle, gpt-oss-20b, sera également bientôt intégré à la plateforme. Les équipes de développement pourront également tirer parti de ces modèles à partir de watsonx.ai lors de la création d’agents dans watsonx Orchestrate.

IBM watsonx.ai permet aux entreprises de développer, de déployer et de faire évoluer leurs applications d'IA dans une plateforme de développement unifiée. Il offre aux développeurs la flexibilité et le choix de personnaliser un modèle de fondation, d'accéder à une large gamme d'outils préconfigurés, personnalisés et open source, de profiter des principaux cadres et d'utiliser les options de déploiement hybride sur le cloud et sur site, ce qui donne accès à une expérimentation et à une création de valeur plus rapides pour l'entreprise.

La disponibilité de gpt-oss sur watsonx.ai ajoute une autre option à un menu toujours plus étendu de modèles ouverts hébergés sur la plateforme et offrira un plus grand choix aux agents de création d’équipes dans watsonx Orchestrate. En offrant aux utilisateurs un accès à des modèles ouverts de premier plan dans watsonx y compris des modèles tiers tels que Meta et Mistral, mais aussi Granite, propriété d’IBM, l’objectif est de favoriser une culture de collaboration et de flexibilité pour les clients qui déploient l’IA générative.